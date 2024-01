Sledovat Avatar nebo Dunu na Vision Pro má být lepší než v kině. Brýle od Applu ale mají limity

Uložit 0

Od momentu, co Apple loni v červnu představil své brýle pro rozšířenou a virtuální realitu Vision Pro s cenovkou necelých 80 tisíc korun, si mnozí kladou otázku, k čemu a pro koho vlastně jsou? Odpověď na to není ani dnes, kdy se spouštějí předobjednávky ve Spojených státech, tak docela zřejmá, Apple ale doufá, že potenciální zákazníky naláká nově zveřejněným dlouhým výčtem imerzivních filmových zkušeností, které zařízení nabídne. A podle prvních reakcí má šanci.

Vision Pro bude, alespoň mezi produkty určenými pro širokou veřejnost, nejpokročilejší AR/VR headset na trhu, u něhož má jít především o co nejlepší zkušenost, v zásadě bez ohledu na cenu. Proto má například displeje s rozlišením přes 4K pro každé oko (výrazně více než vrcholová konkurence), celou řadu senzorů a kamer pro perfektní sledování pohybů hlavy a rukou, obejde se bez ovladačů a pyšní se nejpřesvědčivějším transparentním módem, kdy v brýlích vidíme skutečné okolí s prvky rozšířené reality.

Apple šel dokonce tak daleko, že na přední stranu headsetu zabudoval velký displej, který zobrazuje horní část obličeje uživatele, aby s ním v transparentním módu mohli ostatní lidé přirozeněji interagovat a „viděli“ mu do očí. Je to vlastně zbytečná funkce, která zvyšuje cenu zařízení, zcela ale zapadá do zvyku firmy lpět i na jinak nepodstatných detailech. Jelikož je to ovšem první zcela nová kategorie produktů, do níž se Apple pouští od vydání první edice hodinek Apple Watch v roce 2015, popřípadě první verze sluchátek AirPods o rok později, hlavním cílem je předvést, co vše dokáže.

„Nastala éra prostorové výpočetní techniky,“ řekl k novince šéf Applu Tim Cook. „Apple Visio Pro je nejpokročilejší zařízení spotřební elektroniky, jaké kdy vzniklo. Jeho revoluční a magické uživatelské rozhraní změní způsob, jakým komunikujeme, tvoříme a objevujeme,“ dodal. Jeho firma s brýlemi představila operační systém visioOS, který má blízko k macOS nebo iOS, ale je určen pro interakce v rozšířené a virtuální realitě. Uživatelské prostředí proto klade velký důraz na vytváření dojmu reálných objektů v prostoru, ať už jde o ikony aplikací, okna, nebo přehrávaná multimédia.

Právě na poslední kategorii se Apple nyní zaměřil. V momentě spuštění prodeje bude pro headset dostupných 150 filmů ve 3D, streamovací služby uzpůsobené pro rozšířenou realitu, nový formát imerzivního videa nebo speciální mód pro sledování na cestách.

Filmy ve 3D budou dostupné přímo v aplikaci Apple TV, stejně jako na počítači či telefonu. Půjde o tituly, které v tomto formátu vyšly už v minulosti a patří mezi ně například Avatar: The Way of Water, Duna, Spider-Man: Paralelní světy nebo Super Mario Bros. ve filmu. Technicky nejde o nic nového, díky vysokému rozlišení displejů Vision Pro a podpoře formátů jako HDR Dolby Vision nebo Dolby Atmos pro zvuk by ale uživatelé měli dostat zkušenost, které možná nedokáže konkurovat ani kino IMAX.

Samozřejmě nebudou chybět ani klasické dvojrozměrné filmy a seriály, dostupné například ve streamovacích službách. Přímo dedikované aplikace nabídnou Disney+, Max, Amazon Prime Video, Paramount+, Crunchyroll, MUBI a další, jiné půjde sledovat v prohlížeči. Opět se přitom předpokládá, že Vision Pro nabídne výrazně jinou – a lepší – zkušenost ze sledování než laptop či televize.

Vůbec nejživější podívanou má nicméně poskytnout specializovaný formát Apple Immersive Video, který kombinuje 3D, 180stupňové video v rozlišení 8K a prostorový zvuk Spatial Audio. Filmy jako Adventure, Wild Life nebo Prehistoric Planet Immersive mají diváky zavést do středu dění mezi průkopnické atlety, nezvyklá zvířata nebo dinosaury a další prehistorické živočichy.

Jak to vše funguje dohromady, si zatím mohli vyzkoušet jen vybraní novináři. Většina z nich se shodne na tom, že uživatelské prostředí a interakce nemají mezi ostatními AR/VR brýlemi konkurenci, stejně jako transparentní mód a sledování pohybů očí a rukou. Při ovládání skutečně prý stačí například podívat se na ikonu požadované aplikace a gestem spojení palce a ukazováčku ruky pohodlně položené v klíně ji spustit. Není potřeba mít dodatečné ovladače, jako je to u jiných zařízení.

Sledování filmů pak někdy údajně poskytuje až příliš živou zkušenost. Na jedné straně je zde aplikace Disney+, kde se lze dívat na epizodu Mandaloriana na obřím plátně, zatímco sedíme uprostřed pouště na planetě Tatooine. Immersive Video zase prý dokáže dokonale pohltit až do bodu, kdy novináři měli pocit, že skutečně sedí v pokoji s Alicií Keys hrající jen pro ně nebo se na ně řítí stádo nosorožců.

Vision Pro ale má svoje jasné limity, na nichž musí Apple do budoucna zapracovat. Virtuální klávesnice, kde lze psát výběrem kláves očima a potvrzením gestem nebo přímým „vyťukáváním“ na neexistujícím digitálním objektu, je v rámci možností prý překvapivě funkční, ale stále není zdaleka dostatečně přesná pro pohodlné zadávání delších textů.

Virtuální klávesnici je sice možné nahradit i fyzickou, připojenou přes bluetooth, problém s dlouhodobým používáním se ale projevuje i jinde. Ačkoliv se Apple skeny obličeje a širokými možnostmi nastavení snaží učinit nošení Vision Pro co nejpohodlnější, většina novinářů zmínila, že po pouhých dvaceti minutách si od něj potřebovala odpočinout. Baterie headsetu navíc vydrží jen 2–2,5 hodiny, takže zmiňovanou Dunu ani Avatar na něm vcelku bez připojení k nabíječce nezhlédneme.

O to palčivější bude otázka, jak a k čemu všemu Vision Pro používat. První zákazníci zařízení dostanou 2. února, kdy začne jeho oficiální prodej – prozatím pouze ve Spojených státech, do dalších zemí by podle odhadů analytiků mohl dorazit před konferencí WWDC v červnu. Zájemci budou za „budoucnost výpočetní techniky“ muset zaplatit 3 499 dolarů, v přepočtu necelých 80 tisíc korun. Pokud by měly brýle nahradit MacBook Pro, nebyla by to nutně tak extrémní částka, v dohledné době ale půjde spíše o zajímavý doplněk, bez něhož se drtivá většina lidí snadno obejde nebo dá přednost dostupnější konkurenci od Mety či HTC.