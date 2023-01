Sluncem zalitý byznys zahalují mračna. Lightyear po pár týdnech ukončil výrobu svého solárního auta

Začátkem loňského prosince automobilka Lightyear slavnostně oznámila zahájení produkce svého modelu Lightyear 0, vozu za bezmála šest milionů korun, který měl na silnice přinést malou solární revoluci. Jenže ta se zatím nekoná. Společnost se rozhodla zastavit jeho produkci a kompletně překopala plány, které se začnou zaměřovat na vývoj a výrobu cenově přijatelnějšího modelu.

Implementace solárních panelů, které dodávají energii bateriím, se v případě elektromobilů přímo nabízí. S touto myšlenkou pracují také v Nizozemsku, kde od roku 2019 společnost Lightyear rozvíjí myšlenku na produkci vozidla poháněného slunečními paprsky. Výsledkem se stal model 0, který je díky síle slunce schopný ujet až 70 kilometrů.

Svou cenou, která atakuje 250 tisíc eur, tedy přibližně šest milionů korun, však cílil především na movité nadšence do nových technologií. Na realizaci tohoto nápadu vybrala automobilka od investorů několik miliard a produkce měla být zahájena v roce 2021.

První kusy tohoto vozu však spatřily světlo světa až na konci roku 2022, jenže o pár týdnů později přichází oznámení o ukončení produkce. Automobilka své rozhodnutí zdůvodnila nutností čelit několika výzvám, na detailnější informace však byla skoupá – včetně počtu kusů modelu 0, které reálně vyrobila.

Rozhodnutí o změně strategie však podle ní bylo náročné, a to už jen z toho důvodu, že má zásadní vliv na investory, zákazníky i dodavatele. Ostatně producent Valmet Automotive, který pro Lightyear model 0 vyráběl, již začátkem tohoto měsíce naznačoval, že by mohlo dojít k propouštění. To naznačuje, že se projekt nejspíše potýkal s problémy.

Automobilka již od začátku tvrdila, že modelu 0 bude vyrobeno necelých tisíc kusů a jejich prodej pomůže získat peníze na naplnění cílů spojených s výrobou dostupného solárního modelu. Ten by měl nést jméno Lightyear 2 a obsahovat všechny důležité technologie, se kterými pracoval i Lightyear. Oproti němu by však měl být na trhu nabízen za zlomek ceny. Lightyear aktuálně mluví o částce 40 tisíc dolarů, tedy přibližně 878 tisíc korun.

Novinka by měla dorazit v roce 2025, už ji má podle slov automobilky předobjednáno dvacet tisíc zákazníků. Zda se za dva roky modelu dočkají, je ovšem otázkou. Prodej všech 946 plánovaných modelů 0 ji měl přinést zhruba 5,5 miliardy korun, které bude nyní muset Lightyear hledat jinde. Proto by mělo v nadcházejících dnech dojít k uzavření několika klíčových smluv s investory.