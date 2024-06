Šmejc a CVC jsou při chuti, k Zásilkovně přikoupili maďarskou síť s více než tisícovkou boxů

Uložit 0

Česká investiční společnost Emma Capital, za kterou stojí miliardář Jiří Šmejc, a globální fond CVC Capital Partners pokračují v akviziční jízdě střední Evropou. Poté, co ovládli skupinu Packeta v čele s českou Zásilkovnou, nyní koupili také maďarského provozovatele sítě výdejních boxů FoxPost. Obě firmy jsou nyní součástí společného holdingu, kde Emma drží podíl 35 procent a CVC 65 procent.

FoxPost v Maďarsku vlastní více než tisíc výdejních boxů a je výrazným hráčem na tamním trhu. „Maďarský trh považujeme za velice atraktivní. V současnosti zde vidíme ustupující trend dodávek přímo k zákazníkovi, zatímco atraktivita výdejních boxů se naopak zvyšuje. Proto nám naše nová akvizice připadá velmi perspektivní,“ říká senior managing director CVC Jakub Čanda.

O tom, že je třeba intenzivně rozšiřovat síť výdejních boxů, ostatně hovořil v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch i nový šéf Packety Erich Čomor: „Když se podíváme na benchmarky trhů, které jsou téměř saturované, jako je právě Česko, Slovensko a Maďarsko, tak distribuční síť zvládne a bude vyžadovat ztrojnásobení.“

Nejde ale jen o FoxPost a Packetu, novým aktivem společného holdingu CVC a Emmy Capital je i společnost Mailstep, která v Česku pomáhá e-shopům s tzv. fulfillmentem, tedy se skladováním a logistikou. Firmu až dosud vlastnila jen skupina Jiřího Šmejce, která do ní vstoupila v roce 2021. Ten ovládá i balkánskou značku BoxNow.

Investice do výdejních boxů se staly v posledních měsících populární v nejvyšších patrech českého byznysu. Kromě akvizice Zásilkovny je to i případ vstupu skupiny PPF, kterou vede Jiří Šmejc (Emma Capital je jeho privátní projekt), do nizozemské společnosti InPost. Daniel Křetínský se natahuje po britské Royal Mail včetně přepravní služby GLS, velmi aktivní je v tomto segmentu také e-shopová jednička Alza.cz.