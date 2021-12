Hugh Grant v mockumentu Netflixu Smrt do roku 2021

Netflix si loni vyzkoušel zajímavý koncept. Tvůrci dystopického sci-fi Černé zrcadlo se pokusili vtipným způsobem shrnout rok plný ekologických katastrof, globální pandemie, šíření dezinformací a stupňujících se politických rozepří. Smrt do roku 2020 si našla velké publikum a pobavila. Doufali jsme přesto, že se po Novém roce vše jako mávnutím kouzelného proutku napraví a pokračování nevznikne? Ano. Byla to velice naivní naděje? Ano.

Na Netflix před pár dny dorazil mockument, neboli více či méně smyšlený parodický dokument, pod názvem Smrt do roku 2021. Vrací se v něm většina prvků představených loni, tedy formát s vypravěčem, útržky televizních zpráv s komentáři fiktivních postav, vše s atmosférou bizarní, zveličené, ale bohužel veskrze skutečné reality.

Vrací se také mnoho známých hereckých tváří, respektive hlasů. Roli vypravěče si opět vzal na starost charismatický Lawrence Fishburne, Hugh Grant ztvárnil britského „historika“, Joe Keery ze Stranger Things je rádoby angažovaným influencerem, Christin Milioti zase bílou Američankou ze střední třídy s velkou oblibou v konspiračních teoriích a alt-right. Vedle nich je ještě několik dalších postav, třeba Diane Morgan jako nepříliš inteligentní Angličanka, Samson Kayo jako vědec, Lucy Liu jako seriózní novinářka nebo Tracy Ullman jako moderátorka z Fox News.

První Fishburneova slova (po rychlém shrnutí blížících se zpráv) jsou vcelku optimistická. Konečně se začalo aplikovat očkování proti koronaviru, na americký prezidentský úřad se chystá Trumpův rozumnější nástupce Joe Biden. Dobré zprávy ale trvaly doslova jen několik dnů. Už 6. ledna proběhl ve Spojených státech, jedné z nejstarších demokracií na světě, pokus o převrat útokem na budovu Kapitolu, mezi odborníky známý jako ne-puč nebezpečných idiotů.

Tracey Ullman jako moderátorka z fiktivní interpretace Fox News Foto: Netflix

„Výtržníci jsou špatnými a dobrými občany zároveň,“ komentuje to vypravěč. „Páchají zločin, ale také pořizují detailní audiovizuální důkazy, které je pomohou usvědčit,“ pokračuje. Zprávy o občanské katastrofě ale ještě pořádně nestihnou proběhnout médii, a už je vytlačují informace o další zdravotnické katastrofě. Skoro stejně rychle jako počet očkovaných se začínají šířit antivakcinační hnutí.

Skutečné události jakoby ve Smrti do roku 2021 následovaly fikci, po vzoru hollywoodských sequelů je v ní totiž oproti loňské edici mnohé větší, barvitější a horší. Při srovnání obou dílů je přitom – velice černá – zábava sledovat vývoj jednotlivých fenoménů a to, jak se jejich vnímání změnilo.

Například před rokem jsme se děsili nad tím, jak rychle se na sociálních sítích šíří nebezpečné dezinformace či konspirační teorie. Už tehdy někteří naráželi na to, že pro technologické obry je možná taková situace finančně výhodná, takže jim chybí motivace výrazněji zasáhnout. Letos se takové hypotézy potvrdily, když bývalá zaměstnankyně Facebooku firmu obvinila z přímého profitování na lidském zmaru a psychickém teroru. Loni jsme také žili velkým čekáním na vakcíny, zatímco o rok později sledujeme jejich široké odmítání.

Smrt do roku 2021 je nakonec přesně tím, čím se prezentuje být, ničím více ani méně. Funguje jako mírně masochistické připomenutí největších hitů uplynulých dvanácti měsíců, jen se zaměřením na to nejhorší. Tvůrci Černého zrcadla podobně jako v dystopickém seriálu, ale v jiném formátu a s menší nápaditostí, reflektují současné dění. Nedostává se nám žádného ponaučení ani výhledu do budoucna, primárním cílem je jednoduše pobavit, některé možná urazit nebo rozhořčit.

Pokud náhodou čelíte výběru co sledovat, rozhodně bychom doporučili věnovat čas spíš černé satiře K zemi hleď! Té se přeci jen do velké míry daří splnit čím dál náročnější úkol přijít s uvěřitelnou fikcí, která rozesměje i pohrozí, a nepůsobí přitom tváří v tvář bizarní realitě zbytečně. Pozornost si ale zaslouží také Smrt, přece jen dokáže podnítit pocit sounáležitosti, společně čelíc ne-zrovna-růžové budoucnosti. Nezbývá nám pak nic jiného než se snažit přispět ke zlepšení a doufat, že ostatní budou následovat.