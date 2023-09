Smrt fyzických tlačítek se nekoná. Škoda s nimi ve svých autech počítá i kvůli bezpečnosti

Podíváme-li se do kokpitů nejnovějších vozů, zjistíme, že většina jejich producentů se nechává unášet trendem absolutního minimalismu. Ten se promítá i do co nejmenšího počtu manuálních ovladačů, tedy nejrůznějších fyzických tlačítek, voličů a dalších haptických prvků na palubní desce. A pak je tu Škoda Auto a její nejnovější generace modelů Superb a Kodiaq, ve kterých dává tuzemská automobilka jasně najevo, že fyzický kontakt s vozem je pro ni stále důležitý.

Minimální počet tlačítek a dalších ovladačů na palubní desce je otázkou designu, který je díky tomu daleko čistší a přehlednější. Pro automobilky to ale znamená i úsporu. Není nutné více členit palubní desku a absence fyzických ovladačů také zrychluje proces výroby.

Mezi největší askety, co se počtu fyzických tlačítek týče, tradičně patří automobilky jako Tesla či Volvo. Ovšem střídmost v počtu manuálních tlačítek je trend, který v poslední době ve velkém ovlivňuje také podobu interiéru vozů masovějších značek. Příkladem může být i nejnovější generace Passatu od Volkswagenu, kde se ovládání funkcionalit vozu odehrává především skrze centrální displej.

Když Škoda Auto ukázala interiér svého elektrického modelu Enyaq, zdálo se, že i v případě tuzemské automobilky je strategií od fyzických ovladačů upouštět. O to větší však bylo překvapení, když firma ukázala vnitřek nejnovějších generací modelů Superb a Enyaq, které nabídnou takzvané Smart Dials.

Foto: Škoda Auto Ovladače mají přispět k vyšší bezpečnosti

Jedná se o trojici manuálních ovladačů umístěných pod výdechy klimatizace ve spodní části palubní desky, skrze něž lze ovládat hned několik funkcionalit. Jsou tvořeny otočným prstencem a také středem s digitálním displejem, který zobrazuje, co se zrovna nastavuje. Celé zařízení funguje také jako tlačítko, kterým se volí, jaká funkce je zrovna nastavována.

Ovladače na bocích slouží řidiči a spolujezdci ke kontrole klimatizace a dalších souvisejících funkcí, jako je například vyhřívání či odvětrávání sedadel. Střední ovladač pak může sloužit k regulování hlasitosti infotainmentu, rychlosti odvětrávání, výběru jízdního režimu apod. Tyto tři ovladače pak doplňují další čtyři manuální tlačítka pro ovládání vyhřívání či ofukování čelního a zadního skla, vnitřní cirkulaci vzduchu nebo automatickou funkci klimatizace.

Jak Škoda tvrdí, rozhodnutí mít ve voze i manuální ovladače vychází mimo jiné ze snahy co největší bezpečnost při jízdě. Displeje totiž ukrajují značnou část z pozornosti řidiče. Dle výzkumu britské organizace pro bezpečnost silničního provozu IAM RoadSmart mohou moderní informační systémy prodlužovat reakční dobu řidiče dokonce více než konzumace konopí či alkoholu.

Nastartujte svou kariéru Více na CzechCrunch Jobs UX Researcher Livesport

Junior Developer in QA Veeam Software

Java Developer Cleverlance

C++ Developer Veeam Software

Titulkář/ka – Překladatel/ka OKTAGON MMA

„Koncepce ovládacích prvků ve vozech Škoda vždy vychází ze zásad co největší uživatelské vstřícnosti i bezpečnosti. I nadále lze různé funkce ve voze ovládat přes displej, jak jsou dnes zákazníci zvyklí, přes haptická tlačítka na volantu anebo nově prostřednictvím Smart Dials,“ dodává Zbyněk Straškraba z produktové komunikace Škoda Auto.

Podle něj je zachování fyzických ovladačů do jisté míry také reakcí na přání zákazníků, přestože se pro Škodu jedná o nákladnější řešení. „Nový koncept ovládání je výrobně o něco nákladnější než integrace do HMI, respektive obrazovky. Při vývoji našich vozů vždy hledáme optimum mezi přáním zákazníků a náklady. Jsme přesvědčeni, že s novými Smart Dials se podařilo nalézt výborné řešení, které zákazníci ocení,“ říká Straškraba s tím, že se jedná o cestu, které se chce Škodovka držet i v budoucnu u svých dalších modelů.