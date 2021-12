Vývoj elektromobilů je velmi nákladný proces, což se promítá do jejich vysoké pořizovací ceny. Nelze proto očekávat, že elektrická auta, která ke svému provozu využívají sílu slunce, budou levnější záležitostí. Přesto nizozemská automobilka Lightyear oznámila plány na vytvoření solárního modelu, jenž by se měl svou cenou zařadit po bok běžně prodávaných konvenčních vozů.

Lightyear láká na svůj solární elektromobil pod označením One již několik let, ovšem až nyní se dostal do fáze, kdy našel spolehlivého výrobce, který má jeho koncepci přetavit v sériově vyráběný vůz. Jeho dodávky měly i díky nedávné investici začít již letos, přišel nicméně odklad, jenž první várku posunul na příští rok.

Cena modelu One činí necelé čtyři miliony korun, což znamená, že firma míří na spíš movitější zákazníky. Této strategie se chce ale co nejrychleji vzdát – ve svém posledním oznámení totiž představila plány na vytvoření vozu, který by měl též využívat síly slunečních paprsků, ale disponovat dostupnější cenovkou.

Lightyear prozatím nevypustil o nástupci modelu One příliš informací, mělo by se však jednat o vůz s cenovkou okolo třiceti tisíc eur (zhruba 750 tisíc korun). To je přibližná částka, za kterou jsou dnes nabízeny modely vybavené konvenčním pohonem. Svou cenou by se tak model firmy napasoval například mezi modely Karoq a Kodiaq od Škodovky.

Elektromobil Lightyear One Foto: Lightyear

Důvodem, proč je Lightyear schopný u druhého modelu tolik zlevnit, je fakt, že jej chce vyrábět v daleko početnější sérii než model One. Navíc již disponuje potřebným know-how, takže nebude tak nákladný ani samotný vývoj vozu. V neposlední řadě novinka nabídne o něco „horší“ technologii.

Po stránce dojezdu by měl model One na jedno nabití ujet až 725 kilometrů, přičemž hodina grilování jeho solárních panelů o ploše pěti metrů čtverečních na slunci by měla do baterie přinést dostatek energie na dvanáct kilometrů dlouhou cestu.

Levnější model Two (jak je novinka označována) nabídne menší baterii, tudíž i horší parametry týkající se dojezdu. Lightyear však připomíná, že potřeba dobíjení by v porovnání s běžnými elektromobily měla být – díky solárním panelům – až pětinásobně nižší.

Two by měl být dostupný jak zákazníkům v Evropě (patrně včetně tuzemského trhu), tak těm ze Spojených států. Již nyní má na pět tisíc exemplářů oznámeného vozu držet rezervaci společnost LeasePlan, která poskytuje vozy na operativní leasing a působí ve třiceti zemích včetně Česka.

Je zde tedy určitá šance, že některé z objednaných kusů zařadí i do své tuzemské flotily. Stále však ve vzduchu visí otázka, zda v tuzemských podmínkách dává provoz solárního automobilu smysl.

Elektromobil Lightyear One Foto: Lightyear

Lightyear není jedinou automobilkou, která pracuje s myšlenkou vozu poháněného slunečními paprsky. Touto technologií disponuje i SUV Fisker Ocean, které již zná svou produkční verzi a brzy se dostane na trh. I ten navíc láká na zajímavou cenu okolo milionu korun.

Dále nelze zapomenout ani na solární vozítka od firmy Aptera. Králem skutečně dostupných automobilů poháněných sluncem je ovšem Sion od Sono Motors, který je v Německu nabízen za 28 tisíc eur, tedy přibližně 700 tisíc korun.