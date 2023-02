Solární pionýři z S-Power loni postavili fotovoltaiky za 800 milionů. Letos cílí na dvojnásobek

Jaroslav Šuvarský, šéf a zakladatel společnosti S-Power Energies, toho v solárním byznysu zažil už hodně. Loňský rok byl ale unikátní i pro něj: zájem o fotovoltaiky sice explodoval, jenže on musel práci své firmy uměle přiškrcovat, protože chyběly klíčové součástky. I tak dosáhl na obrat přes 750 milionů korun a letos chce vyrůst o dalších sto procent.

„Rok 2022 byl extrémně složitý. Poptávkový převis, který odstartovala pandemie, byl vzhledem k nedostatku kvalifikovaných lidí náročnou výzvou. Nelehkou situaci pak mohutně zhoršila válka na Ukrajině. Zájem o fotovoltaiku ještě stoupl, zatímco dodavatelské řetězce a mezinárodní doprava zkolabovaly,“ říká jednatel S-Power Energies Jaroslav Šuvarský.

Postupně se objevily vážné nedostatky v dodávkách baterií nebo střídačů, takže průměrná doba instalací se prodloužila ze čtyř na osm měsíců – a situaci zkomplikovaly opakované výjezdy k zákazníkům. Šuvarský a spol., kteří patří k průkopníkům oboru a jsou lídrem na trhu, proto přestali přijímat zakázky na rozšíření stávajících elektráren a dočasně z nabídky vyjmuli i tepelná čerpadla, kterých byl na trhu také zoufalý nedostatek. „Přijímali jsme pouze objednávky na nové elektrárny,“ dodává sedmačtyřicetiletý podnikatel.

To se samozřejmě projevilo i v tržbách. „Obrat za loňský rok byl bezmála 800 milionů korun. Je to hodně podobné číslo jako v roce 2021. Poptávka byla vysoká, ale vzhledem ke komplikacím na trhu zkrátka nebylo cílem nabírat zakázky, které nebude možné odbavit,“ upřesňuje Šuvarský pro CzechCrunch. V roce 2018 měla S-Power Energies obrat 131 milionů, v roce 2021 pak 463 milionů korun.

Do roku 2023 vstupuje S-Power Energies s celkem velkými cíli, počítá totiž s kapacitou na výstavbu až 350 fotovoltaik pro rodinné domy měsíčně. Jde o dvojnásobek oproti loňskému roku. Firma navíc obnovila dodávky tepelných čerpadel, takže opět nabízí i kombinované sestavy.

Velký potenciál podle Šuvarského mají řešení pro firemní klientelu, k prvnímu lednu proto vznikla dceřiná společnost S-Power Business Solutions. Ta se bude věnovat výhradně B2B zakázkám: „Letos plánujeme v rámci S-Power Business Solutions obrat mezi 400 až 600 miliony korun, což je až dvojnásobek loňského objemu firemních zakázek. Zaměříme se především na střešní fotovoltaiky, ovšem už teď máme zobchodovaných i několik pozemních.“

To, jak stoupá zájem podniků o fotovoltaiku, dokládají podle Šuvarského nejlépe čísla. Zatímco v roce 2021 podepsali S-Power celkem 61 firemních smluv o souhrnném instalovaném výkonu 1,27 MWp, loni to už bylo 110 kontraktů o velikosti kolem 10,5 MWp, přičemž průměrná velikost firemní zakázky byla loni nejčastěji přes 100 kWp.

Fotovoltaické systémy jsou hitem poslední dva až tři roky, kdy začala růst cena energií, tedy elektřiny a plynu, zájem ale explodoval po útoku Ruska na Ukrajinu. Boomu pomáhají i dotace, protože na montáž solární elektrárny lze od státu získat příspěvek čtvrt milionu korun, což představuje zhruba polovinu nákladů na klasickou elektrárnu do rodinného domu včetně baterií.

Velký zájem má ale i stinné stránky, protože to může vést k přetížení přenosové soustavy. S tím souvisí i čím dál častější, byť podle Šuvarského stále ještě relativně okrajový problém – přibývá případů, kdy poptávky na nové fotovoltaiky narazí na limity distribučních sítí, takže distribuční společnosti začínají tu a tam odmítat žádosti o připojení solárních elektráren. Tento trend, který zesiluje a zesilovat bude, začal loni.

„Zatím to není nijak extrémní, ale už to ani není výjimečné. Jen u klientů naší společnosti jsme loni evidovali v průměru tak dvě zamítnutí týdně. To jsou možná dvě až tři procenta případů, přitom dřív to bývala maximálně promile. A to se bavíme o fotovoltaikách v původních limitech, tedy většinou do 10 kWp. Pokud v návaznosti na nová pravidla začnou domácnosti poptávat větší fotovoltaiky až k 50 kWp instalovaného výkonu, nepochybně bude hůř,“ upozorňuje jednatel S-Power Energies s tím, že stát rozvolnil pravidla pro zájemce o soláry.