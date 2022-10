Méně papírování při stavbě solárů na střechách domů? Dobrá zpráva pro majitele elektroaut

Plány na to, jak posílit výrobu elektřiny ze Slunce, v čemž Česko zaostává za většinou západní Evropy, získávají alespoň nějaké kontury. Jedním z kroků mají být volnější pravidla pro instalace malých fotovoltaických elektráren. Až dosud to šlo jen s minimem razítek u elektráren do výkonu 10 kilowatt, nově ale bude hranice na 50 kilowattech. Je to dobrá zpráva pro domácnosti, které si chtějí pořídit elektromobil, píše ve svém komentáři šéf a zakladatel společnosti S-Power Jaroslav Šuvarský.

S-Power Energies je největší český specialista na instalace fotovoltaických systémů na rodinné domy nebo střechy menších firem. Jaroslav Šuvarský, který společnost v roce 2016 rozjížděl a dodnes ji vede, už na jaře v rozhovoru pro CzechCrunch říkal, že zájem o soláry stoupl desetinásobně. Zároveň ale tehdy upozornil, že klasická instalace domácí malé elektrárny se nehodí pro dobíjení elektroaut.

To se nyní ale začíná měnit, protože vláda přišla s opatřením, které ulehčí život (hlavně co do sběru úředních povolení) těm, kteří si na dům nebo na střechu své firmy nechají postavit soustavu o výkonu až 50 kilowatt. To je pětinásobek nynějších limitů. Co přesně to znamená, popisuje Šuvarský ve svém komentáři pro CzechCrunch.

***

Asi nepřekvapí, když řeknu, že s ohledem na poptávku klientů posun limitů vítáme. V poslední době se trend v domácích fotovoltaikách značně posouvá. Zatímco před pár lety si domácnosti nejvíce pořizovaly menší instalace bez baterií, aktuálně se praxe zcela otočila. Průměrná velikost instalované elektrárny stále roste.

Aktuálně na rodinné domy nejčastěji montujeme fotovoltaiky o instalovaném výkonu mezi 6 až 8 kWp, které doplňuje baterie o kapacitě necelých 15 kWh. Z analýz využití vlastní energie nám vyplývá, že větší instalace domácnostem celoročně přinesou vyšší úsporu.

Pokud by u někoho s větší instalací vznikaly během léta výraznější přebytky, dá se to řešit jejich prodejem. Do budoucna se tak domácnostem může otevřít i zajímavá možnost přivýdělku, kdy díky vlastní energii nebudou jen šetřit, ale budou si moci jejím prostřednictvím aktivně vydělávat.

Pokud bychom se optimisticky podívali ještě dál, nevidím důvod, proč bychom si jednoho dne nemohli posílat vlastní energii z jedné nemovitosti do druhé. Postupně by se tak daly vybudovat i nezávislejší komunity. Ale tam ještě nejsme…

V současnosti může být překážkou větších instalací distribuční soustava, která už v některých oblastech dosahuje limitu a bez posilování přípojek se nové fotovoltaiky nemůžou připojovat. A to se bavíme ještě o původních maximálních hodnotách instalovaných výkonů, tedy do 10 kilowatt. Je tedy zřejmé, že investice – a ne malé – budou potřeba také v tomto směru.

Pokud jde o otázku, komu vládní zvýšení limitu nejvíce pomůže, tak se domnívám, že kromě firem je navýšení instalovaného výkonu vhodné především pro domácnosti, které si pořídily nebo plánují pořídit elektromobil.

Ten má totiž větší spotřebu než celý dům, tudíž se bez problémů postará o zužitkování veškerých přebytků. Malá elektrárna s okamžitým výkonem 10kWp na nabíjení auta totiž určitě nestačí. Vždyť jen plug-in hybridy mají baterie o kapacitě kolem 17 kWh, čisté elektrovozy klidně i 80 kWh.