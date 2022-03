Leonardo DiCaprio je nejen špičkový herec, ale také člověk, kterému záleží na naší společnosti. Investuje v první řadě do ochrany životního prostředí a šíří environmentální osvětu, v minulosti ale poslal peníze i na škody po hurikánech nebo požárech v Austrálii. Proto se zdálo, že podpora Ukrajině Ukrajina Zprávy, které se týkají válečného dění na Ukrajině po vpádu ruských vojsk… Začátek ruské invaze:24. února 2022 Více informací o firmě ve výši deseti milionů dolarů, o které informovala celá řada zahraničních médií, je vcelku logická. Byla to ale lež. Osud ukrajinského lidu mu nicméně lhostejný není.

Válkou zmítané Ukrajině a uprchlíkům, kteří z bombardované oblasti prchají do západních zemí, pomáhá kdekdo. Mediálně mezi veškerou podporou od běžných lidí a firem však vyčnívají světové celebrity. Některých se navíc dění na Ukrajině dotýká více než jiných, což může potvrdit například americká herečka Mila Kunis, která se v tamním městě Černovice narodila – i proto spolu se svým manželem Ashtonem Kutcherem vybrala přes třicet milionů dolarů na podporu běženců.

Vedle slavného hereckého páru (a třeba filmového Deadpoola Ryana Reynoldse) se začalo psát také o podpoře ze strany oscarového herce Leonarda DiCapria, který měl darovat částku deseti milionů dolarů. Prý zčásti proto, že má na Ukrajině kořeny – jeho babička se měla narodit v Oděse. Obě zprávy se ale před několika dny ukázaly jako falešné, měly však dostatek času na to, aby přes zahraniční média a sociální sítě obletěly celý svět.

Víra v ukrajinský zdroj

Jakmile první zahraniční média otiskla zprávu, že Leonardo DiCaprio poslal finanční dar na pomoc ukrajinskému lidu, kvůli jeho celospolečenským aktivitám se pravdivost textu plošně příliš nezpochybňovala. Pak se ovšem zprávou začali zabývat novináři americké CNN, kteří po proklepnutí relevantních zdrojů přišli na to, že se nic takového nestalo.

Rozklíčování údajné DiCapriovy solidarity přišlo ve dvou rovinách. V první řadě kontaktovali Mezinárodní visegrádský fond, kam měl jeho dar putovat. Ten odpověděl, že deset milionů dolarů neobdržel a nemá o této pomoci žádné informace. Poté se spojili s jistým Patrickem Carpenem, zakladatelem serveru GSA News, který se zprávou 5. března přišel.

Prapůvod zprávy vycházel z facebookového příspěvku jedné ukrajinské ženy, která přímo z místa válečného dění informuje o různých věcech. Podle Carpena bývaly vždy přesné. „Opravdu jsem svému zdroji na Ukrajině věřil. Zároveň jsem si ale myslel, že kdyby to byla lež, nemělo by to velké následky,“ řekl Carpen pro CNN a dodal, že neměl žádné špatné úmysly.

Jeho jednáním se nicméně projevily jedny ze základních prvků dezinformačních webů. Vzhledem k tomu, že – jak sám Carpen přiznal – jeho poněkud obskurní web, který primárně informuje o dění v jihoamerické Guyaně, nemá velkou čtenost, nebál se informaci bez většího prověřování zveřejnit. Ani mu pak nedělalo příliš velký problém zprávu smazat, protože by se „nic nestalo“.

Ono se ale „něco stalo“ – údajná DiCapriova podpora se rychle šířila na sociálních sítích. Na Twitteru informaci sdílel i účet Visegrádské čtyřky. Vedle teď už vyvráceného desetimilionového daru se řešila i Helene Indenbirken, hercova babička, která se měla narodit v Oděse. Nikdy ale tato informace, které na internetu cirkuluje už roky, nebyla potvrzena.

Vzhledem k tomu, že ji sdílel tak velký účet jako Visegrád 24, který má na Twitteru přes 200 tisíc sledujících, měl tento příspěvek tisíce takzvaných retweetů. Na základě této zprávy pak napsala samostatné články i velká média – od polského serveru Polish News přes britský The Independent a francouzské Euronews až například po české Novinky.cz. U drtivé většiny z nich byla zmínka už opravena.

Lhostejnost není na místě

Oficiálně se Leonardo DiCaprio k situaci na Ukrajině, která čelí ruské invazi, dlouho nevyjadřoval. Mlčení prolomil teprve včera, kdy na svém Instagramu sdílel srdceryvný příspěvek skládající se ze čtyř fotek. Na nich je zachycena probíhající zkáza i pomoc ze strany pracovníků humanitární organizace UNICEF.

„Oběti válečných konfliktů na Ukrajině přišly o všechno – od svých blízkých až po základní prostředky k přežití. Humanitární organizace jako Save the Children, Care.org, International Rescue Committee a UNHCR jsou na místě a jejich pracovníci i zdroje pomáhají rodinám a nevinným lidem,“ napsal DiCaprio do popisku instagramové fotogalerie.

Právě těmto humanitárním organizacím měl DiCaprio podle zdrojů magazínu People v tichosti poslat blíže nespecifikované finanční dary. „Sledoval, jak se věci vyvíjejí, a chtěl Ukrajinu podpořit, jak nejlépe uměl. Bude i nadále podporovat humanitární skupiny na místě, které pomáhají lidem na Ukrajině,“ řekl pro People nejmenovaný zdroj, který má údajně k DiCapriovi blízko.