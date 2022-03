Na rodnou zemi se nezapomíná. Slavná herečka Mila Kunis shání na pomoc Ukrajině stovky milionů

Těsně před rozpadem Sovětského svazu odletěla se svou rodinou z rodných Černovic na jihozápadě Ukrajiny do Los Angeles. Zčásti kvůli antisemitismu, zčásti kvůli tomu, že tam už nebyla žádná budoucnost – a malá Mila Kunis měla odmala ambice stát se hereckou hvězdou. Ve svých sedmi letech proto už stála před hollywoodskou cedulí a hleděla vstříc budoucnosti. Na svou minulost ale dnes už slavná herečka nezapomněla. Navíc teď, když její rodnou zemi bombardují ruští okupanti.

„Ukrajinci jsou hrdí a stateční lidé, kteří si zaslouží naši pomoc v nouzi. Tento nespravedlivý útok na Ukrajinu a celé lidstvo je zničující – ukrajinský lid potřebuje naši podporu,“ napsala původem ukrajinská herečka k charitativní kampani, kterou před pár dny rozjela se svým manželem, americkým hercem Ashtonem Kutcherem.

Cílem slavného hereckého dua je vybrat třicet milionů dolarů, v přepočtu přes 700 milionů korun, a podpořit ty, kteří se rozhodli válkou zmítanou zemi opustit a hledat bezpečí jinde. Z peněz tak mimo jiné zafinancují i bydlení pro ukrajinské uprchlíky, s čímž bude páru finančně pomáhat také ubytovací portál Airbnb, přes který lidé v posledních dnech také hojně pomáhají.

„Zatímco jsme svědky statečnosti obyvatel země, ve které se Mila narodila, jsme i svědky potřeb těch, kteří si zvolili bezpečí. Sbíráme finance na podporu, která bude mít okamžitý dopad a dodá tolik potřebnou uprchlickou a humanitární pomoc,“ zmínil Ashton Kutcher. Samotní manželé pak ze svého věnují desetinu cílové sumy, tedy tři miliony dolarů.

Vedle Airbnb, které v souvislosti s napadením Ukrajiny zakázalo své služby pro ruské i běloruské občany, se do charitativní iniciativy Mily Kunis a Ashtona Kutchera zapojuje i logistická platforma Flexport, která bude pomáhat s rozvážením materiální pomoci pro nevládní organizace na místech, kde se uprchlíci nejvíce soustředí. Včetně Moldavska, Rumunska, Polska, Maďarska i Slovenska.

Do charitativní kampaně, která běží na portálu GoFundMe, se už zapojilo přes třináct tisíc lidí a do dnešního dne se přes ni nashromáždilo více než osmnáct milionů dolarů. Do splnění cíle tak zbývá ještě dvanáct milionů dolarů, i proto Mila Kunis se svým manželem vyzývá širokou veřejnost i kolegy z branže, aby se do podpory Ukrajiny taktéž zapojili. A ve výsledku to nejspíš zabírá.

Vedle této osmatřicetileté herečky, která hrála například v komediích Kamarád taky rád, Méďa či Matky na tahu, a Ashtona Kutchera (alias filmového Steva Jobse) vyjádřily svou pomoc i další herecké hvězdy. Jednou z nich je Leonardo DiCaprio, jehož babička se narodila v ukrajinské Oděse a jenž daroval deset milionů dolarů. Podporu vyjádřila i kyjevská rodačka Milla Jovovich.

S pomocí ve výši jednoho milionů dolarů přispěchal i americký herec Ryan Reynolds (filmový Deadpool) se svou ženou Blake Lively. Zapojila se mimo jiné modelka Gigi Hadid, která se zavázala k tomu, že Ukrajině pošle výdělky z módních přehlídek šatů určených pro letošní podzim. Vedle celebrit samozřejmě pomáhají i běžní lidé, což je znát také napříč Českem.