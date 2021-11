Loni letělo SpaceX s astronauty poprvé. Teď je vyneslo na Mezinárodní vesmírnou stanici už počtvrté

Vesmírná společnost SpaceX se stále více prosazuje jako spolehlivý partner pro americkou agenturu NASA a provoz jejích raket se stává de facto rutinní záležitostí. Dokazují to i události dnešní noci, kdy na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) úspěšně zakotvila loď Crew Dragon se čtyřmi novými astronauty. Jedná se o misi s označením Crew-3 a její posádka se původně měla na oběžné dráze potkat se svými předchůdci. Kvůli zdržením k tomu ale nedošlo.

Mise Crew-3 započala ve čtvrtek krátce po třetí hodině ranní středoevropského času, kdy raketa Falcon 9 odstartovala z floridského mysu Canaveral. Původně byl let plánován už na 31. října, NASA jej však byla nucena opakovaně odložit z důvodu špatných povětrnostních podmínek. Sešlo také z původního plánu, kdy měly být na ISS na osm dní posádky Crew-3 i Crew-2 pospolu, i se svými dvěma loděmi Dragon.

Předání pomyslného žezla se nakonec uskutečnilo nepřímo. NASA a SpaceX se rozhodly, že misi Crew-2 pošlou zpět k Zemi dříve, v úterý nad ránem tak její posádka úspěšně přistála v Atlantiku. Dva američtí, jeden japonský a jeden francouzský astronaut už tak strávili ve vesmíru 199 dní z původně 180 plánovaných.

To současná mise Crew-3, jež na Mezinárodní vesmírné stanici funguje teprve pár hodin, probíhá zatím podle již známých scénářů. Když loď Crew Dragon svištěla krátce po nočním startu na oběžnou dráhu, na plošině v Atlantickém oceánu úspěšně přistál první stupeň rakety Falcon 9. Cesta na ISS pak Dragonu trvala přibližně dvaadvacet hodin.

Raketa Falcon 9 s lodí Crew Dragon připravena ke startu Foto: SpaceX

Jedná se o celkově pátý let s posádkou, který SpaceX absolvuje, s tím, že čtyři z nich byly na ISS. Na palubě jsou tentokrát tři američtí astronauti, jmenovitě Raja Chari, Thomas Mashburn, Kayla Barronová, a německý astronaut Evropské vesmírné agentury Matthias Mauerer, pro něhož je to zároveň první vesmírný let. V misi Crew-3 si svou premiéru odbývá i zbrusu nový kus lodi Crew Dragon, takzvaný Endurance.

Americko-německá posádka tak na ISS doplnila ruskou část expedice a stráví na oběžné dráze i Vánoce a Nový rok. Jejich návrat je v plánu na konec dubna 2022, zatímco mise s pořadovým číslem Crew-4 by měla odstartovat ze Země 15. dubna téhož roku.

Kontrakt SpaceX a NASA je součástí programu Commercial Crew Program, v jehož rámci NASA počítá také s modulem Boeing Starliner a vesmírným letadlem Dream Chaser. Ani jedno však zatím není v provozu, a tak je SpaceX v podstatě jedinou možností, jak lze v současné době dostat astronauty agentur americké NASA, evropské ESA a japonské JAXA na oběžnou dráhu.

Kromě operačních misí pro NASA chce SpaceX využívat svůj posádkový modul i k vesmírné turistice. Právě této možnosti – byť za charitativním účelem – využila mise Inspiration4, placená americkým miliardářem Jaredem Isaacmanem. Její účastníci strávili na oběžné dráze kolem Země tři dni a dostali se i výše než většina dosavadních astronautů.