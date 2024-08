Sparta v dealu za desítky milionů prodloužila spolupráci s Adidasem. Na letišti otevírá velký fanshop

Uložit 0

Na mnoha letištích po Evropě vítají cestující spolu s butiky více či méně luxusních značek také obchody místních fotbalových klubů, v nichž si fanoušci mohou zakoupit různé předměty v čele s dresy. Nově se to bude dít i v Praze. Na Letišti Václava Havla otevřela jako první sportovní klub v Česku svůj fanshop fotbalová Sparta, která tím zároveň symbolicky stvrdila prodloužení spolupráce se značkou Adidas. Ta vítěze posledních dvou ligových titulů obléká od roku 2021 a díky nově uzavřenému dealu tomu bude minimálně do roku 2031. Benefitovat z toho má jak samotný klub, tak i fanoušci.

„Prodloužení spolupráce s Adidasem je pro klub odměnou za uplynulé sezony a závazkem do budoucna zároveň. Neustále se zvětšují nároky na kvalitu a množství vybavení pro naše týmy i pro naše fanoušky. To zohledňuje i výrazně rozsáhlejší propojení s Adidasem, které v nadcházejících letech přinese mnoho novinek, jež se postupně propíší do fungování klubu a nabídky merchandisingu pro fanoušky,“ vysvětluje generální ředitel Sparty Tomáš Křivda.

Detaily dlouholetého partnerství oficiálně žádná ze stran nekomentuje, podle informací CzechCrunche by se mělo jednat o deal v řádech desítek milionů korun, a to ve finančním i nefinančním plnění. A co bude znamenat tak velký kontrakt v praxi? Sparta se díky němu posune na vyšší úroveň v rámci servisu, který bude od Adidasu dostávat, a o něco se tak přiblíží největším evropským klubům. Od sezony 2026/27 bude mít každý rok nový domácí dres (dosud mohly dresy vydržet třeba dva roky) a také bude posunuta úroveň individualizace domácích rudých dresů Sparty.

„V praxi to znamená, že v rámci nového nastavení spolupráce bude moci Sparta zadávat Adidasu zakázkový design dresů, které díky tomu budou moci být ještě více v souladu s identitou klubu. To je u velkých tradičních brandů nelehký krok. Adidas však Spartu vnímá jako svůj klíčový klub středoevropského regionu a posouvá tak i své interní procesy, abychom dosáhli pro tým i pro fanoušky na takové produkty, které jim chceme doručit,“ vysvětluje marketingový šéf Sparty Kamil Veselý.

Novinkou budou také doprovodné kolekce k dresům, které jsou nejen mezi fanoušky Sparty, ale celkově ve fotbalovém prostředí stále vyhledávanější. Sparta se chce díky prodlouženému partnerství s Adidasem také více zaměřit na expanzi a oslovovat svojí značkou a produkty mezinárodní publikum.

Proto historicky nejúspěšnější klub v zemi otevřel novou prodejnu na pražském letišti, která je s rozlohou 274 metrů čtverečních jedním z největších klubových fanshopů v Česku. Díky tomu nabídne přes dvě stovky produktů včetně dresů, šál, kšiltovek a speciální turistické kolekce Sparta x Praha. Přímo ve fanshopu si bude možné nechat potisknout dres jménem a číslem hráčů a navíc si aplikovat i speciální patche s designem Prahy nebo České republiky.

„Tržby z merchandisigu jsou pro nás rekordní. V loňské sezoně jsme například prodali více než 23 tisíc dresů, což byl v našich očích fenomenální úspěch. Věříme, že nový fanshop přispěje k dalšímu růstu a popularitě nejen našich kolekcí, ale především Sparty jako klubu a značky,“ doplňuje Kamil Veselý.

Nová prodejna se nachází na Terminálu 2, v prstenci D, takže návštěvníci musí projít bezpečnostní prohlídkou. Letištní fanshop Sparta otevřela ve spolupráci se společností Footballmania, která provozuje i její oficiální e-shop. Jako specialista na sportovní merchandising provozuje fanshopy také pro další kluby a organizace, jako je například hokejová Kometa Brno, česká fotbalová reprezentace nebo Česká obec sokolská. A naposledy byla také u hokejového šampionátu v Česku.

„Tržby z klubových produktů se za poslední čtyři roky více než ztrojnásobily, což dokazuje rostoucí zájem fanoušků a potvrzuje správnost našeho směřování. Kromě rozšíření fanouškovské základy si od otevření fanshopu slibujeme také navýšení počtu prodaných dresů a celkové nevýšení obratu z merchandisingu zhruba o deset procent,“ říká šéf Footballmanie Vojtěch Šišma.

Zatímco mezi lety 2015 a 2021 Sparta z merchandisingu tržila 40 až 45 milionů korun ročně, po úspěšném rebrandingu a také návratu k Adidasu se tržby výrazně zvedly. V sezoně 2021/22 to bylo 78 milionů korun, o rok později 102 milionů a v loňské sezoně mělo toto číslo opět o několik desítek milionů stoupnout. Potvrzuje to zájem o fotbal v Česku, kdy především Sparta i konkurenční Slavia vyprodávají své stadiony a zlepšují práci s fanoušky. Spartě se naposledy povedla spolupráce na populární skladbě Letná s umělci Rohonym a Manenem, Slavia zase třeba nasadila tankové pivo od Plzeňského Prazdroje.