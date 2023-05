Společnost Gen vzniklá spojením českého Avastu a NortonLifeLocku hlásí zvýšení zisku, vydělala téměř 30 miliard

Nadnárodní společnost Gen Digital, která vznikla spojením české antivirové firmy Avast s americkým konkurentem NortonLifeLock, v uplynulém finančním roce zvýšila čistý zisk o více než 61 procent na 1,35 miliardy dolarů, v přepočtu přes 29 miliard korun. V jejím vedení i mezi akcionáři firmy i po loňské fúzi nadále zůstávají Češi.

„V uplynulém roce jsme úspěšně integrovali Avast a NortonLifeLock a dosáhli dalšího ziskového růstu,“ uvedl Vincent Pilette, generální ředitel společnosti Gen Digital. Ke zmiňované fúzi obou firem došlo v září v transakci s hodnotou přes 200 miliard korun, pod novým názvem Gen Digital společnost operuje od konce loňského roku.

Čisté výnosy Genu se za fiskální rok do konce března zvýšily o 19 procent na 3,34 miliardy dolarů (72 miliard korun). V prvním čtvrtletí nynějšího finančního roku firma očekává výnosy v rozmezí 940 až 950 milionů dolarů, tedy zhruba dvacet miliard korun.

To je méně, než čekali analytici v anketě společnosti Refinitiv, kteří výnosy odhadovali v průměru na 954,2 milionu dolarů. Firma uvedla, že zákazníci čelí vyšším výpůjčním nákladům a vysoké inflaci, a snižují proto výdaje na produkty kybernetické bezpečnosti. Gen Digital také čelí zvýšené konkurenci jak ze strany zavedených společností, tak menších rivalů.

Výnosné spojení sice přineslo jiné jméno, český Avast ale zůstává klíčovou součástí byznysu. Jeho někdejší šéf Ondřej Vlček je prezidentem nové firmy. „Nevnímám to tak, že by Česko o něco přicházelo, naopak – je tu globální hráč, který je ještě mnohonásobně větší než Avast, je kótovaný na americké burze, je to tak další příležitost. Můžeme na to být pyšní,“ uvedl v rozhovoru pro CzechCrunch.

„Vincentova role CEO znamená generální ředitel, tedy ten nejvyšší. Já jsem jako prezident ve firmě dvojka. Zároveň všichni mí i Vincentovi přímí podřízení jsou součástí výkonného týmu. Já jsem s Vincentem nad nimi ve stejné úrovni, ale kdybychom se na nějakém rozhodnutí neshodli, ultimátní rozhodnutí dělá on. Já zodpovídám za produkt a zákazníky z pohledu služeb, které nabízíme, včetně vývoje či inovací, Vincent má na starost komerční stránku,“ dodal Vlček.

Vedle Vlčka jsou ve vedení firmy také další Češi. Michal Pěchouček a Vítězslav Šantrůček se zaměřují na vývoj a technologie. V neexekutivní roli představenstva také usedá někdejší spoluzakladatel Avastu Pavel Baudiš, který je dokonce druhým největším akcionářem společnosti. Do jejího portfolia patří kromě Avastu značky Norton, LifeLock, Avira, AVG, ReputationDefender a CCleaner. Firma produkty a služby v oblasti kybernetické bezpečnosti, ochrany soukromí a identity poskytuje více než 500 milionům uživatelů ve více než 150 zemích.

S přispěním ČTK