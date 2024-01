Spolumajitel luxusní značky Hermès chce adoptovat svého bývalého zahradníka. Zdědil by miliardy

Uložit 0

Být zahradníkem v bohaté rodině se může vyplatit i dávno poté, co tuto roli opustíte. Minimálně tedy za předpokladu, že jste se starali o dům jednoho z majitelů luxusní francouzské značky Hermès. Jmenovitě Nicolase Puecha, který se rozhoduje, že své bohatství v řádech miliard dolarů přepíše právě na svého bývalého zahradníka. A zvažuje, že by ho rovnou i adoptoval.

Je mu osmdesát let, není ženatý, nemá děti, na druhou stranu ale disponuje majetkem, o kterém si běžný smrtelník může nechat jen zdát. Podle odhadů Nicolas Puech drží v Hermès podíl mezi pěti až šesti procenty, což představuje deset až jedenáct miliard dolarů, tedy něco okolo 250 miliard korun. Do toho spadají i nemovitosti v marockém Marrákeši a švýcarském Montreux.

Hodnota značky po covidové pandemii průběžně rostla, za což mohli hlavně zákazníci, kteří zvyšovali poptávku po kožených kabelkách a barevných hedvábných šátcích, které jsou pro Hermès stěžejním prodejním artiklem. Nyní má firma hodnotu okolo 200 miliard dolarů (bezmála 4,5 bilionu korun), přičemž majitelé patří podle agentury Bloomberg ke třetímu nejbohatšímu rodinnému klanu na světě.

Potomek zakladatele slavného módního domu Thierryho Hermèse v páté generaci se ale teď podle listu Tribune de Genève rozhoduje, že se veškerého majetku zbaví, respektive ho přepíše na svého bývalého zahradníka, o kterém se vedle toho, že mu je jednapadesát a pochází z Maroka, příliš neví. Jak švýcarský deník dále uvádí, Puech už měl rozjet i nutné administrativní kroky, aby k tomu došlo.

Proč o tom Puech přemýšlí, je otázkou, kterou si zjevně musí klást i rodinní spoluvlastníci firmy, s nimiž se před časem rozkmotřil. Jeho příbuzní v čele s bratrem Bertrandem Puechem ho začali považovat za zrádce poté, co se k nim nepřipojil ve spojení jejich akcií Hermès, aby posílili kontrolu nad firmou a odrazili konkurenční LVMH, která ve značce získala skrytě podíl.

Mluvilo se také o tom, že Nicolas Puech dokonce pomáhal šéfovi LVMH Bernardu Arnaultovi navyšovat jeho akcie v Hermès. Celá situace vygradovala tím, že dnes osmdesátiletý miliardář odešel v roce 2014 z vedení společnosti. Stále si v ní ale nechal minoritní podíl, se kterým teď zjevně chce naložit výše uvedeným, netradičním způsobem.

K jakému závěru dojde, je zatím ve hvězdách, kvůli efektivnějšímu dědickému řízení ale Puech dokonce zvažuje, že by neznámého zahradníka rovnou i adoptoval. Brzkému rozhodnutí o přepsání majetku nasvědčuje také fakt, že plánuje zrušit dědickou dohodu se svou nadací Isocrates Foundation, která se proti tomu ohradila a je připravena jít k soudu.

