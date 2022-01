Byl to v podstatě vánoční dárek, který si ve StartupJobs nadělili. Alespoň tak to nakonec vyšlo, přesně 23. prosince loňského roku totiž podepisoval Filip Mikschik se Zdeňkem Fredem Fousem dohodu, kterou ladili několik týdnů před tím. Mikschik jejím prostřednictvím se svým StartupJobs majetkově vstoupil do projektu Encubate. „Je to strategická investice. A první vlaštovka,“ vysvětluje novou pozici projektu StartupJobs. Ten je teď i investorem do začínajících projektů.

První investice stála StartupJobs jednotky milionů korun. Na jejich základě si v Encubate, až podmínky ve smlouvě dojdou naplnění, pořídí podíl. Jaký přesně, to ani jedna ze stran zmínit nechce. Díky dohodě se ale mají rozšířit obě.

„Zapadlo to do konceptu, kam se snažíme posouvat,“ popisuje Mikschik. StartupJobs nyní fungují jako vstupní brána do světa startupů a prostředí pro lidi, kteří v nich chtějí pracovat. Ambice má ale větší. „Do budoucna chceme záběr rozšířit i o ty, kteří chtějí startupy založit. Třeba si v nich vyzkouší práci, a pak spustí vlastní. A tam přesně Encubate pasuje. Z dlouhodobého pohledu si vlastně vychováváme zákazníky,“ vysvětluje.

Filip Mikschik přitom není v investování úplným nováčkem. Jako angel investor vložil společně s investiční skupinou Miton peníze do kariérního portálu Nelisa. Aktuální finanční injekce je ale první za StartupJobs. A zdaleka nemá být poslední.

Filip Mikschik, zakladatel portálu StartupJobs Foto: StartupJobs

Fous a Mikschik se spolu znají zhruba dvanáct let. Oba při budování svých projektů drželi v patrnosti i ten toho druhého. Ale zatímco StartupJobs si teď na svou expanzi vydělává – byť ne vždy se ji podařilo dotáhnout do úspěšného konce – Encubate peníze pro plánovaný rozvoj chyběly. „Když za mnou Fous přišel, že by potřebovali pro další rozvoj finance, hned jsem si říkal, že nám to dává smysl,“ popisuje Mikschik.

Encubate se totiž profiluje jako projekt, který pomáhá rozvíjet podnikatelské dovednosti. Jeho zakladatel Zdeněk Fred Fous ho popisuje jako Duolingo, jen s jiným zaměřením. Místo jazyků učí tento digitální průvodce základy podnikání. Program osobního rozvoje je personalizovaný na míru a má člověka provést až do momentu, kdy bude mít promyšlený a otestovaný podnikatelský záměr a další plán, co s ním.

„Je to vlastně platforma, která učí lidi podnikat. Třeba i ty z menších měst nebo mimo startupové dění,“ vysvětluje Mikschik, jehož kromě týmu a produktu zasáhla i představa širšího publika pro StartupJobs.

„S Filipem a StartupJobs máme spoustu společného – naší společnou vizí je dát co nejvíce lidem možnost nahlédnout do světa startupů a vlastního podnikání,“ vysvětluje Fous. Podle něj se projekty díky tomu protínají i v řadě dalších oblastí. „Ve vývoji produktu, online marketingu, sdílení trafficu a mnoha dalších,“ naznačuje.

Sledovat a být připraven

Encubate sídlí v Londýně a aplikace na britský trh taky od začátku cílí. Zároveň skutečnost, že je v angličtině, ukazuje na globální plány. Ostatně Fous už dříve zmiňoval, že český trh by pro takový projekt byl příliš malý. A v zahraničí si taky oba partneři mají podle aktuálních představ navzájem pomáhat.

Podobně to má jít se StartupJobs jako nově ustaveným investorem i nadále. Nepůjde o fond, který by na trhu stále hledal investice. Mikschik chce ale sledovat dění kolem sebe a být připraven. „Některé oblasti nás prostě zajímají – primárně HR-tech nebo Edu-tech,“ popisuje.

Do nich může směřovat v rámci pre-seed nebo seed fáze jednotky milionů korun. „Díváme se přitom ze svého pohledu. V jaké fázi jsme my sami investici dostali. Popravdě, byl to produkt, který nebyl moc sexy ani hezký. Ale jeho jádro fungovalo. Do inzerátů se lidi hlásili. A podobné projekty nás zajímají,“ uzavírá.