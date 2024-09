Vybudovali a prodali firmy za miliardy, teď investují. Na jednorožce ale nevěří, sází radši na zisk

Uložit 0

Na Slovensku jej není třeba moc představovat, v Česku zatím o tolik známé jméno nejde. Michal Truban spoluzaložil a vedl webhostingovou společnost Websupport, kterou před pěti lety společně s kolegy prodali za desítky milionů eur. Od té doby aktivně působí v politice, stál u zrodu aktuálně největší opoziční strany Progresívne Slovensko a je poslancem parlamentu. Mimo jiné se ale věnuje také investování, a společně se Zdenkem Zvadou rozbíhá nový fond.

Cílem fondu Flying Founders je pomoci zakladatelům stavět rostoucí a hlavně profitabilní slovenské i české firmy postavené na modelu SaaS, tedy software jako služba. „Nechceme nahánět miliardové jednorožce, ale budovat kvalitní společnosti, které budou cash flow pozitivní od svých začátků,“ vysvětluje pro CzechCrunch Zdenko Zvada. On sám má podobně jako Truban se škálováním startupů hodně zkušeností.

Kromě zmiňovaného Websupportu Truban nebo Zvada stáli u zrodu, investovali do nebo aktivně podporovali například slovenskou aplikaci pro fakturace Billdu, jež se koncem loňska prodala také s cenovkou v desítkách milionů eur. Mezi další příklady patří slovenská platforma pro zákaznickou zkušenost NiceReply, ale i český datově marketingový ROI Hunter či zdejší pomocník pro zákazníky e-shopů Outfindo.

Jak popisuje sám Zvada, během kariéry nasbírali dostatek zkušeností s rozběhem a budováním SaaS byznysů od nuly k tržbám ve stovkách milionů korun. A také byli u prodejů firem, kdy dohromady cenovky u transakcí překonaly miliardu korun. „Nešlo přitom o úplně unikátní a přelomové nápady, na které se často zaměřují startupoví investoři. To totiž neznamená, že z projektů nemohou vyrůst hezké byznysy, které se prodají za pěkné sumy. I díky těmto zkušenostem jsme si uvědomili, že venture kapitál nemusí být vhodný pro každý typ firmy,“ vysvětluje Zvada důvody, proč se rozhodli rozběhnout Flying Founders.

Foto: Flying Founders / CzechCrunch Michal Truban z Flying Founders

Nový fond tak funguje na pomezí venture kapitálu nebo private equity, kdy investuje přímo výměnou za podíl ve firmě. Prostředky přitom mohou být využity jako růstový kapitál, ale i jako tzv. buyout, tedy vyplacení alespoň části podílu zakladatele či třeba původních investorů. „Předpokládáme, že v investicích často půjde o kombinaci obojího,“ doplňuje Zvada.

Zaměření ve fondu mají hlavně na zmiňované SaaS byznysy, které již generují roční opakující se tržby (ARR) ve výši sto tisíc až dva miliony eur (2,5 až 50 milionů korun), přičemž výše samotných investic by se měla pohybovat na úrovni sto až šest set tisíc eur (2,5 milionu až patnáct milionů korun) výměnou za minoritní podíl. Oba zakladatelé počítají s tím, že takovým způsobem v příštích letech vybudují menší portfolio pěti až deseti firem.

„Podíly v nich chceme držet dlouhodobě, bez tlaku na další investiční kola anebo s vidinou exitu. Počítáme s tím, že se nám investice vrátí díky profitabilitě firem a výplatách dividend,“ zdůrazňuje Zvada. Navíc ve Flying Founders chtějí jednotlivým zakladatelům nabídnout přímo také podíl v samotném fondu, aby byli motivováni hledat synergie, a vzájemně tak podporovali růst celého portfolia.

„Tento projekt mě baví a vidím v něm potenciál. Na základě zkušeností s předešlými firmami víme, že jim dokážeme přinést reálnou přidanou hodnotu. Naše zkušenosti nejsou jen teoretické, sami jsme vybudovali a úspěšně prodali firmy,“ komentuje svoji motivaci Michal Truban.

Nebijí se tyto investiční aktivity s jeho působením v parlamentu? „Plně se věnuji své práci v politice. Tento projekt jsem rozběhl ještě před vstupem do parlamentu, proto jsem každodenní řízení svěřil Zdenkovi, který jej má pod kontrolou. Já se zaměřuji spíš na strategické usměrnění a poradenství, abych mohl využít své zkušenosti tam, kde je to nejpotřebnější,“ doplňuje Truban.

První investice

Flying Founders již za sebou mají i první investici – brněnský nástroj Tolgee, který se zaměřuje na jazykovou lokalizaci softwaru. Stojí za ním zakladatelé Jan a Markéta Čižmárovi, podíl drží také Štěpán Granát. „Jde o dobrý tým zakladatelů, mají hezké tržby a více než stovku klientů. Společně jsme se shodli na tom, jak vypadá jejich pohled na další škálování a růst,“ přibližuje Zvada.

Jan Čižmár přitom zmiňuje, že financování řešili prakticky od chvíle, co Tolgee v roce 2021 založili a obcházeli různé venture kapitálové fondy i andělské investory. „Přišlo nám, že se setkáváme s velkým nepochopením, především kvůli tomu, že náš produkt je hodně technický, cílí na developery a analytici z většiny českých VC fondů takové startupy prostě nedokážou posoudit,“ vypráví.

Foto: Flying Founders / CzechCrunch Zdenko Zvada z Flying Founders

Společně s týmem začal být Čižmár frustrován tím, kolik fundraisingem tráví času, který by mohl raději věnovat prodeji a rozvoji produktu, navíc s nejistým výsledkem. „Rozhodli jsme se hledání investorů zastavit, zaměřili jsme se na tzv. bootstrapping, stanovili cíle, změnili cenotvorbu a naše tržby začaly hezky organicky růst,“ přibližuje.

I na tomto příkladu pak Zvada přibližuje, že ne každý byznys musí být nutně stoprocentně výjimečný. I samotné Tolgee má hodně konkurence včetně brněnského Localazy, které loni od skupiny investorů získalo přes deset milionů. „Na tak velkém globálním trhu se najde prostoru dostatek,“ říká Zvada.

Zároveň doplňuje, že startupy s naprosto unikátním produktem také nemívají úplně vyhráno. „V takovém případě musí hodně času trávit komunikací a edukací trhu, co vlastně dělá. Když se pak objeví nový konkurent, má mnohem nižší bariéru a do těchto věcí nemusí tolik investovat. Je hodně pionýrů svých oborů, kteří to neustáli,“ dodává Zvada.