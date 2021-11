Máte genetický potenciál na vytrvalostní sportovní aktivity, nižší riziko obezity a váš zrychlený metabolismus dokáže zpracovávat kofein lépe než běžný člověk. Na druhé straně máte vyšší riziko na ischemickou poruchu srdce a histaminové intolerance, pozornost vyžaduje konzumace soli a opomenout byste neměl ani predispozici k vyšší hladině vitamínu K. I taková může být část výsledku analýzy DNA, která díky technologickým pokrokům v posledních letech dokáže v lidském genomu najít mnoho zajímavých informací.

Pokud se k takovým výsledkům člověk dostane, může své aktivity nebo stravu přizpůsobit tomu, aby podpořil své silné stránky a další návyky naopak omezil v rámci prevence vypuknutí nemocí. Právě takový cíl si před třemi lety stanovila Slovenka Michaela Šišková.

Vystudovaná genetička už na univerzitě díky svému profesorovi zjistila, že podobné genetické testy jsou ve Spojených státech běžné. V našich končinách však podobné možnosti tehdy nikdo nenabízel, a tak se situaci rozhodla změnit.

„Tyto testy dokážou člověku změnit život a jeho pohled na budoucnost, prevenci a plánování. Začali jsme proto hledat způsoby, jak bychom takovou možnost mohli lidem zpřístupnit také tady v Evropě,“ vypráví Šišková během rozhovoru pro CzechCrunch o začátcích startupu DNA ERA.

Michaela Šišková ze startupu DNA ERA Foto: DNA ERA

Firmu zakládala společně se svým manželem Jakubem Šiškou, jenž je matematikem, a dalším kolegou informatikem, se kterým se však po roce spolupráce rozdělili. V DNA ERA však v začátcích dokázali využít své kombinované znalosti na to, aby vyvinuli testy lidského genomu.

Startup nedávno expandoval do České republiky a testy nabízí ve třech variantách – balíček Lifestyle za přibližně 3 800 korun je zaměřený na oblast týkající se správné stravy, prevence zranění či zlepšení sportovních výkonů. Varianta Health v ceně 4 300 korun dokáže zjistit zdravotní rizika, toleranci léků či faktory, které je dobré znát při plánování rodičovství. Třetí varianta Complex pak za 7 600 korun nabízí všechny analyzované oblasti z obou těchto testů.

Samotné testování probíhá jednoduše. Zákazníkovi po objednání přijde testovací sada domů, po odebrání vzorku z úst ho zkumavka pomocí roztoku stabilizuje na několik měsíců. Předplacená kurýrní služba vzorek vyzvedne a ten pod anonymním ID kódem putuje do certifikované laboratoře v Německu, která je partnerem DNA ERA. V laboratoři je následně ze vzorku izolované DNA, analyzují se konkrétní místa genomu a získaná tzv. surová data už startup zpracovává ve vlastním softwaru.

„Naše přidaná hodnota je v softwaru. Vzorek dokáže zpracovat mnoho laboratoří, ale vyhodnotit ho do konkrétních výsledků každý neumí.“

„Naše přidaná hodnota je právě v softwaru. Vzorek dokáže zpracovat mnoho laboratoří, ale vyhodnotit ho do konkrétních výsledků každý neumí. Za vývojem stojí hodně práce lékařů, vědců, genetiků i matematiků, přičemž výsledky jsou stanovené na základě relevantních vědeckých publikací dělaných na vzorcích tisíců lidí,“ popisuje Šišková s tím, že odborným garantem je například vědec Pavol Čekan ze společnosti MultiplexDX či docentka katedry genetiky a proděkanka Univerzity Komenského v Bratislavě.

Právě i odborní garanti startupu by měli být zárukou správnosti konkrétních závěrů testů. „Výsledky si dokážete i ověřit. Všechny testy děláme anonymně, každá zkumavka má svůj čárový kód, takže můžete poslat další vzorek, replikovatelnost testů je nad 99 procent. Ke všem výsledkům nabízíme odkazy na studie, o které jsme se opírali, takže přesně vidíte, že jde o relevantní vědu,“ doplňuje Šišková.

Na dotaz, jestli v případě DNA ERA nemáme očekávat podobný případ jako u amerického startupu Theranos – který měl do zdravotnictví přinést revoluci pomocí levných a rychlých testů jen na základě několika kapek krve a aktuálně probíhá soud s jeho zakladatelkou Elizabeth Holmes o možném podvodu – odpovídá Šišková se smíchem: „Opravdu ne.“

Příprava prvního testu DNA ERA podle zakladatelky trvala přibližně rok a půl, několik měsíců z toho zabralo hledání správné partnerské laboratoře. Šišková se svým manželem v začátcích firmu financovala z vlastních úspor a zdrojů, loni v prosinci je v misi podpořil Crowdberry Investment Management částkou ve výši 250 tisíc eur, tedy přes šest milionů korun.

Nyní probíhá vyjednávání o dalším finančním kole v rozmezí 750 tisíc až milion eur (19 až 25 milionů korun), které startupu pomůže investovat do dalších rozvojových aktivit. Samotná firma je pořád v červených číslech, v loňském roce utržila přibližně 2,2 milionu korun se ztrátou necelý jeden milion korun. Letos DNA ERA výrazně roste a své tržby hrubě odhaduje na 18 milionů korun, příští rok i díky expanzi očekává 50 milionů korun.

„Částečné úskalí našeho byznysu je, že DNA se v průběhu života nemění. Pokud zákazníkovi uděláme komplexní test, tak už jej neumíme dále obsloužit. Hledáme modely, kterými bychom dokázali přinášet hodnotu dlouhodobě. Za investory nyní chodíme právě s novými návrhy na další rozvoj. Všechno je v rozpracovaném stadiu,“ říká Šišková.

Konkrétnější představy o možných nových modelech si ale nechává pro sebe. „Chceme, aby lidé porozuměli svým genům, a tím jim umožnit zdravější život v rámci prevence. Další produkty, které budeme nabízet, proto budou opět souviset se zdravím,“ doplňuje spoluzakladatelka startupu.

Sdílnější však je v plánech s dalším balíčkem testů, které budou zaměřené na beauty sekci, tedy například na rychlost stárnutí pleti, reagování na sluneční paprsky či genetiku vrásek a pigmentace. Ve sportovní sekci navíc DNA ERA připravuje možnost srovnat si svůj potenciál s vrcholovými sportovci, což může lidi motivovat k větší aktivitě.

Testovací sada DNA ERA Foto: DNA ERA

Na Slovensku si už testy od startupu koupilo několik tisíc lidí, prodeje v Česku nyní rozbíhá a konkuruje zde společnostem Life Test nebo GHC Genetics. Nové zákazníky chce oslovit anglickou verzí, jež se připravuje. Další expanzi pak DNA ERA plánuje do Polska a zároveň chce kromě obyčejných zákazníků zaujmout také firemní partnery.

„Ve firemní oblasti vidíme velký potenciál. Zaměstnanci mají běžně různé benefity na sport nebo zájezdy, proč by si nemohli vybrat analýzu DNA, která by jim ulehčila další život? Na Slovensku už spolupracujeme s Multisport kartičkami, jejich držitelé mají slevu z našich testů, o spolupráci mluvíme také v Česku. Podobně spolupracujeme i s dalšími firmami,“ říká Šišková.

Do budoucna přitom díky technologickému pokroku očekává výrazně větší rozšíření testování lidského genomu, zatím však běžná populace vyžaduje výraznější důraz na vzdělávání a osvětu, aby se těchto testů lidé nebáli.

„Jsem přesvědčená o tom, že se dopracujeme do stavu, kdy bude analýza DNA prvním testem po narození dítěte a od ní se budou odvíjet další úkony. Sekvenování DNA se stane standardem diagnostiky a prevence, protože je v něm zapsáno mnoho informací,“ popisuje Šišková. Dystopické budoucnosti plné výrazných zásahů do genomu se však neobává. „Jsme optimisté, co nám zůstává,“ dodává s úsměvem.