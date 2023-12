Uložit 0

Komentář Luboše Kreče: Společnost Spotify, jejíž aplikaci používají stovky milionů lidí k poslechu hudby a podcastů, oznámila, že propustí 1 500 lidí, což je zhruba 17 procent všech zaměstnanců. Její zakladatel Daniel Ek přiznal, že v posledních letech firma ztratila drajv a stala se málo efektivní. Jde o fenomén, který se netýká jen Spotify, podobným prozřením prochází velká část technologické scény.

Jen málokdy lze říct, že by interní dopis ředitele firmy měl být povinnou četbou. Ovšem v případě e-mailu, který tento týden rozeslal zakladatel Spotify Daniel Ek svým kolegům, je takové konstatování na místě. Minimálně pro ty, kdo sledují startupovou a technologickou scénu či mají sami byznysové ambice.

Čtyřicetiletý švédský podnikatel v něm oznámil druhé kolo škrtů, takže po jarních osmi stovkách odejde dalších 1 500 lidí. To samo o sobě ale nakonec není tak podstatné, za pozornost stojí argumenty, kterými nelehké rozhodnutí zdůvodnil. V podstatě napsal, že v minulých letech, které IT firmám přály a kdy se zdál být nadbytek všeho, především pak levných peněz, ve Spotify mohutně investovali do svého růstu bez ohledu na to, jak velký to dávalo ekonomický smysl.

Pár citací pro ilustraci: „Stali jsme se sice produktivnějšími, ale ne efektivnějšími.“ Nebo: „Je mezi námi příliš mnoho těch, kdo dělají práci pro práci, místo aby dělali něco se skutečným dopadem.“

Kudy z toho ven? Podle Daniela Eka je nutné se vrátit zpět a být štíhlejší, kreativnější, důmyslnější a v důsledku inovativnější. Ostatně robustní korporátní struktura bývá obvykle spíš brzdou, ne motorem pokroku. Spotify není jediná technologická společnost, která si podobným uvědoměním prochází. Něco podobného prožívali v posledních měsících v kryptoměnové burze Coinbase, v burzovní aplikaci Robinhood, a dokonce i ve Facebooku, respektive jeho mateřské skupině Meta.

Covidové roky, které postavily řadu oborů na hlavu, znamenaly pro technologický sektor opravdovou bonanzu. Ceny startupů, jež jinak pálily peníze raketovým tempem, rostly strmě vzhůru, investoři rozhazovali miliardy dolarů, na burzách bylo vše zalito sluncem. Zisk, efektivita, přidaná hodnota? Po tom se ptal jen málokdo.

Tyhle časy jsou pryč a je to dobře, protože tím pravým byznysovým pohonem je tlak na efektivitu a potřeba mít zdravé ekonomické základy. Ty opravdu velké projekty vznikají právě v tomto prostředí, a nikoli tam, kde firmy zaměstnávají týmy, jež podporují další týmy, které pomáhají zase jiným týmům nad nimi.

Text komentáře vznikl pro rozhlasovou stanici Český rozhlas Plus.