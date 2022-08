Spotify si pochvaluje, že nechalo zaměstnance pracovat odkudkoliv. Má nižší fluktuaci a vyšší diverzitu

Možnost pracovat odkudkoliv na světě dalo Spotify svým zaměstnancům před rokem a půl a s odstupem času si toto rozhodnutí zástupci hudební streamovací služby pochvalují. Fluktuace zaměstnanců je nižší, než byla před pandemií, a také se zvýšila diverzita napříč celou firmou. O přerodu na flexibilní, respektive distribuovanou společnost, v níž mohou být zaměstnanci rozeseti po celém světě a připojují se do práce na dálku, přemýšleli ve Spotify už před příchodem pandemie. Ta nakonec celou věc jen urychlila.

Práci z domova si do různé míry musela po nástupu pandemie osvojit celá řada společností. Bylo mezi nimi i Spotify, které loni oznámilo zavedení modelu Work from Anywhere. Jeho zaměstnanci si nově mohli vybrat, zda chtějí pracovat z kanceláře, z domova, respektive odkudkoliv na světě, nebo tyto dvě možnosti kombinovat. Původem švédská streamovací společnost kvůli tomu změnila i platovou politiku, kdy odměny nekalibrovala podle města nebo regionu, odkud lidé pracují, ale podle země.

Podle Spotify zaměstnanci tyto novinky přijaly pozitivně a zhruba šest procent z nich se díky tomu přestěhovalo. Firma má aktuálně po celém světě přes devět tisíc lidí, začátkem loňského roku to bylo necelých sedm tisíc. Jen v USA se z původních center v New Yorku a Kalifornii rozšířila se svou působností do dvaačtyřiceti států. V Evropě mimo své ústředí ve Stockholmu expandovala do Německa, Španělska či Nizozemska. Ve druhém čtvrtletí letošního roku pak Spotify zaznamenalo o 15 procent nižší úbytek zaměstnanců než ve stejném období v roce 2019.

Flexibilita v místě působení jednotlivých zaměstnanců měla pozitivní vliv také na plnění firemních cílů v oblastech diverzity, rovnosti a inkluze. Zhruba polovinu nových posil totiž Spotify získalo mimo své hlavní centrály v New Yorku a Los Angeles. „Lidé chtějí takovou flexibilitu a svobodu,“ uvedla pro Fortune Katrina Bergová, vedoucí oddělení lidských zdrojů ve Spotify. Plán stát se plně distribuovanou společností do roku 2025 přitom firma zažehla ještě před pandemií. Pak ale přišel covid a lidé začali pracovat na dálku ihned. Plány se tak urychlily a Spotify následně zavedlo zmíněný model Work From Anywhere.

„Jasným společným znakem našich průzkumů v posledních několika letech, než jsme tuto politiku práce odkudkoli sestavili, byla žádost o flexibilitu,“ říká Anna Lundstromová, viceprezidentka pro lidské zdroje a jedna ze dvou tvůrců tohoto modelu. „Chtěli jsme také mít možnost využívat ještě širší a rozmanitější zdroje talentů, než jsme využívali dosud,“ dodává s odkazem na zvýšenou konkurenci o talenty a potřebu týmů, které odrážejí různorodou zákaznickou základnu společnosti.

Výsledkem je, že napříč americkými zaměstnanci se mezi roky 2019 a 2021 zvýšil podíl černošských a hispánských zaměstnanců z 12,7 na 18 procent. Globálně se také zvedla přítomnost žen ve vedoucích pozicích, a to z 25 na 42 procent. Zhruba 150 lidí z globálních týmů Spotify se pak rozhodlo přestěhovat do jiné země, což má být téměř dvojnásobek proti těm, kteří se stěhovali v rámci Spojených států. „Viděli jsme, že mnoho lidí má tendenci stěhovat se zpět blíže k rodině,“ dodává Bergová. A také se prý lidé stěhovali z větších měst blíže k přírodě.