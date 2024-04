Stačilo málo a mejdan by se nepovedl. Pak s ním ale NobodyListen vyrazil exkluzivně na Apple Music

Uložit 0

Letos slaví třicetiny a polovinu života strávil za mixážním pultem a za počítačem, odkud tvořil hudbu pro největší hvězdy české rapové scény dneška. Jinak skromný a pokorný Jakub Strach alias NobodyListen proto teď musel trochu upustit, a tak před pár týdny v Praze odehrál svou dosud největší sólovou show, s níž se mu očividně podařilo zaujmout i v Apple Music, kde je jeho set nyní exkluzivně k mání. Známý DJ a producent se ale nezastavuje – po úspěšném turné s Annet X se chystá i do CzechCrunche.

„Zabralo mi několik měsíců, než jsem dramaturgii tříhodinového setu dal do kupy,“ říká NobodyListen k mejdanu, se kterým oslavil patnáct let aktivní práce pro českou hudební scénu. Byl to právě on, kdo znal Viktora Sheena nebo Yzomandiase v dobách, kdy rapovali jen pro hrstku fanoušků. A byl to on, kdo přinesl moderní zvuk, který mnohé další producenty inspiroval.

„Bylo to takové ohlédnutí za dobou za pultem, proto jsem hrál i starší věci, co mě formovaly včetně autorských děl, která jsem sám produkoval. Byl to můj sen – a když se na to teď podívám zpětně, je fascinující sledovat ten progres,“ dodává a pochvaluje si dav tří tisíc lidí, který na pražské Výstaviště zamířil. Zbytek si může jeho set poslechnout zpětně, a to rovnou na Apple Music.

Stejně jako loni, kdy se stal prvním umělcem z Česka a Slovenska, který přímo pro streamovací službu Applu složil DJ set, má i letos NobodyListen nový rekord. Nejen, že se jeho tříhodinová selekce z koncertu na Apple Music objevila, ale také dostala prostorový zvuk s využitím technologie Dolby Atmos.

Záznam je speciální v tom, že jde o první DJ mix v takzvaném Spatial Audio na česko-slovenské scéně. Prostorového záznamu se dosáhlo tím, že technici měli na místě rozvěšených dvanáct mikrofonů, které snímaly celý prostor. Výjimečnost tohoto díla má potvrzovat i to, že je na Apple Music zařazen hned na první pozici v sekci Procházet – a dohromady má úctyhodných 106 nahrávek.

„Možná by to tak ale vůbec nemuselo být,“ říká s NobodyListen úsměvem. „Reálně na nějakou chvíli hrozilo, že bych show neodehrál, takže by se na Apple Music asi nemělo co dostat,“ dodává s nadsázkou a vzpomíná na moment, kdy až na pódiu svého únorového vystoupení v Křižíkových pavilonech před tisícovkami lidí zjistil, že má zapojenou flashku, kde má jen polovinu hudebního výběru.

„Naštěstí mám u sebe vždy tři záložní, ale i tak to byla drobná komplikace. Ta poloprázdná byla už zapojená a hrálo z ní intro, když jsem tam tedy doběhl, rychle jsem ji vyměnil a hledal skladbu, která měla zahrát jako druhá. Myslím, že si toho i lidé všimli. Pak už ale vše běželo jako po másle,“ doplňuje. Na koncert si pozval i několik hostů, třeba právě Yzomandiase, Nik Tenda nebo Annet X.

S poslední zmíněnou ostatně NobodyListen odjel turné, na kterém prezentovali svou společnou desku. A co na něj čeká teď? Jak už zmínil ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch, má toho hodně, k vidění ale bude mimo jiné na naší akci Crunch Live s Čestmírem Strakatým, který svůj populární podcast Crunch poprvé přesouvá do offline prostředí. A právě NobodyListen bude jedním z hostů. Vstupenky jsou v prodeji zde.