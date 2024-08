Stačilo pět let a z českého páru jsou největší vývozci kampotského pepře na světě. Většinu prodají doma

Uložit 0

Když Klára Dohnalová s Davidem Pavlem před lety navštívili Kambodžu, neměli ani tušení, že se promění v obchodníky s kořením, kteří ze země začnou vyvážet největší objemy tamního zeměpisně chráněného pepře. Dnes s ním bodují na mezinárodních gastronomických soutěžích i u českých zákazníků. Z Kambodže v minulém roce vyvezli přes 40 tun štiplavých kuliček a většinu z nich zkonzumovali zákazníci v Česku. Nyní chtějí úspěch opakovat i v dalších částech Evropy a Kanadě.

Když před lety zcela neplánovaně při objevování krás Vietnamu skončili v Kambodži, dostali se i do malých rodinných farem, které po téměř úplné decimaci Rudými Khmery začaly obnovovat dlouhou tradici pěstování kampotského pepře, jenž je označován za šampaňské mezi pepři.

Do mezinárodního byznysu s ním se Dohnalová s Pavlem zapojili v roce 2018. Své podnikání od začátku stavěli na myšlence férového obchodu a síť kontaktů mezi kambodžskými pěstiteli rychle houstla. Projekt Pepper Field začal s 12 farmáři a 250 kilogramy vyvezeného pepře, po pěti letech se vypracoval na největšího vývozce kampotského pepře na světě.

„V minulém roce bylo ze země vyvezeno celkem 110 tun kampotského pepře. My jsme vyvezli největší podíl, konkrétně 40 tun,“ udává konkrétní čísla Dohnalová s tím, že se zároveň zástupcům společnosti v zemi povedlo dostat se do vedení tamní Asociace kampotského pepře KPPA.

Foto: Pepper Field Komunita farmářů spolupracujících s Pepper Fieldem s každým rokem roste

„Ta globálně dohlíží nejen na kontrolu pravosti kampotského pepře, ale i na správné fungování procesů mezi farmářem, firmami v Kambodži a cílovými trhy. Díky letošní špatné úrodě začali někteří farmáři i firmy s pepřem podvádět, a i to je jedna ze zodpovědností v rámci KPPA – pustit od jednotlivých subjektů za hranice jen kampotský pepř, který je pravý a ve stoprocentně požadované kvalitě,“ vysvětluje Dohnalová.

Vzhledem k tomu, že většina jím vyvážené produkce kampotského pepře směřuje ke koncovým zákazníkům v České republice, udělal Pepper Field z Čechů největší konzumenty tohoto druhu pepře na světě. Ti si jej mohou dopřávat v klasické sušené podobě, podle Dohnalové však v poslední době roste zájem o pepře upravené například lyofilizací, tedy sušením mrazem, či fermentací.

S takzvanými „čerstvými pepři“ společnost boduje i v soutěži Great Taste, která je v gastronomické komunitě považována za jakousi obdobu filmových Oscarů. V letošním ročníku v ní uspělo hned 14 produktů Pepper Fieldu, které si odnesly celkem 25 hvězd.

Zároveň byl jejich fermentovaný pepř nominovaný i na hlavní cenu Golden Fork. „Z celkového počtu více než 13,5 tisíce přihlášených produktů z celého světa se této nominace dočkalo jen 30 z nich, takže už samotná nominace je velký úspěch,“ říká Dohnalová. Vyhlášení tohoto klání, v němž Pepper Field bodoval už před třemi lety, proběhne v září.

S těmito druhy pepřů má podle Dohnalové firma navíc potenciál prorazit i na dalších evropských trzích. Společnost, jejíž obraty se v loňském roce vyšplhaly k téměř 50 milionům korun, proto chystá v letošním roce expanzi, a to především do Francie a Německa, kde se kampotský pepř již těší velké oblibě, dále také do Dánska coby mekky experimentální gastronomie, a také do Kanady.