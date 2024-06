Stáli u zrodu startupového Česka. Kaya spravuje miliardy, má dva jednorožce a otevírá pátý fond

Uložit 0

Před třinácti lety byla zdejší startupová scéna v plenkách, Pavel Mucha ale již tehdy stál u zrodu dnešního fondu Kaya, který se právě na mladé a inovativní firmy zaměřuje. Společně například s Credo Ventures jsou průkopníky českého venture kapitálového trhu. Aktuálně má Kaya v portfoliu přes čtyřicet firem, hodnota jejích podílů dosahuje 7,5 miliardy korun a připravuje svůj pátý investiční fond s cílovou částkou dvě miliardy korun.

Zhruba tři čtvrtiny kapitálu pátého fondu by měly přijít z privátního sektoru s tím, že minimální investicí je jeden milion eur (25 milionů korun). Konkrétní investory, kteří fond podpořili, ale Kaya nejmenuje. „Patří mezi ně úspěšní středoevropští podnikatelé, dříve podpoření startupisti, ale i nadnárodní fondy, významné instituce nebo regionální banky,“ popisuje další z partnerů Tomáš Pačinda.

Kaya má v rámci svého portfolia dva jednorožce, tedy startupy s hodnotou přesahující jednu miliardu dolarů. Vedle online supermarketu Rohlík jde o polskou platformu pro rezervaci zdravotní péče Docplanner. Jako další kandidáty pak uvádí například Better Stack Veroniky Kolejákové a Juraje Masára, Supernovu Jiřího Trečáka a Oskara Kořistky, SensibleBio Mariána Kupčuláka a Miroslava Gašpárka nebo Upheal Juraje Chrappy a Martina Horvátha.

Fond se zaměřuje na startupy z Česka, Slovenska a Polska. „Podporujeme jejich přesvědčení, že lze ze středoevropského regionu vystavět globální firmy, které dominují svým byznysovým kategoriím,“ přibližuje Tomáš Obrtáč, třetí ze čtyř partnerů fondu. A dodává, že středoevropský startupista dokáže podle jeho zkušeností z jednoho investovaného dolaru udělat výnos téměř šestinásobně větší než startupista z Ameriky. „Chceme tak vidět všechny inovativní společnosti, které v těchto třech státech vznikají,“ doplňuje Obrtáč.

Od svých začátků se naopak Kaya nezaměřuje na žádný konkrétní segment a působí jako takzvaný generalista, tedy fond, který není vyhraněný žádným směrem. „Nechtěli jsme být dalším fondem, který investuje výhradně do softwarových firem. To se nám historicky vyplatilo, protože jsme dokázali zainvestovat firmy jako Rohlík nebo Woltair, které řadu let tradiční softwaroví investoři nechápali,“ říká zbývající partner Martin Rajčan.

Rajčan žije v Londýně a vyhledává globální talenty ze střední Evropy po celém světě. „Ačkoli jsme si za cíl vytyčili investovat do českých, slovenských a polských startupů, neomezujeme se pouze na ty, které zůstaly ve své rodné zemi, ale hledáme je všude po světě,“ vysvětluje.

Obecně přitom Kaya zakladatelům pomáhá ve třech hlavních oblastech – v přístupu k talentům, s navazujícími investicemi a sítí kontaktů mezi poradci a dalšími zakladateli. „Úspěch startupů v těchto třech oblastech ovlivňuje jejich budoucnost nejvíc,“ věří Pavel Mucha, který stál u zrodu dnešní podoby fondu v roce 2011. V podcastu Money Maker od CzechCrunche nedávno popsal svůj příběh včetně sázky na Tomáše Čupra i dravé Poláky.