Na Better Stack spoléhá již 200 tisíc vývojářů. Jsme nechtěně ziskoví, hlásí a nabírá čtvrt miliardy

Zatímco mnoho startupů v současnosti řeší menší ochotu fondů investovat, propadající se valuace či třeba úsporná opatření, česko-slovenský Better Stack je na tom opačně. Roste tak rychle, až se prý stal nechtěně ziskovým, zároveň překonal velký milník v počtu uživatelů, a k tomu ještě uzavřel další investici, ve které získal stovky milionů korun.

Better Stack monitoruje dostupnost, stav a změny webových služeb a v případě problémů upozorní vývojáře, pomůže najít příčinu i navrhnout řešení. Staví tak technologický nástroj pro takzvanou observabilitu a v konečném důsledku usnadňuje vývojářům rychleji vyvíjet kvalitnější software.

Na jeho řešení přitom spoléhá již přes 200 tisíc vývojářů a čtyři tisíc zákazníků včetně společností jako Salesforce, Accenture, Decathlon, ESET. Mezi jeho klienty je magazín Time nebo nezisková organizace Unicef, ještě před rokem a půl přitom registroval „jen“ 70 tisíc uživatelů a 1 400 zákazníků.

Better Stack neslevuje ze svých plánů na agresivní růst, a přestože už na začátku loňska prý dosáhl neplánovaně ziskovosti, rozhodl se nabrat novou investici ve výši deseti milionů dolarů – v přepočtu 227 milionů korun – od stávajícího investora Kaya VC s přispěním angel investorů Aarona Levieho, ředitele společnosti Box, a Kulpreeta Singha z UiPathu. Část výnosu z investice má putovat na neziskové účely.

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Juraj Masár a Veronika Kolejáková, zakladatelé startupu Better Stack

„Kaya nám doposud byla nesmírně nápomocná, a jsem proto nadšený, že je můžeme jako klíčového investora plnohodnotně přivítat na palubě,“ říká zakladatel a ředitel Juraj Masár, jenž s vývojem softwaru začal ve dvanácti a úspěšné startupy zakládá téměř jako na běžícím pásu – dva již prodal, další dva jsou v zisku a nyní buduje Better Stack.

„Sami jsme zažili každodenní problémy, kterými vývojáři procházejí, v našich předchozích zaměstnáních. S Better Stackem jsme se rozhodli vyřešit alespoň některé z nich. Jsme prostě inženýři, kteří vytvářejí nástroje, jaké jsme vždycky chtěli používat,“ doplňuje Masár.

„Tým Better Stacku rozumí lépe než kdokoli jiný tomu, jak moderní vývojářské týmy fungují. Stokrát rychlejší a desetkrát levnější produkt je jasnou volbou pro rychle rostoucí firmy,“ doplňuje generální partner Kaya VC Tomáš Obrtáč.

Celkem již startup, který v roce 2020 založili Juraj Masár s Veronikou Kolejákovou, od investorů získal přibližně 640 milionů korun. V posledním kole v létě roku 2022 dostal přibližně 410 milionů pod vedením fondu Creandum a také od českého Credo Ventures, zmiňovaného Kaya VC a dalších.

I díky získaným investicím a dosaženým úspěchům CzechCrunch Better Stack zařadil do výběru CC25, tedy startupů, které se vyplatí sledovat. Předloni jej zároveň odborná porota soutěže Startup Awards ocenila jako mladý startup roku s největší nadějí na to, aby se stal dalším jednorožcem neboli projektem s hodnotou minimálně jedna miliarda dolarů.

Z produktového hlediska Better Stack loni představil například dashboardy usnadňující spolupráci vývojářským týmům, podobné populárnímu grafickému editoru Figma. „Už teď nás většina vývojářů zná jako ten nejinovativnějsí nástroj na řešení incidentů. Nové dashboardy a kolaborace jako ve Figmě pomůžou vývojářům společně odstranit příčiny výpadků rychleji než kdykoli předtím,“ přibližuje Veronika Kolejáková z pozice provozní ředitelky.

„Z našeho pohledu mohou být vývojářské nástroje krásně navržené a může být radost je používat, i když to teď není standard. Myslíme si, že všichni uživatelé, ať už jsou to freelanceři, nebo techničtí ředitelé velkých korporací, si zaslouží skvělou uživatelskou zkušenost. Vývojářům záleží na tom, aby pracovali s nástroji, které se zaměřují na design a UX stejně jako na funkčnost,“ dodává Tomáš Hromada, technologický ředitel Better Stacku.