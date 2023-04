Slováci pracují na technologii pro novou generaci léků. Mluví o revoluci a získali na ni 90 milionů

Říká se jim mimo jiné poslíčci. To proto, že jsou nositeli důležitých informací. Občas jde o recept na to, jak vyrobit bílkoviny, které pomáhají trénovat imunitní systém. Jindy se takové bílkoviny dokážou zaměřit na konkrétní nemoc. O molekulách mRNA (ono „m“ získaly ze slova messenger) se mluvilo především v souvislosti s vakcínami proti covidu, to ale podle odborníků jen ukázalo na jejich potenciál, který teď chtějí naplno rozvinout v Sensible Biotechnologies. Startup vedený Slováky věří, že dokáže mRNA vyrábět rychle, přesně a dostupně – a právě na svůj plán získal 4,2 milionu dolarů a spojil se s významnou firmou v oblasti biotech.

„Když přemýšlíme o terapiích založených na mRNA, jejich potenciál je gigantický. Můžeme například do těla dopravit mRNA, která bude produkovat protein zabíjející nádorové buňky nebo nahradí nefunkční proteiny v lidském těle,“ přibližuje Miroslav Gašpárek, generální ředitel společnosti Sensible Biotechnologies.

Ten startup založil v roce 2021 spolu s Mariánem Kupčulákem, oba studovali na univerzitě v Oxfordu. Vedle bratislavského sídla založili další právě v tomto městě a nejnověji přitáhli pozornost firmy Gingko Bioworks, globálního lídra v oblasti biotechnologií, který je zároveň veřejně obchodovanou společností. S ním startup uzavřel strategické partnerství, které jej má přivést k rychlejšímu uvedení speciálního postupu přípravy mRNA na trh.

S tím má významně pomoct právě i investice, která v aktuálním přepočtu dosahuje 89 milionů korun. Peníze posílá mimo jiné česko-slovenský fond Zaka VC, investiční kolo vedla společnost BlueYard Capital a podílel se na něm i Y Combinator, jehož byla firma Sensible Biotechnologies také součástí.

Mezi další investory patřily Amino Collective či Civilization Ventures, významné společnosti v oblasti biotechnologií. Ty vsadily na způsob, jak slovenští odborníci chtějí mRNA vyrábět. Zatím současná produkce probíhá složitým a nákladným procesem bez použití buněk, slovenští výzkumníci by ji chtěli zjednodušit, nasměrovat do živých buněk a tím zjednodušit a umožnit škálovatelnost.

„Mluvili jsme s mnoha startupy, mentory, poradci a lídry v oblasti biotechnologií a neustále jsme slýchali jednu věc: mRNA je drahá, její výroba je těžkopádná a nefunguje tak dobře, jak by mohla,“ říká Gašpárek. Podle něj se už dříve objevily pokusy o výrobu mRNA v bakteriích, ty ale nemají mechanismy, které by fungovaly v lidských buňkách. „Začali jsme se tedy zajímat o to, zda se někdo pokusil vyrobit mRNA v eukaryotických buňkách. Dokonce ani přední světoví odborníci na výrobu mRNA neslyšeli o nikom, kdo by v tom byl úspěšný. A to bylo fascinující,“ popisuje.

„Miro Gašpárek a Marián Kupčulák pracují na revoluční technologii, která může významně pomoci rozšířit výrobu léků na bázi mRNA,“ myslí si Andrej Petrus, investiční ředitel Zaka VC. Věří, že uvedením mechanismu na trh by mohlo mnoho začínajících firem využívat platformu k rychlejšímu a levnějšímu vývoji a testování terapií.

„Pokud Sensible Biotechnologies uspějí ve velkém měřítku, můžeme očekávat příliv nových typů terapeutik, které rovněž pomohou v boji například proti rakovině a dalším náročným onemocněním. Enormní problém, který řeší, expertiza týmu, silné intelektuální vlastnictví, jasná vize a také schopnost vytvořit obrovskou společnost s velkým dopadem byly pro nás nejdůležitějšími faktory, proč jsme tento příběh podporovali a budeme podporovat i nadále,“ dodává.

Ačkoli se mnoho lidí poprvé dozvědělo o technologii mRNA v souvislosti s vakcínami proti covidu, vědecká komunita ji studuje už desítky let. Ví, že samotný mechanismus je relativně jednoduchý: jakmile se dostane do buněk, dá jim pokyn k tvorbě proteinů, na základě kterých se pak tělo učí rozeznávat.

Současná metoda výroby mRNA však nedokáže poskytnout vlastnosti a kvalitu požadovanou pro mnoho z jejích možných aplikací, tvrdí zakladatelé Sensible Biotechnologies. Vyžaduje použití drahých a patentovaných enzymů a nedá se škálovat na velké objemy reakcí. Startup však – slovy Y Combinatoru – mění živé buňky v nákladově efektivní továrny na výrobu vysoce kvalitní mRNA, čímž uvolňuje plný potenciál takových terapií a vakcín. Zaka VC technologii firmy označuje rovnou za mRNA revoluci.

„Sensible Biotechnologies mají za cíl plně odhalit potenciál mRNA a její klinické využití,“ myslí si Jason D. Whitmire, spoluzakladatel a generální partner BlueYard Capital, který do firmy poslal nejvíce peněz. „Jsme rádi, že můžeme podpořit jejich práci na pomezí biologie a technologie, která má potenciál narušit status quo v oblasti výroby mRNA a vytvořit vertikálně integrovanou platformu mRNA,“ uvedl.

Česko-slovenský fond Zaka Ventures už dříve podpořil například pohádkovou aplikaci Readmio, umělou inteligenci pro počítačové hry GitGut nebo estonskou technologii pro zobrazování ve virtuální realitě. Vznikl spojením rodin Zalešákových a Kasperových, stojí za ním slovenští podnikatelé Peter Zálešák, spolumajitel českého Electro Worldu a slovenského Nay, a Ján Kasper, jenž působí v oblasti médií, hospitality a energetiky.