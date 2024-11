Startuje sezóna internetových podvodníků. Jak zaplatit kartou online a zbytečně neriskovat?

Uložit 0

Zlatá poučka zkušeného turisty zní – vybrat hotovost a většinu nechat v trezoru na hotelu, protože do kapsy na pláž nebo do města patří jen drobné na zmrzlinu a taxíky. A v digitálním světě? Ať zvedne ruku každý, kdo na internetu platí kartou ke svému hlavnímu účtu. Přitom už i v online prostoru existují velmi jednoduché možnosti, jak si na výpravu do neznámého e-shopu bezpečně odsypat odpovídající obnos do virtuální kapsy.

Odborníci před nebezpečím v kyberprostoru vytrvale varují poslední roky. „Internetové podvodníky je těžké rozeznat, jelikož používají čím dál sofistikovanější a komplexnější metody. Jako banka proto pracujeme na nových nástrojích na ochranu dat a financí. I když ale klienty chráníme těmi nejvyspělejšími způsoby, nejslabším článkem řetězce zůstává vždy člověk. Podvodníci vědí, že bankovní ochranu neprolomí a úsilí soustředí na klienty, protože tam mají největší šanci na úspěch,“ vysvětluje Tomáš Mika, bezpečnostní expert mBank.

V rámci vzdělávacích kampaní proto mBank různými cestami edukuje veřejnost, aby lidé uměli podvody rozeznat a věděli, jak se chránit. Minulý rok tak například spustili stránku Test bezpečnosti, kterou prošlo přes 51 tisíc lidí s průměrným výsledkem 74 procent správných odpovědí. Letos mBank edukační kampaň rozjela společně s Visou v novém kabátu a soustředí se zejména na bezpečnost při online nákupech. Právě na podzim totiž začíná sezóna podvodných e-shopů, která pokračuje přes vánoční svátky až do konce roku.

„Většina podvodných e-shopů funguje na stejném principu. Pokud například hledáte limitovanou edici tenisek a několikrát na internetu vyhledáte konkrétní značku a model, z ničeho nic se vaše vysněná bota objeví skladem a ke všemu se super slevou. Jen je to na e-shopu, který neznáte. To by měl být červený vykřičník a výzva k maximální opatrnosti. Pokud se skutečně jedná o podvodný e-shop, pravděpodobně zaplatíte, ale zboží nikdy nedostanete. V horším případě riskujete zneužití údajů, které jste při transakci na webu vyplnili,“ popisuje Mika.

Foto: mBank Tomáš Mika je expertem na kyberbezpečnost ve společnosti mBank

V odpovědi na otázku, jak rozeznat podvodný e-shop, potom expert z mBank klientům doporučuje postupovat následovně. Prvním krokem je ověření, zda obchodník nefiguruje v databázi rizikových e-shopů České obchodní inspekce. Je zároveň vhodné přečíst si recenze, projít obchodní podmínky, platební podmínky a na webu zkontrolovat kontakty. Pokud cokoli z toho chybí, nebo se na webu objevují překlepy, může být správné rozhodnutí nákup odložit.

Obezřetnosti ale není nikdy dost. Stejně jako na dovolené nikdo nenosí veškerou hotovost v kapse, nedoporučuje se ani na internetu platit kartou k hlavnímu bankovnímu účtu. Spolehlivou obranou proti podvodným e-shopům je používání například dobíjecí eKarty Visa od mBank. Ta je oddělená od hlavního účtu, před každým nákupem si na ni klient převede potřebný obnos a ani v případě zneužití karty úsporám u banky nic nehrozí.

Jednoduchost používání je přitom základním předpokladem k úspěchu. „Lenost a nepraktičnost jsou největší bariérou k vyšší opatrnosti v online prostoru. Lidé snáze dodržují bezpečnostní prvky, které se nastavují snadno a jsou vždy při ruce. Proto vytváříme bezpečnostní funkcionality tak, aby byly snadno dostupné, co nejjednodušší a klienti jich využívali co nejvíce,“ vysvětluje Mika, proč je eKarta Visa u klientů mBank stále žádanější.

Výhodou dobíjecí karty je, že se její číslo nemění, takže je její používání jednoduší než u dočasných karet. Ty je pro každou platbu nutné ručně vytvořit a pracně přepisovat platební údaje. U dobíjecí karty neriskuje zákazník větší obnos, než jaký si na kartu dobije. A pokud údaje dobíjecí karty zadá na nebezpečném e-shopu, může ji v mobilní aplikaci mBank kdykoli zrušit a za pár vteřin si vystavit zdarma novou.