Dobrý byznys se neobejde bez průzkumů nálady na trhu, avšak kvůli finanční i časové zátěži se firmy nevyptávají tak často, jak by chtěly nebo potřebovaly. A pak přichází na trh s produkty, které si nikdo nepřál. Za takovým zjištěním stojí český startup Lakmoos, který tento problém řeší i pomocí umělé inteligence – a tři měsíce od plného spuštění získal důvěru prvních investorů.

„Pro inovaci a optimalizaci produktů je nutné zjišťovat, co si cílové skupiny klientů a potenciálních klientů myslí, což ale stojí mnoho peněz a trvá dlouho. Nikdo se reálně nechce jít ptát před bankovní pobočku kolemjdoucích, co si myslí o hypotékách. A kolemjdoucí se rozhodně nechtějí zastavit a odpovídat. To stejné platí na internetu,“ vysvětluje Kamila Zahradníčková.

Společně s kolegy proto rozběhla startup Lakmoos, v němž propojuje umělou inteligenci a behaviorální analýzy. „Nahrazujeme živé respondenty datovými modely, které odpověď na dotazník poskytnou okamžitě a za zlomek ceny oproti tradičnímu dotazníku nebo interview. Naše umělá inteligence má za cíl automatizovat úkoly, které jsou nutné, ale nikdo je nechce dělat. A nikdo nechce odpovídat na průzkumy, bez kterých se byznys neobejde,“ popisuje Zahradníčková.

Zakladatelé startupu přitom mají v oblasti zkušenosti. Zahradníčková má background v behaviorálních vědách – už v sedmnácti získala svou první národní cenu za výzkum. Její kolega Jan Polišenský se pak specializuje na datové modely a umělou inteligenci, přičemž o svém výzkumu už přednášel třeba na Oxfordu. Třetí spoluzakladatel Roman Konečný „přes noc nakóduje cokoliv“.

„S Janem jsme jako malí jezdili na skautské tábory, během covidu jsme se po letech potkali na svatbě společné kamarádky. U čtvrtého koktejlu jsme zjistili, že jsme se kariérně posunuli do velmi zajímavých oborů. A že překvapivě málo firem aplikuje umělou inteligenci do behaviorálních analýz. Po půl roce přemýšlení jsme přišli na docela originální propojení analýz a přizvali jsme Romana, aby nám zastřešil developement,“ přibližuje Zahradníčková vznik startupu Lakmoos, v němž drží většinový podíl.

S myšlenkou na vlastní startup jeho čtyřiadvacetiletá zakladatelka přišla po svých prvních projektech v korporátním výzkumu. Zarazilo ji, jak nahodile se firmy rozhodují o inovacích, na které vynakládají ohromné prostředky, a na jak ledabylé výsledky výzkumů jsou zvyklé. „Vyzpovídá se deset klientů, vytvoří se prezentace v PowerPointu a reprezentativností se nikdo netrápí,“ popisuje.

Asi půl roku před založením startupu tak Zahradníčková s Polišenským zmapovali, jak si ověřuje náladu na trhu šestnáct velkých firem, z nich byly největší Microsoft a nejmenší Zásilkovna. Výsledek? Hlavní zaseknutí v inovacích a optimalizaci produktů souvisí s tím, že dělat pořádné průzkumy je příliš nákladné a trvají dlouho. Hlavním nákladem je pak sběr dat od respondentů – kde je najít, jak se jich zeptat, jak je přimět k přesné odpovědi a jak odpověď zpracovat do poznatku.

Vyzpovídá se deset klientů, vytvoří se prezentace v PowerPointu a reprezentativností se nikdo netrápí.

Právě s tím nyní Lakmoos pomáhá. Naplno funguje tři měsíce, přičemž s prvními modely se zaměřil na bankovní instituce. „S pěti převážně českými bankami teď jednáme o podzimní pilotáži, jednáme také s inovačním centrem belgické KBC (matka ČSOB – pozn. red.),“ přibližuje Zahradníčková, která zároveň byla nominována na cenu Woman in AI v oblasti podnikání.

Lakmoos přitom začínal jako studentský projekt. „Přestože jsme odborně a analyticky silní, byli jsme spíš akademici a startupy si představovali jako Hurvínek válku,“ odpovídá Zahradníčková na to, jaká byla motivace týmu přihlásit se do CzechCrunch Startup Academy, která do 31. srpna přijímá přihlášky do dalšího kola Masterclass pro pokročilejší startupy.

„Startup Academy byla přínosná ve dvou rovinách: přinesla nám znalosti a kontakty. Kurikulum nám dalo základní kompetence, od kterých jsme se mohli odrazit při náboru nebo plánování. Co pro nás bylo ještě hodnotnější, byly otevřené dveře na českou startupovou scénu. Získali jsme spoustu spojenců, kteří nás něžně postrkují svou brutální upřímností. Je tady hodně skvělých programů, které dokáží předat know-how, ale gatekeeping je mnohem složitější zvládnout. A CzechCrunch má zdroje, o které se v tomto může opřít,“ popisuje zakladatelka.

Slova potvrzuje také faktem, že nyní Lakmoos uzavřel svou první investici, na níž se podílela také advokátní kancelář Sedlakova Legal, jež je partnerem Startup Academy. Celkem teď startup získal 150 tisíc eur, v přepočtu 3,6 milionu korun, a na podzim přemýšlí nad navazujícím kolem.

Aktuálně získané prostředky mají Lakmoosu pomoct k takzvanému Proof of Concept, tedy ověření konceptu nového produktu. „Pracovně jsme jej nazvali Kyle a jde o model, který odpovídá na otázky pro finanční a bankovní instituce. Měli jsme technologii, nyní máme i první iteraci,“ říká Zahradníčková s tím, že veřejné demo produktu proběhne v říjnu na akci Týden inovací, kde chce demonstrovat sílu svého prvního datového modelu.