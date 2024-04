Startupů je dostatek, investoři ale neumí najít ty kvalitní. I tak jsou pro letošek optimističtí

Uložit 0

Po hubenějším loňském roce má česká startupová scéna šanci opět posílit. Fondy totiž letos hodlají investovat výrazně více, objem peněz poslaných do technologických firem tak patrně stoupne. Takové jsou výsledky průzkumu investiční skupiny Depo Ventures, který popáté probíhal v únoru a březnu na vzorku 320 respondentů z řad soukromých investorů i řídících partnerů venture kapitálových fondů. CzechCrunch je mediálním partnerem průzkumu.

Podle výsledků jsou při chuti hlavně generální partneři fondů (GP), kdy třetina z nich hodlá investovat výrazně více. Mají však obavy, zda se jim podaří získat dostatek kapitálu od soukromých investorů. Ti sice chtějí v drtivé většině s investicemi pokračovat, takřka třicet procent však v nižší míře než loni.

Investiční apetit si zachovávají také investoři do fondů (LP) – na otázku, zda budou i letos investovat do technologických firem, odpovědělo kladně 86 procent z nich. Což jsou dobré zprávy také pro několik u nás známých fondů, které nyní prochází fází nabírání peněz – celkově jde o miliardy korun , které pak fondy plánují do startupů vložit v nejbližších letech.

Zatímco pro generální partnery je aktuálně největší výzvou zisk kapitálu od investorů, pro investory do fondů jsou prioritou exity a likvidita. „Dává to smysl. Pro investory je důležité, aby během smysluplného časového horizontu dokázali realizovat zisky ze své investice. Kvůli pádu valuací a růstu úrokových sazeb v posledním období se však exity zadrhly. Pokud se trh letos rozhýbe, znamená to pro investory větší vidinu likvidity, a tedy i větší ochoty investovat,“ komentuje generální partner Depo Ventures Michal Ciffra.

V transakční praxi se už nyní ukazuje, že loňský scénář se opakovat nebude.

Startupoví investoři mají největší obavy z toho, aby se jim podařilo najít dostatek kvalitních startupů, což trápí 43 procent respondentů. Dalších 40 procent investorů se obává, že jejich investice ztroskotají ještě před zahájením, a to kvůli nedostatku potřebného kapitálu. Znepokojuje je rovněž ekonomická situace či globální události.

Český startupový trh zaznamenal v roce 2023 výrazný propad, zejména během prvního a druhého čtvrtletí nastal pokles valuací doprovázený menší investiční aktivitou. „Ve druhé polovině roku se investiční apetit vrátil na úroveň roku 2022, k posunu u valuací a výše investic však v raných fázích financování startupů nedošlo,“ komentuje tržní dění Tomáš Ditrych, partner advokátní kanceláře Mavericks, která se na výzkumu podílela.

Nicméně do roku 2024 Ditrych vstupuje s optimismem: „V naší transakční praxi se už nyní ukazuje, že loňský scénář se opakovat nebude. Uplynulý rok potvrdil, že české startupové prostředí si v posledních letech vybudovalo pevné základy, díky kterým dokáže přečkat i krizová období.“

Další zjištění průzkumu mezi startupovými investory

Zhodnocení investic: Necelá polovina respondentů zatím nedokáže zhodnocení konkretizovat, protože neprovedli žádný exit. Naopak 24 procent investorů hodnotí výkonnost investic do startupů jako vyšší proti ostatním třídám aktiv, dalších 12 procent tvrdí, že výkonnost rizikového kapitálu výrazně převyšuje. Pro 14 procent investorů je výkonnost investic ve startupech nižší.

Zdroj: Depo Ventures