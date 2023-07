Stávky v Hollywoodu mají dalekosáhlé důsledky. Zvažuje se odložení druhé části Duny i Aquamana

Je to přesně týden, co se v Hollywoodu ke stávkujícím odborům scenáristů připojily také odbory herců a nastala prakticky bezprecedentní situace, která má jen přibližnou obdobu nejblíže v roce 1960. Zastavily se práce na většině projektů, které scenáristy či herce potřebují, a je pravděpodobné, že mnoho z nich bude odloženo. A platí to i pro už natočené filmy či seriály. Podle nových informací například studio Warner Bros. zvažuje odložit vysoce očekávanou premiéru druhé části sci-fi Duna z listopadu až na příští rok.

Se zprávou exkluzivně přišel server Variety, který se odkazuje na tři anonymní zdroje, obeznámené se situací ve studiu. Ve Warner Bros. mají v současnosti probíhat diskuze o možném odkladu Duny, zatím ale nic není zřejmé. S případným rozhodnutím a novým datem premiéry by také nejspíš musela souhlasit společnost Legendary Entertainment, která na filmu s Warnery spolupracuje.

Momentálně se prý stále počítá s tím, že by Duna: Část druhá, která bude sledovat Paula (Timothée Chalamet), Chani (Zendaya) a mnoho dalších v boji za obyvatele planety Arrakis, měla vyjít v původním termínu 2. listopadu 2022. Jistoty ovšem nyní prakticky neexistují, jelikož je těžké odhadnout, jak dlouho by stávky mohly trvat.

Dokud neskončí, hvězdné obsazení filmu s Rebeccou Ferguson, Florence Pugh, Javierem Bardemem, Davem Bautistou, Austinem Butlerem, Joshem Brolinem aj. se nebude moci žádným způsobem podílet na jeho propagaci. To by mohlo značně ublížit příjmům. Z podobných důvodů se má zvažovat také odklad filmů Purpurová barva s aktuálním datem premiéry 18. ledna 2024 a Aquaman and the Lost Kingdom, který má vyjít 21. prosince. Součástí jeho hereckého ansámblu jsou velká jména jako Jason Momoa, Amber Heard, Dolph Lundgren, Nicole Kidman nebo Ben Affleck.

Odklad by znamenal jednak nutnost najít nová data premiér tak, aby nekolidovala s jinými tituly s podobným publikem. Produkčním a distribučním společnostem by také vzrostly náklady na marketingovou kampaň, která je minimálně u Duny v současné fázi už nejspíš pečlivě naplánovaná a vázaná na plnění. Mediální firmy kvůli stávkám tímto i mnoha jinými způsoby přicházejí o velké sumy peněz, což je jádrem strategie odborů pro vymáhání svých požadavků.

Stávky vyvolala neustále se zhoršující finanční situace umělců, spojená hlavně s nástupem streamovacích služeb. Většina členů odborů WGA (scenáristé) i SAG-AFTRA (herci) nedosáhne ani na minimální příjem potřebný pro důstojný život v místech, kde pracují, a standardem je, že si při práci v Hollywoodu přivydělávají jinde.To platilo už předtím, než se jejich příjmy kvůli Netflixu a dalším platformám ještě snížily.

Dříve například bylo běžnou, minulými stávkami vybojovanou praxí, že opětovné odvysílání filmu či seriálu v televizi pro jejich tvůrce znamenalo bonus vyplacený z dodatečného zisku studia (tzv. residual). Něco podobného u Netflixu prakticky neexistuje. Když se tak třeba z Hry na oliheň nečekaně stal masivní globální hit – dosud největší v historii firmy – jeho tvůrce nedostal vůbec žádný bonus mimo svůj původní plat. Veškerý zisk z jeho seriálu šel jen streamovací službě. To se herci a scenáristé snaží změnit, ale studia na jejich podmínky nechtějí přistoupit.

Jinými slovy, jelikož streamovací služby fungují jinak než televize a starší smlouvy mezi odbory a studii to nereflektují, firmy si nechávají mnohem větší část zisku. Ten přitom z většiny přímo vygenerovali umělci, kteří požadují jeho férové přerozdělení. Studia se mezitím odkazují na vlastní špatnou finanční situaci, často ovšem demonstrovanou hrou s čísly, známou jako „hollywoodské účetnictví“ (Hollywood accounting).

Foto: CinemArt Christopher Nolan při natáčení filmu Oppenheimer

K situaci se vyjádřilo mnoho známých umělců, od obsazení Oppenheimera, které odešlo z londýnské premiéry filmu, po ředitele studií. Spoluředitel Netflixu Ted Sarandos řekl, že se jeho firma stávce snažila předejít a jelikož jeho otec byl odborový elektrikář, jednání WGA a SAG-AFTRA prý chápe. „Velmi nám záleží na tom, abychom co nejdříve dosáhli dohody, která bude spravedlivá a umožní tomuto odvětví a všem jeho členům pokračovat v budoucnosti,“ dodal.

Christopher Nolan, který je jako scenárista sám členem WGA, stávkám vyjádřil svoji plnou podporu a poznamenal, že dokud odbory se studii nepodepíšou nové smlouvy, nebude jakkoliv pracovat na dalším filmu. „Je velmi důležité, aby si všichni uvědomili, že jde o klíčový moment ve vztahu mezi pracujícími lidmi a Hollywoodem,“ zmínil v rozhovoru pro BBC News.

Do diskuze se zapojil také Sean Gunn, známý například jako Kraglin ze Strážců galaxie, ale také z Gilmorových děvčat. „Když má seriál obrovský úspěch a přináší Netflixu milionové zisky, my z nich nic nedostaneme – z velké části proto, že nejsou transparentní se svými čísly,“ řekl v rozhovoru pro The Hollywood Reporter pořízeném před ateliéry Netflixu, kde s mnoha dalšími protestoval. „Chceme jen zajistit, abychom uzavřeli spravedlivou dohodu. Pokud je seriál úspěšný, měli bychom z toho taky těžit. To zní naprosto rozumně,“ dodal.