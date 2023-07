Hollywood zamrzl. Ke stávkujícím scenáristům se přidali herci, hvězdy Oppenheimera odešly z premiéry

Na počátku května se Hollywood dostal do situace, v níž byl naposledy před patnácti lety. Odbory scenáristů WGA, nespokojené s neustále se zhoršujícími podmínkami ze strany studií, vyhlásily stávku. Teď nastává situace, která tady nebyla od roku 1960 – stávku vyhlásily také odbory herců. Zastaví se tím takřka veškerá filmová i televizní produkce a umělci doufají, že díky rostoucímu tlaku a obrovským finančním ztrátám studií zajistí nejen přežití, ale důstojnou úroveň svého řemesla v éře streamování a umělé inteligence.

Zástupci hereckých odborů SAG-AFTRA, které čítají asi 160 tisíc členů, vyjednávali s AMPTP, sdružením filmových a televizních producentů reprezentujících 350 amerických produkčních společností, od 7. června. Předmětem byla nová dlouhodobá smlouva mezi oběma organizacemi zahrnující pracovní podmínky či způsoby a výši odměňování herců. Jelikož nedošlo k uspokojivé domluvě ani dva týdny po vypršení předchozí smlouvy, odbory vyhlásily stávku.

Do značné míry jsou sporné body mezi herci a studii podobné jako mezi scenáristy a studii. Nástup digitální distribuce a streamovacích služeb znamenal mnoho výrazných změn, které stávající smlouvy nereflektovaly. Seriály jsou dnes výrazně kratší (průměrně deset místo dvaceti epizod), což znamená kratší pracovní smlouvy a značně sníženou jistotu zaměstnání. Streamovací služby také, na rozdíl od lineární televize se standardizovaným měřením, nesdílejí dostatek dat o popularitě jednotlivých titulů. Pro umělce je proto velice náročné odhadnout, jaké odměny požadovat.

Mezi stěžejní témata patří také takzvané residuals, tedy bonusové odměny, které tvůrci dostávají za opakované uvádění titulů nebo jejich prodej jinam. Ty s nástupem streamovacích služeb značně opadly už tím, že nic jako opakované vysílání tam neexistuje. Nezřídka se také stává, že například herci, jejichž seriál se prodá na streamovací službu a má tam velký úspěch, ze zisku s tím spojeného nedostanou ani cent. Často to znamená, že nedosáhnou na minimální příjem pro to, aby měli nárok na zdravotní pojištění, které ve Spojených státech není zaštiťované státem.

Dalším důležitým bodem je používání umělé inteligence v produkci. Digitálně renderovaný Brad Pitt v hlavní roli ještě dlouho nebude technicky možný, ale už dnes se často řeší omlazování herců nebo jejich dosazování do filmů a seriálů po tom, co zemřeli. Zde navíc vedení SAG-AFTRA na tiskové konferenci zmínilo konkrétní případ nabídky, s jakou za nimi AMPTP přišlo – herce v pozadí scén by naskenovalo do počítače, a pak by produkce jejich podobu mohly neomezeně navždy používat znovu a znovu. Daný člověk by přitom dostal zaplaceno jen za jeden den na place.

„SAG-AFTRA vyjednávala v dobré víře a chtěla dosáhnout dohody, která by dostatečně řešila potřeby umělců, reakce AMPTP na naše nejdůležitější návrhy ale byly urážlivé a neuctivé vzhledem k našemu obrovskému přínosu tomuto odvětví,“ uvedly odbory v oficiálním prohlášení ke spuštění stávky. „Společnosti o některých bodech odmítly smysluplně diskutovat a jiné zcela odmítly. Dokud nebudou jednat v dobré víře, nemůžeme se dohodnout.“

Prezidentka odborů Fran Drescher, známá třeba jako představitelka hlavní role v sitcomu Chůva k pohledání, na tiskové konferenci řekla: „Stáváme se oběťmi nenasytného byznysu, […] Nemůžu uvěřit studiím, která tvrdí, jak jsou na mizině a na všechny strany ztrácejí peníze, a přitom dávají stovky milionů dolarů svým ředitelům. Je to nechutné.“

Tyto komentáře zazněly v kontextu nedávného reportu serveru Deadline, který citoval nejmenovaného člověka z filmového průmyslu, prý obeznámeného s úhlem pohledu ředitelů studií. Podobu nových smluv s odbory považují za stěžejní pro budoucnost Hollywoodu a mají počítat s tím, že se stávka scenáristů protáhne do konce října. Tou dobou budou tvůrci pět měsíců bez práce, kvůli nedostatku peněz začnou přicházet o byty a domy a budou otevřenější návrhům AMPTP. Insider to prý označil jako „kruté, ale nutné zlo.“

AMPTP ke zprávě poskytlo oficiální prohlášení, v němž veškerá tvrzení popřelo. Nezávisle na organizaci stávající situaci ve včerejším rozhovoru pro televizi CNBC komentoval ředitel Disney Bob Iger. Na jedné straně vyjádřil pochopení pro snahu obou odborových organizací vyjednat pro své členy co nejlepší podmínky. Dodal ale, že jejich požadavky v kontextu průmyslu stále se zotavujícího z důsledků pandemie nejsou realistické. „Je to pro mě velmi znepokojivé,“ poznamenal. Sám předevčírem prodloužil smlouvu pro vedení Disney do roku 2026 a může si přijít až na kolem 30 milionů dolarů ročně.

V jistém ohledu je aktuální vývoj bezprecedentní. SAG-AFTRA, zahrnující filmové i televizní herectvo, rozhlas, novináře, hudebníky a další mediální profesionály z menších těles vznikly až v roce 2012, a dnes tak představují mnohem větší těleso než v 60. letech. Žádný ze 160 tisíc členů, a stejně tak přes 20 tisíc členů WGA, nesmí žádným způsobem pracovat na filmových či televizních projektech. To zahrnuje přípravu, natáčení, postprodukci, ale také propagaci formou rozhovorů, červených koberců či na sociálních sítích. Nemohou se účastnit ani fanouškovských konferencí nebo předávání cen.

#Oppenheimer star Matt Damon on SAG-AFTRA going on strike: “If our leadership is saying that the deal isn’t fair, then we gotta hold strong until we get a deal that’s fair for working actors. It’s the difference between having healthcare and not for a lot of actors, and we gotta… pic.twitter.com/wPjEKn9iSe

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) July 14, 2023