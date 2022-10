Strážci galaxie loví Kevina Bacona jako dárek. Marvel ukázal trailer na absurdní vánoční speciál

Strážci galaxie sice patří do uniformního univerza Marvelu (MCU), vždy se mu ale tak trochu vymykali. Možná i trochu více. Jelikož mají v zásadě zcela autonomní příběh a s ostatními superhrdiny z Avengers se setkali jen několikrát, jejich vesmírná dobrodružství kombinující akci, komedii a překvapivou emoční hloubku mají jasně vlastní tvář. A asi nikde to nebude zřejmější než ve vánočním speciálu, který má za měsíc vyjít na Disney+.

Drax Ničitel, Nebula, Mantis, Kraglin, Rocket a už prakticky dospělý Groot přemýšlejí, jak rozveselit jediného lidského člena skupiny Petera Quilla alias Star-Lorda. Po událostech Avengers: Endgame totiž neznámo kam odešla jeho milovaná Gamora a jelikož už dříve přišel o svou matku a později i biologického a adoptivního otce, nemá nikoho skutečně blízkého. Hrdiny napadne, že jelikož se na Zemi zrovna blíží Vánoce, mohli by Peterovi dát nějaký skvělý dárek.

Tím se má stát Kevin Bacon – ano, ten Kevin Bacon, hollywoodský herec známý z Footloose, Apolla 13 nebo X-Menů (i když ti asi ve světě MCU jako filmy neexistují, jelikož jsou skuteční). Soudě podle traileru bude čtyřicetiminutový snímek primárně o nahánění herce po vánočně vyzdobeném městě Los Angeles.

Je to naprostá hloupost? Bezpochyby. Jelikož měl ale režii i scénář na starosti opět James Gunn, jehož předchozí Strážce galaxie diváci milují, mohlo by jít o kvalitní sezónní zábavu, která nebude pouhou výplní času. Vánoční speciály jsou většinou o lásce, přátelství nebo rodině, a pokud má někdo šanci jeden takový vytvořit v rámci MCU, aniž by výsledkem byl kýč, nejspíš to bude právě Gunn.

On sám o projektu v letošním rozhovoru pro Radio Times mluvil s velkým nadšením. „Ten vánoční speciál je nejlepší věc, na které jsem kdy v životě dělal. Je to naprosto absurdní a každý den nemůžeme uvěřit, že na tom pracujeme. Nepodobá se to ničemu, co kdo kdy viděl,“ řekl Gunn.

Vánoční speciály nejsou ve světě Marvelu žádnou novinkou, dosud se ale objevovaly pouze ve formě komiksů nebo krátkých animovaných filmů. Pro MCU půjde o novinku. Ale ne tak docela. Nedávno na Disney+ vyšel jiný speciál, tematicky zaměřený na Halloween s názvem Vlkodlak: Noční lovec. Hororově laděnou jednohubku diváci ocenili jako zajímavý experiment, který ukázal nový aspekt současných marvelovek.

Pro Jamese Gunna bude The Guardians of the Galaxy: Holiday Special předposledním titulem, který pro Marvel na dlouhou dobu natočí. Následovat bude ještě třetí celovečerní film o Strážcích galaxie plánovaný na květen příštího roku, pak se má režisér několik let věnovat výhradně projektům ze stáje konkurenčního DC. Jak jsme už psali, filmař se spolu s producentem Peterem Safranem stal ředitelem DC Studios, kde má plnit podobnou roli jako šéf Marvelu Kevin Feige.

The Guardians of the Galaxy: Holiday Special vyjde exkluzivně na Disney+ překvapivě ne na Vánoce, ale už 25. listopadu.