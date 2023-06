Student navrhl rakve pro domácí mazlíčky z mycelia. Získal za to cenu za udržitelný design

V Nizozemsku navrhl designér Bob Hendrix rakev, která je vyrobená z mycelia. Taková rakev desetkrát rychleji rozloží tělo, spolu s myceliem se pak takhle navrací do půdy potřebné živiny. Projektem se inspiroval český student Fakulty architektury Vojtěch Vydržel, který navrhl v rakvích z podhoubí pohřbívat domácí mazlíčky. V úterý za to získal cenu Reborn Design.

Soutěž vybírá ty nejlepší nápady, které jsou designové a ekologické k tomu. Do letošního ročníku se přihlásila skoro stovka studentů ze sedmi univerzit. Vítězové jsou ve čtyřech kategoriích, projekt Mykofin, který přichází s nápadem „houbových“ rakví pro zvířata, byl nejlepším v kategorii Experimentální design z mycelia, získal ale také cenu veřejnosti.

Vydržel se svým projektem míří na chovatele domácích zvířat, kteří hledají, jak se důstojně, ale zároveň šetrně a ekologicky rozloučit se svými mazlíčky. „Využití mycelia na rakve mi přijde jako správná cesta, jakým způsobem zužitkovat specifické vlastnosti materiálu a jak zároveň snížit dopad pohřebního průmyslu na životní prostředí. Rozhodl jsem se proto zaměřit na to, jakým způsobem by se takové využití dalo implementovat i v Česku. Dobrým začátkem, jak tento způsob pohřbu rozšířit do povědomí, jsou pohřby domácích mazlíčků. Lidé by tak mohli mít příležitost, jak se s takovou alternativou seznámit dřív, než by se odhodlali do rakve z mycelia uložit své zesnulé,“ uvádí Vydržel ve svém projektu.

Domácího mazlíčka má podle studenta doma asi 57 procent českých domácností. Rakev z mycelia by pak mohla být zajímavá možnost až pro třetinu chovatelů, kteří si podle veterináře Martina Otáhala berou svá zvířata domů na soukromý pohřeb. Další třetina pak svá zvířata nechává zpopelnit. Z toho podle studenta vyplývá, že stejně jako zpracování rakve je také důležité zpracování urny.

Vydržel navrhl rakve z mycelia v několika velikostech, podle typu zvířete. Nahoru jim umístil kombinovaný znak alfy a omegy, který odkazuje nejen na počátek a konec, na koloběh života, ale symbolizuje také funkci, kterou mají rakve plnit, a to je navrácení živin do ekosystému. Urny je pak možné uchovat v suchu při pokojové teplotě zhruba rok. Pak by se měly zakopat do země.

„Už při hlasování o cenu veřejnosti rezonoval projekt Mykofin. Rakve pro zvířecí mazlíčky poutaly pozornost během výstavy na Fakultě architektury. Je to ukázka projektu, který propojuje neotřelý materiál s novou funkcí a poptávkou spotřebitelů,“ uvádí spoluzakladatelka Reborn Design Jitka Hvězdová.

V další kategorii, Recyklovatelný stavební materiál, uspěla Barbara Rakovská s akustickými panely Wavy Pebble. I ten přitom pracuje s podhoubím, má jít totiž o experimentální design z mycelia, který využívá sádrokarton. V kategorii Odpad z 3D tisku zvítězila Tereza Johnová. Ta vytvořila různé materiály na výrobu pingpongového stolu i pálek. Poslední úspěch v kategorii Recyklovaný PET slavila Karolína Petřeková, která vyrobila festivalový stolek, jenž zároveň funguje jako pomůcka na přenášení nápojů.

Hlavními partnery Reborn Design jsou výrobce 3D tiskáren Prusa Research nebo developer Skanska. Partnerem je také Fakulta architektury ČVUT nebo IKEA. „Propojení designu s principy cirkulární ekonomiky má velký potenciál přispět k větší udržitelnosti, a to zvláště ve stavebnictví. Věříme, že cirkulární přístup by měl začínat už na začátku plánování projektů,“ říká k tomu manažerka Skansky pro udržitelnost Eva Nykodýmová.