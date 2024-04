Studenti by se měli učit číst, psát a promptovat, říká český odborník na umělou inteligenci

Uložit 0

Čestmír Strakatý, tři hosté, plný sál a inspirativní atmosféra. První živé natáčení oblíbeného podcastu Crunch, které v pondělí 29. dubna ovládlo prostory pražského CAMPu, je za námi – a vydařilo se na výbornou!

Všichni hosté prvního Crunch Live posouvají své obory vpřed a mají dobré srovnání, jak to vypadá v Česku versus v zahraničí. Také to jsou osobnosti, které inovují nejen své obory, ale samy sebe. Co na eventu prozradily?

Tereza Salte mluvila o zodpovědném influencer marketingu nebo o tom, proč ve svém podnikání, které zahrnuje agenturu zastupující 600 influencerů i obchod s dětskou módou, dává šanci ženám na mateřské. „Když jsem byla s prvním synem na mateřské, tak bych tehdy velmi ocenila, kdyby mi někdo takovou šanci dal. Vlastní podnikání vidím jako příležitost zlepšovat podmínky pro ostatní, jít příkladem,“ řekla matka dvou synů. Srovnávala také Norsko, odkud pochází její manžel, a Česko a předpověděla, jaké trendy influencer marketingu sem teprve dorazí.

DJ NobodyListen, vlastním jménem Jakub Strach, mluvil o zákulisí hudebního průmyslu a složitých podmínkách pro hudebníky, které s sebou nesou obchodní modely streamovacích platforem, o tom, zda se lze z Česka prosadit v zahraničí, nebo o dlouhověkosti DJů. „Prorazit za hranicemi je hodně těžké, myslím, že na Kubu z Prahy v Los Angeles nikdo nečeká. Ne, že bych se o to nepokoušel, mám spoustu kontaktů třeba na evropské scéně. Ale nevím, proč se to nepovedlo více lidem z Česka a Slovenska, vlastně to dokázali asi jen Karel Gott a Celeste Buckingham,“ prohlásil producent rapových hvězd jako Yzomandias a Nik Tendo.

Profesor Michal Pěchouček, ředitel Centra umělé inteligence na ČVUT, mluvil o překotném vývoji umělé inteligence a jejích dopadech na všemožné obory, včetně školství. „S tím, že někteří děkanové ruší kvůli nástupu generativní umělé inteligence bakalářské práce, nesouhlasím. Studenti by se měli učit číst, psát a promptovat,“ deklaroval odborník na AI a zakladatel iniciativy prg.ai. „Loňský dopis, ve kterém Elon Musk a další požadovali zastavení vývoje umělé inteligence, jsem nepodepsal. Mám obavy, že by podobný krok dostal vývoj do undergroundu a těžily by z něj nepřátelské mocnosti jako Severní Korea a Rusko. Nicméně by bylo optimální, aby podobný objem peněz, který jde do vývoje AI, mířil také do zabezpečení a regulace umělé inteligence,“ dodal Pěchouček.

Záznam z Crunch Live postupně zveřejníme v následujících týdnech v kanálech podcastu Crunch. Sledujte jej na YouTube, Spotify nebo v Apple Podcasts. Prohlédněte si, jak to v CAMPu na prvním Crunch Live vypadalo! Takto večer zachytil fotograf Jan Nechvíle.