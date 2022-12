Studenti ze zážitkových knih udělali byznys a prodali jich přes 100 tisíc. Teď je koupilo Albi

Všechno začalo jako nápad dvou studentů vydat knížku pro zamilované, nakonec se z toho stal byznys, jenž prodal přes 100 tisíc produktů. Mementerra zakladatelů Davida Makovského a Víta Aory v průběhu let představila na čtyřicet různých výrobků založených na kreativních knihách a denících, které si lidé vyplňovali svými příběhy. Nyní firma začíná psát svou novou kapitolu, a to již pod křídly hračkářství Albi zakladatele Antonína Kokeše.

„Mementerra kumulativně utržila přes 45 milionů korun, vytvořili jsme přes čtyřicet produktů, kterých se prodalo více jak sto tisíc a udělaly radost více než 65 tisícům lidí ve čtyřech zemích. To na první firmu není vůbec špatné, ne?“ pokládá řečnickou otázku David Makovský, když svůj podnikatelský počin popisuje pro CzechCrunch. Celý příběh se ovšem neobešel bez výzev, kvůli nimž firma téměř nepřežila.

Byznys vzešel z nápadu Víta Aory na vytvoření „knihy pro zamilované“ Our Love Challenges, jež v sobě kombinuje deník, album a výzvy určené pro páry. Aora si uvědomoval, že myšlenku se mu nepodaří realizovat samotnému, proto k sobě přizval svého spolužáka z VŠE Makovského.

V listopadu 2016 tak knihu umístili na vlastní web, začali s prvním marketingem a oslovovali hlavně své kamarády či známé, jestli by si takový produkt chtěli koupit. „Kniha se celkem chytla, do měsíce jsme měli vyprodané zásoby. Ověřili jsme si, že zájem o podobné produkty na trhu je,“ popisuje Makovský. V lednu dalšího roku tak došlo na první dotisk, úpravy e-shopu a hlavně také úspěšné prodeje během valentýnské sezony.

Foto: Mementerra První knížka z dílny Mementerry

Podobně jako i další studentské nápady všechno probíhalo z garáže, kde oba knížky ručně po večerech balili, aby je ráno mohli odnést na poštu a poslat zákazníkům. S postupným růstem ale došlo na profesionalizaci a v létě 2017 také k založení s.r.o., tehdy ještě pod názvem Our Love Challenges. „Pro firmu to nebylo dobré jméno, hodně lidí to neumělo ani napsat,“ směje se Makovský.

Ke změně značky došlo o rok později, když externí poradce vymyslel název Mementerra jako spojení dvou slov memento a terra, tedy „země vzpomínek“. Mladí zakladatelé tehdy vyhráli i regionální kolo soutěže T-Mobile Rozjezdy a získali cenu 50 tisíc korun. Díky tomu, že se udržovali v zisku, mohli navíc financovat i smělejší plány – expanzi do zahraničí.

Volba padla na Spojené státy, přičemž Aora s Makovským připravili kampaň na Kickstarteru, aby svůj produkt rozšířili na nové trhy. „Byl to fuck-up. Neměli jsme žádné zkušenosti a kampaň spustili v létě, což je ta nejhorší doba v roce,“ přiznává spoluzakladatel. Navzdory tomu byla kampaň úspěšná, přičemž vybrali něco přes cílových osm tisíc dolarů.

„I díky našemu přispění se nám podařilo finanční cíl naplnit, zájem jsme ale čekali větší. Následně jsme se museli poprat s tiskem knížek v různých jazycích, které jsme posílali do různých zemí po světě. Náklady byly mnohem vyšší, než jsme původně očekávali… V konečném důsledku se nám to vůbec nevyplatilo,“ vzpomíná Makovský.

I když tak Mementerra měla natištěné knihy v angličtině pro zákazníky ve Spojených státech, nakonec se rozhodla z tohoto trhu kvůli malému zájmu stáhnout a místo toho se zaměřit na domácí Česko a expandovat představováním nových produktů. Druhou knihou, na níž pracovali, se stal deník pro nejlepší kamarádky.

„Ani ta ale moc úspěch neměla,“ říká Makovský. „Tehdy jsme si uvědomili, že jako dva kluci, navíc já hodně analyticky zaměřený, asi nebudeme nejvíc kreativní. Do týmu na produktové pozice jsme tak začali přijímat kolegyně, které měly přípravu nových knih na starosti.“

Během následujících čtyř let až do současnosti tak počet hlavních produktů dosáhl dvanácti – šlo o deníky a knihy s tematikou cestování, svateb, vánočních kronik, osobních kuchařek, zvířecích deníků či zápisník vzpomínek na první roky života pro maminky a tatínky. Posledním produktem jsou pak karty pro páry obsahující 200 otázek o všem od minulosti po budoucí plány včetně intimních témat.

Foto: Mementerra Karetní hra pro páry je nejnovějším produktem Mementerry

K nim pak Mementerra přidala několik desítek druhů doplňkového zboží od samolepek přes dárkové krabice po visačky na dárky. Díky různorodosti zaměření jednotlivých knížek se firmě dařilo v průběhu roku vyrovnávat i sezónnost prodejů a budovat také loajalitu zákazníků – když už si pořídili jednu z knížek, měli tendenci příště nakoupit i další.

Produkty měly mezi zákazníky úspěch a s ním tak rostla i samotná firma, a to bez pomoci externích investorů. Loni její tržby dosáhly přibližně deseti milionů korun se zdravou ziskovostí. „S několika fondy jsme se bavili i o investičních kolech, abychom měli prostředky na opětovnou expanzi, tentokrát do okolních zemí. Nakonec jsme ale zjistili, že těch peněz nepotřebujeme tak moc a raději si zařídili úvěr v bance,“ popisuje Makovský. To se ukázalo jako možná ne zrovna nejlepší rozhodnutí.

Období koncem loňského roku totiž i pro Mementerru přineslo nové výzvy. Ceny energií a inflace rostly a lidé online utráceli o něco méně, což následně vyvrcholilo propadem poptávky na jaře během ruské invaze na Ukrajinu. „Změnily se podmínky a úvěr od banky jsme nakonec ani nedostali. Měli jsme však objednané zboží, za které jsme museli zaplatit,“ přibližuje Makovský.

Mementerra tak byla začátkem roku ve ztrátě, zboží téměř neprodávala a ocitla se v interní krizi. Zakladatelé se uchýlili k úsporným opatřením, omezili tvorbu nových produktů i marketingové výdaje, propustili asi polovinu svého týmu a firmu po několika měsících opět obrátili do černých čísel. Právě v této nelehké době se Mementerra účastnila také akcelerace Startup Academy, za níž stojí CzechCrunch.

Během letošního léta pak Makovský s Aorou začali přemýšlet nad prodejem firmy. „Nikdy jsme ji nechtěli budovat celý život, po šesti letech nám prodej dával smysl,“ říká Makovský, jenž se svým společníkem začal oslovovat možné kupce z řad vydavatelství nebo hračkářských firem.

Nakonec si plácli se společností Albi a oba zakladatelé teď z Mementerry odcházejí. Makovský chce nejbližší měsíce cestovat po světě, o svém dalším kariérním směřování se zatím rozhoduje. Výši transakce ani jedna ze stran oficiálně nesděluje, podle odhadu CzechCrunche mohlo jít o vyšší jednotky milionů korun.

„Dlouhodobě jsme přemýšleli o rozšíření portfolia o tento typ produktů. Zážitkové knihy a deníky Mementerra jsou pozitivně vnímány spotřebiteli a plně zapadají do naší strategie – tedy přinášet lidem radost. Zakládáme si na produktech, které zákazníky baví a těší, zároveň podněcují jejich hravost a kreativitu,“ komentuje pro CzechCrunch akvizici Radomír Švec, výkonný ředitel Albi.

„Chceme, aby produkty Mementerry byly jedničkou v kategorii sentimentálních a vzpomínkových knížek. V první fázi se zaměříme na posílení značky v Česku a na Slovensku. Později plánujeme expandovat i do zahraničí. Samozřejmostí je nejen vývoj dalších produktů pod značkou Mementerra, ale také upgrade stávajících. Produkty zařadíme i do nabídky pro obchodní partnery, aby se k nim zákazníci mohli snáze dostat. Značku se chystáme výrazně marketingově podporovat,“ dodává Švec.