Studentské sdílené vozy Uniqway končí. Škoda nenašla další partnery, kteří by je financovaly

Od roku 2018 jezdila ulicemi Prahy auta, která sloužila primárně studentům vysokých škol. ČVUT, ČZU a VŠE se tehdy spojily s inovační laboratoří Škody Auto a společně spustily carsharingovou platformu Uniqway. V její flotile se postupně objevilo šestatřicet vozidel značky Škoda, která mohly využívat studenti a zaměstnanci vybraných škol. Celý projekt čtyři roky financovala zmíněná inovační laboratoř Škoda Auto DigiLab, která však na další rozvoj nenašla partnery, a proto se rozhodla celý projekt ukončit, jak její zástupci potvrdili pro CzechCrunch.

„Škoda v uplynulých čtyřech letech financovala první a jedinou carsharingovou platformu pro studenty. Uniqway jako pilotní platforma však nenašla nové externí partnery pro další financování a růst. Proto bylo rozhodnuto službu Uniqway pozastavit,“ uvedl za Škodovku Martin Ježek. „Škoda kromě financí poskytla cenné praktické zkušenosti v oblasti rozvoje podnikání a kompetence v provozování carsharingové služby studentskému týmu, který tvoří více než 60 studentů z partnerských univerzit,“ dodal.

Za celým projektem stojí Škoda Auto DigiLab, v rámci něhož mladoboleslavská automobilka rozvíjí a testuje služby a řešení pro mobilitu budoucnosti. Jednou z nich byl i studentský carsharing Uniqway, do kterého se během čtyř let zaregistrovalo zhruba šest tisíc uživatelů s průměrným věkem 24 let. Využívat mohli celkem 36 vozů, mezi nimiž byly modely Škoda Citigo-e, Scala, Fabia a také Enyaq Coupé RS iV. Auta bylo možné půjčovat si a vracet přes mobilní aplikaci u zmíněných univerzit a jejich kolejí i v mnoha dalších zónách po celém hlavním městě.

Studenti platili od čtyř korun za minutu, přičemž minimální cena každé rezervace byla stanovena na 99 korun a prvních dvacet ujetých kilometrů bylo v ceně. Celá služba byla i tak dlouhodobě ztrátová a dotovala ji Škoda Auto DigiLab. Ta od začátku říkala, že projekt nemá být ziskový. Původně bylo v plánu se dostat na provozní nulu a rozšířit se do jiných měst a za hranice. „Naším cílem není na tomto projektu vydělávat peníze, chceme studentům umožnit vytvářet novou mobilitu. Ale neděláme jen pražskou službu, chceme do budoucna další české a evropské univerzity,“ říkala v roce 2018 tehdejší šéfka DigiLabu Jarmila Plachá.

Tyto plány nakonec nevyšly. Služba se rozšířila akorát kousek za Prahu do Kladna a Mladé Boleslavi, kde je Škoda Auto Vysoká škola. Sdílení aut nicméně automobilka úplně neopouští. V rámci své inovační laboratoře i nadále provozuje platformu HoppyGo, v rámci níž je k dispozici k zapůjčení přes 1 500 vozů. Na rozdíl od Uniqway navíc HoppyGo našlo životaschopný byznys model a podle svého posledního vyjádření se předloni přetočilo do zisku.