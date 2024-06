Stvořil Justina Biebera a za drama s Taylor Swift ho nenáviděli. Teď jeho éra vlivného manažera končí

Uložit 0

Byla to náhoda, kterou přinese zřejmě jen život. Když brouzdal na YouTube, omylem kliknul na video, na kterém hrál malý chlapec na kytaru. Ihned v něm uviděl talent, asi ani on ale netušil, že právě objevil budoucí obří popovou hvězdu. A její jméno? Justin Bieber. Od té doby se Scooter Braun staral o celou řadu velkých hudebních umělců jako jejich manažer… Jenže pak jeho renomé utrpělo. Výrazně. Teď – po více než dvaceti letech z byznysu hudebního managementu – odchází. I když…

Scooter Braun není v české hudební branži tolik známý, ovšem kdyby nebylo jeho, celosvětová popová scéna by nejspíš vypadala jinak. Když studoval na vysoké škole, pořádal mejdany, pak se mu ale naskytla příležitost dělat takzvané after parties během koncertů, kde vystupoval například Eminem. Zlom v jeho životě přišel v roce 2008, kdy narazil na tehdy sotva čtrnáctiletého – a zcela neznámého – Justina Biebera, kterak sháněl peníze do rodinné kasičky skrze veřejné hraní na kytaru.

Spojil se s jeho matkou, následně se setkal s Justinem samotným a poté s ním začal spolupracovat prostřednictvím vydavatelství Raymond-Braun Media Group (RBMG), které založil s R&B zpěvákem Usherem především kvůli tomu, aby s vycházející popovou hvězdou uzavřeli smlouvu. Pak se rozjel kolotoč. Bieber pod jeho křídly vyrostl do obrovské velikosti a stal se jedním z nejslavnějších hudebních idolů planety. Najednou se o Braunovi začalo mluvit, což mu otevřelo dveře dál.

Výrazným zářezem do jeho manažerského portfolia bylo i upsání neméně populární zpěvačky Ariany Grande, přičemž měl podíl i v hudebních i marketingových úspěších Kanyeho Westa (dnes známého jako Ye), DJů Martina Garrixe nebo Davida Guetty nebo kapely Black Eyed Peas. Nic ale není růžové. I když jeho jméno rostlo a umělci pod taktovkou jeho vydavatelství nabírali na síle, šrám na slušně rozjeté kariéře si připsal kvůli svému nákupu práv na alba Taylor Swift.

Foto: Depositphotos Kanadský zpěvák Justin Bieber

Nejslavnější zpěvačka současnosti svých prvních šest alb nahrála pod vydavatelstvím Big Machine Record Group. Jelikož ale Swift podepisovala smlouvu v začátcích své kariéry, vzdala se v ní práv na takzvané masters neboli originální nahrávky, z nichž se následně vytváří kopie k distribuci. Hudba, kterou (spolu s dalšími) napsala a nahrála, jí jednoduše legálně nepatřila. Proto v roce 2018 přešla jinam, přičemž Big Machine Record Group koupil právě Braun – a vlastnil tak její tvorbu.

Swift brala tento krok za podraz, na veřejnost navíc začaly prosakovat informace o tom, že vztah mezi Swift a Braunem nebyl dlouhodobě v pořádku. Jak uvádí například americký Forbes, Braun ji měl šikanovat a odmítal jí původní nahrávky prodat.

To byl jeden z hlavních důvodů, proč se Swift odhodlala přenahrát veškerou svou původní tvorbu, aby ji mohla vlastnit, což zabralo roky. To celé přispělo k tomu, že se ze zpěvačky stal nový fenomén, které hýbe i ekonomikami některých zemí.

Po této kauze se okolo Brauna začalo smrákat. Podle magazínu Variety vyšly na povrch zprávy o nespokojenosti dalších klientů, což vygradovalo do situace, kdy už s ním minimálně dva roky nespolupracuje ani Justin Bieber, ani Ariana Grande. V mezičase se zbavil také svého největšího projektu, obchodní skupiny Ithaca Holdings, kterou prodal do rukou jihokorejské zábavní firmy Hybe za zhruba miliardu dolarů. A právě do společnosti, která proslavila virální boyband BTS, teď Braun naskakuje v rámci své nové štace.

Hudební manažer oficiálně potvrdil, že odchází z branže, ve které byl třiadvacet let, a stává se šéfem americké divize zmíněné společnosti Hybe. Tam se nadále bude věnovat hudebního průmyslu, ovšem nikoliv jako někdo, kdo by se profesně staral o umělce a umělkyně. Konkrétní náplň jeho práce je zatím neznámá, má prý ale v plánu se také věnovat víc rodině a své nadaci Braun Foundation.