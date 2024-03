Taylor Swift ovládla i mezinárodní vztahy: kvůli jejím koncertům a miliardám z nich se hádají sousedé

Uložit 0

O singapurském premiérovi Li Sien Lungovi se toho ví spousta: že absolvoval elitní univerzitu v Cambidge, že miluje programování, že pochází z prominentního klanu, že patří k nejlépe placeným světovým politikům… O Taylor Swift toho ale v jeho životopise moc nenajdete, přesto se jej na ni ptali novináři při jeho návštěvě Asijského summitu v Austrálii. Proč? Proto zpěvaččiny koncerty na bohatém ostrově vzbudily obří vlnu zájmu. Dokonce ještě větší než obvykle.

Singapur je v mnoha ohledech výjimečná země – rozlohou má sice jen jako 1,5 Prahy, přesto v ní žije přes šest milionů lidí. Jejich životní úroveň patří k nejvyšším na světě, v přepočtu HDP na hlavu patří Singapuru globálně páté místo, v žebříčcích nejdražších měst se pak pravidelně utkává o zlato s Curychem, Ženevou či New Yorkem. A poté, co Hongkong přišel o svou byznysovou přitažlivost, když si jej plně podmanila Čína, se právě Singapur stal finančním epicentrem Jihovýchodní Asie.

A právě tento statut si singapurský premiér nyní zkusil pojistit s pomocí Taylor Swift. Ta aktuální objíždí svět se svým mimořádně úspěšným turné Eras Tour, které aspiruje na nejvýdělečnější hudební show všech dob. Hodně se také sledovalo, jak se jí podaří dostat po koncertě v Japonsku do USA, kde hrál její partner ve fotbalovém Super Bowlu. Všechny koncerty, které má čtyřiatřicetiletá zpěvačka za sebou i před sebou, jsou beznadějně vyprodané.

Včetně šestice vystoupení, která proběhla mezi 2. a 9. březnem právě v Singapuru. Vidělo je na 300 tisíc lidí, v naprosté většině cizinců a turistů. Nikde široko daleko totiž Swift nezahrála – protože se na tom dohodla se singapurskou vládou, která jí za exkluzivitu zaplatila. A právě na to se premiéra Liho novináři ptali, neboť řada sousedů a okolních států se kvůli dealu s Taylor Swift na Singapur zlobí.

„Prostě jsme se dohodli. A ukázalo se, že to bylo velmi úspěšné. Nepřijde mi na tom nic nepřátelského,“ pokrčil rameny předseda vlády, který ostrovní zemi řídí nepřetržitě posledních 20 let. Sice odmítl prozradit, kolik Taylor Swift ze singapurské pokladny dostala, nicméně thajský premiér, který patří mezi ty, co se hněvají, prohlásil, že to byly až tři miliony dolarů za každý koncert, tedy celkem 415 milionů korun.

Rozčílené ale není jen Thajsko nebo Filipíny, tedy země, které jinak pojí se Singapurem velmi dobré vztahy, ale i Hongkong, který cítí, že začíná Singapur čím dál víc přebírá jeho místo Londýnu východu. „Musíme být neústupní, i my musíme umět přitáhnout takové příležitosti,“ prohlásil správce Hongkongu John Lee pro list South China Morning Post. Taylor Swift není jediná, kdo ostrov vypustil a dal přednost Singapuru, stejně to udělali Coldplay nebo Ed Sheeran.

Nejblíž Singapuru byla Taylor Swift v Japonsku a v Austrálii, kde hrála v únoru, na konci května se pak přesune do Evropy. Na starém kontinentu její šňůra začne v Portugalsku, nejblíž Česku bude v Polsku a v Rakousku. Právě tam budou moct poznat přínos toho, když k nim do země přijede nejsledovanější a nejúspěšnější umělkyně dneška. To je ostatně i důvod, proč si ji Singapur pojistil pro sebe a proč jeho sousedé tolik žárlí – koncerty Taylor Swift jsou totiž velkou vzpruhou pro národní ekonomiky.

Foto: Depositphotos Americká popová zpěvačka Taylor Swift

Podle amerického deníku The Washington Post šestice vystoupení v Singapuru přinesou tamnímu hospodářství až 375 milionů dolarů, to je 8,5 miliardy korun. Analytici kvůli tomu, jak upozornila agentura Bloomberg, zvýšili odhad kvartálního růstu HDP země na 2,9 procenta z původních 2,7 procenta.

Při svých výpočtech vycházejí z toho, že lidé, kteří jedou na takový koncert, pak ještě utratí několikanásobnou částku za ubytování v hotelech, za jídlo v restauracích, za nákupy či za dopravu. Například cena letenek do Singapuru se pro dny, kdy se konaly koncerty Taylor Swift, zvýšila téměř dvakrát, ceny ubytování pak pětkrát.

„Na základě našich víme, že turista, který jede na koncert nebo velký event, následně utratí zhruba pětinásobek toho, co jej stála vstupenka,“ citoval server CNN Sarah Wanovou z cestovního portálu Klook. Pro singapurskou otevřenou a na službách založenou ekonomiku jsou proto příležitosti, jako je zastávka Taylor Swift, hodně důležité. Turismus se totiž na singapurském HDP podílí až deseti procenty.

Takže i když filipínský politik Joey Salceda nazval exkluzivní kontrakt Singapuru s týmem Taylor Swift za krok, který se „řídí zákony džungle a nikoli zákony solidarity a souladu se sousedními státy“, singapurský premiér může zůstat v klidu, protože ví, že udělal velmi dobrý obchod, na kterém by si jinak smlsnul kterýkoli z jeho sousedů: „Kdybychom s ní nic nedomluvili, opravdu by přijela do Jihovýchodní Asie? Možná ano, možná ne!“

A jen tak mimochodem – když singapurský premiér Li Sien Lung odpovídal reportérům na dotazy ohledně Taylor Swift, po jeho boku stál australský premiér Anthony Albanese, který je vyhlášeným fanouškem zpěvačky, takzvaným swiftie. Ostatně když v únoru hrála umělkyně v Sydney, internet pak zaplavila videa, jak ve VIP hledišti předváděl taneční kreace.