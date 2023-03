Sudoku říznuté piškvorkami. Zahrajte si hru, kterou vymyslel a nakódoval textový generátor ChatGPT

Co se stane, když dáte dohromady sudoku a piškvorky? Vznikne Sumplete, hra, kterou vymyslela umělá inteligence. Jeden uživatel textovému generátoru ChatGPT od OpenAI zadal úkol, aby vymyslel hru inspirovanou právě klasickým sudoku. Výsledek sice není zrovna tříáčkovým trhákem, jestli ale chcete vyzkoušet něco jako sudoku s příměsí piškvorek, teď máte příležitost.

Název hříčky, který také navrhl ChatGPT, je spojením anglických výrazů sum a complete, česky součet a kompletní – a na první pohled opravdu připomíná mix klasických her sudoku a piškvorek. Po otevření stránky, na které si ji můžete vyzkoušet, se objeví mřížka čísel a vedle i pod ní cílová čísla pro každý řádek a sloupec. Nejjednodušší varianta má rozměr tři krát tři pole, ta nejobtížnější má devět řádků a sloupců.

Cílem hry je odstranit ta správná čísla z mřížky tak, aby ta zbývající v každém řádku a sloupci dávala dohromady to cílové. Číslo odstraníte klepnutím myši. Zpět ho vrátí další kliknutí na příslušné pole. Pokud si nevíte rady, můžete použít funkci nápovědy nebo si rovnou nechat řešení odhalit celé.

Daniel Tait, uživatel, který úkol vytvořit hru textovému generátoru zadal, říká, že mu celkový proces zabral několik hodin. „ChatGPT nejen přišel s nápadem, ale hru také nakódoval, připravil design a dokonce ji pojmenoval,“ napsal. Návrh finální podoby byl podle něj čtvrtou verzí, se kterou umělá inteligence přišla.

Využití textového generátoru pro kódování nebo navrhování počítačových her se s jejich rozmachem objevuje stále častěji. Velmi jednoduchou hru zvanou Graveyards, Pits and Treasure (česky Hřbitovy, jámy a poklady), ve které se ale nemusíte bát, že narazíte na strašidelný zážitek, je výsledkem konverzace nezávislého vývojáře Alexe Sladea s programem ChatGPT.

Umělou inteligenci plánují do svých her zapojit také profesionální vývojářská studia, i ta česká. Studio Legend Has It má například ve své chystané hře Realms of Alterra ambice vytvořit s pomocí ChatGPT nezávisle žijící a bez předem napsaného scénáře komunikující, hrou ovládané postavy. Lidé se tak teoreticky pokaždé potkají s novými herními zážitky.