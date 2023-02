Umělá inteligence je fenomén a trend, který s každým dalším dnem jen nabírá na síle. Její čím dál větší využití napříč obory je nevyhnutelné. Přesvědčeni jsou o tom i v české softwarové firmě eMan, pod níž nedávno vznikly dceřiné firmy Legend has it a Anigmation. Ty pracují na projektech, které mají nesmírně odvážné ambice. Chtějí proměnit každou postavu ve videohrách na rozumnou bytost, která se rozhoduje sama od sebe, nikoliv podle scénáře. A se kterou si popovídáte podobně jako s populární umělou inteligencí ChatGPT.

„Začali jsme pracovat na akční hře na hrdiny, ale pak nás napadlo, že bychom ji ozvláštnili novými technologiemi. Jenže fyzika už je vyřešená, zvuk je vyřešený, grafika je vyřešená… Tak jsme si řekli, že využijeme technologii GPT-3 a neurální sítě k tomu, aby postavy ve hře mluvily jako normální člověk a mohly se tak i rozhodovat,“ vysvětluje zrod neobvyklého nápadu Tomáš Pšenička, zakladatel a šéf mladého herního studia Legend Has It.

Pětadvacetičlenný tým je v provozu přes rok a je dceřinou společností domácí IT skupiny eMan. Jejich hra původně vznikala pod názvem Alteration a byla propojená s NFT a kryptem, nyní ale už nese nové jméno Realms of Alterra a sází na jiné karty. Pšenička do jejího vývoje přinesl zkušenosti z další domácí herní firmy Keen Software House, která je známá titulem Space Engineers. A která je úzce spojená s inovacemi na poli umělé inteligence. Právě na tu se totiž tvůrci Alterry zaměřují ve snaze podle svých slov „proměnit (nejen) gamingový průmysl“.

Realms of Alterra si i po změně jména zachovávají původní stavební prvky. Tedy 3D grafiku, žánr akční hry na hrdiny a poměrně neobvyklé zasazení do světa mixujícího cyberpunk a severskou mytologii. Respektive do světů, hra je totiž procedurálně generovaná a každý průchod portálem do nového světa – ať už při sólo hře, nebo v kooperativním režimu – vás zavede do jiného prostředí. Vizuálně, ale díky technologii GPT i obsahově.

Tu zkratku nejspíš znáte z upovídané umělé inteligence ChatGPT, se kterou lze více či méně úspěšně komunikovat na téměř jakékoliv téma. Můžete jí pokládat otázky, požádat ji o to, aby svou odpověď rozvedla, říct jí, ať vás pobaví vtipem. A v tomto duchu máte mít možnost komunikovat s nehráčskými postavami (takzvanými NPC z anglického non-player character) v Realms of Alterra. Místo klasického kliknutí na odpověď podle scénáře jim prostě napíšete, co máte na srdci, a ony vám podle toho odpoví.

Spolu s tím, že mapy herních světů jsou v každé hře vygenerované nanovo, nikoliv předem připravené, se tak lidé procházející hrou teoreticky pokaždé potkají s novými herními zážitky. K těm má přispět aplikace umělé inteligence nejen na konverzace s postavami ve hře, ale i na jejich chování. „Pomáháme si neurální sítí. Sbíráme informace z herního světa a necháváme síť, aby se rozhodovala, učila, aby postavy vnímaly prostor, kde jsou,“ popisuje Pšenička.

Virtuální obyvatelé tak sami od sebe hovoří s dalšími NPC nebo vás na ně mohou odkázat. Přirozeně, ne podle skriptu. Stejně tak si podle vývojářů budují vztah k hráčově postavě. Jak to může ve hře vypadat? „Jeden příklad je třeba útěk ve vězení. Stojí tam strážný, kterého se můžete pokusit přemluvit,“ nastiňuje šéf Legend Has It. V klasické hře byste měli předem dané možnosti a volbou té správné byste hlídače přesvědčili. V Realms of Alterra na to chtějí jít jinak.

„Můžeme mu nastavit nějaké vlastnosti, nějakou osobnost. A podle toho, v jaké životní situaci zrovna je, se sami rozhodnete o dalším postupu. Podplatíte ho, protože zrovna nemá peníze? Zahrajete na city, protože vám řekl o své rodině?“ popisuje Pšenička. A dodává, že tak to funguje v celé vesnici. Postavy mají vytvořit dojem živoucího světa a navazovat mezi sebou mezilidské vztahy. Anebo s vámi, takže je můžete hromadně vybudit k tomu, aby se k vám přidaly. V klasických hrách by to šlo jen u těch NPC, jimž to vývojáři specificky vložili do kódu.

„Proto tomu říkáme AI sandbox,“ dodává Pšenička s odkazem na zkratku umělé inteligence a na anglické slůvko pro pískoviště, jež se ve hrách používá právě pro tituly, které sází nikoliv na narýsovaný směr, kterým se hráč musí vydat, ale na jejich vlastní rozhodování a nápady nebo na takzvanou emergentní hratelnost. Tedy zábavu, která vzniká na základě hráčovy vlastní kreativity a (často nečekaných) využití možností hry.

Vysoce ambiciózní Realms of Alterra mají už v červnu dorazit do předběžného přístupu na Steamu, o vydání hry se starají North Beach Games. Ti se podíleli například na survival titulech 7 Days to Die nebo Stranded Deep. Plány společnosti eMan a studia Legend Has It, respektive další dceřiné firmy Anigmation, jsou nicméně ještě velkolepější.

Foto: Legend Has It Tomáš Pšenička, šéf herního studia Legend Has It

„Postavy ve hrách dnes nejsou ani chytré, ani zábavné. Interakce s nimi je otravná. Tvorba příběhu a NPC je zdlouhavá a drahá. My to umíme udělat lépe, levněji a rychleji,“ nešetří sebevědomím Damián Šulista, provozní ředitel Anigmation, sesterského projektu vedle studia Legend Has It. „Pomocí technologií strojového učení, umělé inteligence, velkých jazykových modelů neboli LLM a databází umíme z postav ve hře udělat zábavný prvek, který hratelnost posune mnohem dál,“ dodává.

„V dnešních hrách jsou NPC předdefinované. Nemůžou pro vás nic udělat. S použitím naší technologie se můžete každou z nich pokusit přemluvit, požádat o pomoc nebo s ní obchodovat,“ doplňuje spolupracovníka Tomáš Pšenička. A přidává další důležitý dodatek, a to že české řešení může videoherním tvůrcům ušetřit čas i peníze. Tvorba příběhu a příprava scénářů pro postavy totiž zabere dlouhé měsíce vývoje.

Jak ale upřesňuje Šulista, nejde se jen tak napojit na ChatGPT a mít hotovo. „Kdepak, tam ještě nejsme. Používané sítě se neumí dobře učit a mají problém s pamětí, proto k nim přidáváme vlastní nástavbu,“ vysvětluje. Od svého produktu si slibují, že by v budoucnu mohl být i zpětně aplikovatelný na už vydané hry. A byť je k finální verzi ještě daleko, už teď má Anigmation zajímavého klienta.

Dceřiná firma společnosti eMan totiž navázala spolupráci s Hanson Robotics, tvůrci Sophie, nejspíš toho nejznámějšího humanoidního robota na světě. Vedle Realms of Alterra totiž vzniká ještě hra, v níž budou hráči komunikovat právě se Sophií. Respektive její virtuální podobou, která má ale stejně jako její fyzická předloha od hongkongské firmy mít lidské reakce, mimiku a schopnost komunikace.

Českým tvůrcům v realizaci velkolepých plánů pomáhá veterán českého herního průmyslu Vladimír Geršl. Ten za více než dvacet let ve videoherním byznysu pracoval na patnáctce her pro různé platformy, naposledy coby producent studia GoldKnights, jež nedávno vydalo akční mix fantasy a sci-fi The Last Oricru. „Vývoj NPC jim zabral rok a půl. My bychom to zkrouhli na třetinu,“ zmiňuje mimochodem ještě Šulista z Anigmation.

Právě Geršl a tým GoldKnights nyní s Anigmation tvoří zmiňovanou hru s robotickou Sophií. A zatímco v Realms of Alterra má být upovídaná umělá inteligence zdrojem ozvláštnění desítek jinak nezajímavých postav, ve druhé vznikající hře bude hrát hlavní roli. Hráč totiž bude se Sophií na dálku realisticky, tedy bez předpřipraveného scénáře, komunikovat ve snaze udržet v chodu bunkr, o který se robotka stará.

Foto: Legend Has It Na hrách využívajících umělou inteligenci spolupracuje i zkušený vývojář Vladimír Geršl a studio GoldKnights

S její pomocí má třeba hráč přesvědčit jinou postavu v krytu, aby s provozem bunkru pomohla. „I pro mě jako pro člověka, co hry dělá dvacet let, je to úplně nový pohled na hratelnost. Nic takového jsme tu dosud neměli. Zábavnou formou s postavami komunikujete, k něčemu je směřujete, motivujete je,“ říká Geršl.

Podle vývojářů navíc uplatnění jejich technologie přesahuje videohry. Pokud se jejich smělé plány vyplní, Realms of Alterra a povídání se Sophií budou jen první z mnoha možných aplikací umělé inteligence. Zmiňují například možnost virtuálního tréninku pro zaměstnance velkých firem, v němž by si pracovníci vyzkoušeli realistickou komunikaci s klientem.

Podobný potenciál vidí i CEO zastřešující skupiny eMan Michal Košek:.„IT je vlastně rigidní obor, aplikace se už spoustu let vyvíjejí víceméně stejně. Jistě, už teď jsou různé no-code nebo low-code přístupy, ale my chtěli použít umělou inteligenci. Realms of Alterra bude první implementace našeho nápadu.“

Podle Koška dosud vývoj spolkl zhruba padesát milionů korun, pro eMan je to další diverzifikace portfolia postupně vznikajícího holdingu eMan. „Do gamingu jsme vstoupili, protože je to obrovský trh. A je zde velký prostor pro inovace. Je to perfektní prostředí pro využití umělé inteligence,“ zmiňuje.

Už v červnu se při spuštění předběžného přístupu do Realms of Alterra ukáže, jestli má poměrně malý tým z Česka kapacitu na naplnění své obrovské ambice. A jestli herní postavy, se kterými si lze chatovat, budou skutečným přídavkem, který videohry obohatí. Nebo jen drobnou zajímavostí, kterou budou hráči ignorovat stejně jako bídně napsané postavy opakující pár vět scénáře stále dokola.

Že videohry jsou ideální místo pro využití pokročilých modelů umělé inteligence, s tím nicméně nelze nesouhlasit. Těžko si ale právě proto představit, že by si tato slova velice dobře neuvědomovali lidé třeba v Microsoftu nebo Googlu. U nichž se tak trochu dá tušit, že na realizaci takto revolučních a bombastických plánů, které „promění (nejen) gamingový průmysl“, by mohli být přece jen o něco lépe vybaveni.