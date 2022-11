Svatomartinské husy, kam se podíváš. Víme, kam na klasiku i za neotřelým pojetím

Původ husích hodů, které nastávají jednou ročně u příležitosti svátku svatého Martina, ve skutečnosti není přesně známý. Může pramenit ze zmíněné apokryfální legendy o hlučných husách, nejspíš je ale mnohem prozaičtější. Na podzim se totiž od 16. století tradičně odváděly úroky, s nimiž souvisela právě ceremonie odevzdání bílé vykrmené husy. Ať už je tedy historie zlatě vypečené hlučné drůbeže jakákoliv, je důležité vědět, kam letos vyrazit na tu nejlepší. Tradice je totiž potřeba ctít, a to i netradičním způsobem.

Svatomartinské hody přicházejí v ten správný čas, jelikož počasí je stále pošmournější a studenější, čím dál více tak tíhneme k jídlům rustikálního rázu, která nás pořádně zahřejí. Přidáváme svršky, takže se nemusíme tolik zabývat svou linií – naopak je potřeba se na zimu trochu spravit. Můžeme být vděční svatému Martinovi za jeho skromnost, kvůli které se ukryl do poustevny před svými obdivovateli, když ho chtěli jmenovat novým biskupem.

V podnicích celého Česka tak nyní propukají velkolepé svatomartinské slavnosti. V redakci jsme udělali pečlivou rešerši a přinášíme vám výběr těch, které máme sami vyzkoušené, případně se nám na ně s každoroční pravidelností hrnou doporučení ze všech stran. Nutno však říct, že bez rezervace vám nezbude nic jiného, než si husu upéct v domácích podmínkách.

Výčep Korunní

Od pátku do neděle můžete vyrazit do Korunní, kde to bude vonět husou už na dálku. Těšit se můžete na klasiky v podobě kaldounu, husí paštiky na máslové briošce s marmeládou z černého rybízu, ale také na husí jatýrka a srdíčka. Chybět nebude ani konfitované husí stehno se šlapaným bílým i červeným zelím a dvěma druhy knedlíků. A když budete mít místo, dejte si vdolky.

Foto: Výčep Korunní Ve Výčepu v Korunní ulici chystají pořádné husí hody

Kuchyň

I u Pražského hradu se bude zlatě blýskat dokřupava vypečená husí kůžička. A to dokonce po tři víkendy, nejen na ten svatomartinský. Zdejší Hradní hostina je koncipovaná pro čtyři osoby a objeví se na ní devět chodů. Mezi nimi například paštika z husích jater, trhaná husa s pyré z červeného zelí, uzené kachní prso s citronovou marmeládou a samozřejmě pečená husa a kachna s dušeným červeným a bílým zelím.

Foto: Kuchyň U Hradu si budou moci hosté užít devítichodové menu

Atelier Bar & Bistro

V Brně se na svatomartinské menu můžete od pátku do neděle vydat do Atelieru. Zde sázejí na klasiku, kterou ale povznášejí k obrazu svému, takže připraví foie gras s černým jeřábem, kaldoun a husu se smaženým koblihem plněným konfitem ze stehen s kedlubnovým pyré a škvarkovou polonézou. K tomu výběr skvělých vín a o výjimečný gastronomický zážitek bude postaráno.

Červený Jelen

V oblíbené pražské restauraci se bude od 11. až do 20. listopadu podávat velkolepé svatomartinské menu. Kromě samotné husy, kterou vám tady připraví pouze na rezervaci, si tady budete moci užít husí pršut, kaldoun, konfitované husí stehno a buchtičky s husím sádlem a povidly.

Foto: Červený Jelen V Červeném Jelenovi budou husí hody až do 20. 11.

La Bottega Oaks Deli Bistro

Pokud chcete vzdát hold svatému Martinovi v trochu netradičním pojetí, budete mít možnost v restauraci La Bottega v Nebřenicích. Šéfkuchař Jan Kliment totiž připravil speciální menu v italském provedení, které se podává celý tento týden až do neděle 13. listopadu. V nabídce najdete kaldoun s kroketou z husího masa a olejem z bílých lanýžů, husí prosciutto s espumou z celeru a škvarkovou topinkou nebo ravioli plněné konfitovaným masem, restovanými lískovými ořechy a pečené foie gras.

Foto: La Bottega Oaks Deli Bistro V Nebřenicích se bude podávat menu v italském provedení

Sůl a Řepa

Jestliže budete chtít vyzkoušet svatomartinské hody v podání vyhledávané jihočeské restaurace, vypravte se do Strakonic, konkrétně ke kostelu svaté Markéty, kde se budou konat Svatomartinské oslavy. Na ty zavítají právě lidé ze Sůl a Řepa, kteří se budou moci po dvouleté covidové pauze opět vyřádit. Užít si tak budete moci například jelítko z husích vnitřností s gelem z kysaného zelí, sušené husí prso, husí vývar i kaldoun a pečené husí stehno nebo husí krokety.

Foto: Sůl a Řepa Sůl a Řepa přijede se svými husími specialitami do Strakonic

Nejen Bistro

K dalšímu netradičnímu pojetí se schyluje také v Nejen Bistru, kde nachystají degustační večeři o pěti chodech s možností vinného párování. Začne se kachním pršutem, který bude následovat husí vývar, ravioli plněné husím stehnem, husí prso s lokšemi a jako sladká tečka čokoláda se švestkami.

Foto: Nejen Bistro V Nejen Bistro pojmou svatomartinské hody také neotřele

Farma Kalhov

Za husími hody je někdy nejlepší zajet přímo ke zdroji, jako je třeba rodinná Farma Kalhov. Sázejí tady na klasiku, takže si v útulném prostředí můžete dopřát husí jatýrka restovaná s červeným vínem, husí kaldoun, husí prsa pečená s tymiánem nebo husí stehno s chlupatými knedlíky. Z Farmy Kalhov pravidelně odebírají husy na své hody i v libereckém Bistru Široká – to pokud byste neměli cestu na Vysočinu.

Foto: Farma Kalhov Do Farmy Kalhov můžete přijet za husami rovnou ke zdroji

Klika Kitchen

Od 8. do 13. listopadu můžete vyrazit na skvělou husu také ve městě, kde by chtěl žít každý. Husy tu mají od Tůmových z Chelčic a blýsknou se hned ve čtyřech hodech: lokších s trhaným husím masem a fermentovanou dýní, husí paštice s martinským rohlíčkem a šípkovým pyré, bramborových knedlících plněných husím masem s omáčkou z červeného zelí nebo jako poctivá čtvrtka husy v konfitovaném provedení.