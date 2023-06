Švédsko chce postavit celodřevěnou čtvrť. Hotová by mohla být už za deset let

V Česku lze ze dřeva postavit maximálně čtyři patra, v zahraničí z něj staví mrakodrapy a nově také celé čtvrti. První celodřevěná čtvrť se nyní chystá ve Švédsku, konkrétně na jihu hlavního města Stockholmu. Bude tu místo pro dvě tisícovky bytů, sedm tisíc kanceláří a také obchody a služby. Dohromady má chystaný projekt zabírat 250 tisíc metrů čtverečních.

Nová čtvrť by ve švédské metropoli mohla vyrůst celkem rychle. Společnost Atrium Ljungberg chce začít stavět v roce 2025. První budovy by měly stát o dva roky později, za deset let bude podle plánu hotová celá nová čtvrť, která se bude jmenovat Stockholm Wood City.

„Je to naše budoucnost. Na straně nájemců je vysoká poptávka po inovacích a udržitelných řešeních. Tuto poptávku nyní chceme uspokojit,“ uvedla generální ředitelka developerské společnosti Annica Ånäs. Projekt vyjde na 12 miliard švédských korun, to je víc než 24 miliard korun českých.

Severská společnost tím chce výrazně ušetřit emise, které by vypustila do vzduchu, pokud by stavěla standardní čtvrť. Klasické stavebnictví je nyní původcem až čtyřiceti procent emisí oxidu uhličitého. „Náš průmysl za sebou zanechává velkou stopu. Je pro nás důležité, abychom to v krátkodobém i dlouhodobém horizontu změnili v něco pozitivního,“ říká Ånäs.

Foto: Atrium Ljungberg Domy se budou stavět z vrstveného dřeva

Pro Stockholm Wood City budou využity prefabrikované desky s vrstveným dřevem. To zaručuje vysokou pevnost materiálu. Má to navíc ještě jednu výhodu – samotná výstavba by měla být o poznání rychlejší, než je standard.

I v celodřevěné čtvrti se ale objeví beton a ocel. Především pak v základech budov, ovšem i v tomto případě bude těchto materiálů méně. Dřevo je totiž lehčí, a tak mohou být základy menší. Atrium Ljungberg pak vyzdvihuje také další benefity tohoto materiálu, a to pro lidské zdraví a pohodu, protože dřevo podle různých výzkumů snižuje stres a stará se i o lepší kvalitu ovzduší.

V Česku jsou sice dřevostavby plánovány, současná legislativa je ale k přírodnímu materiálu spíš skeptická, a to především kvůli požárním předpisům. Server Fast Company nicméně uvádí, že výzkumníci v poslední době razí názor, že dřevo, alespoň nějaké, je proti požáru odolné.

Americká lesní zpráva dělala pokus s tím vrstveným. Ukázalo se, že mimořádně obtížně hoří. I po třech hodinách konstrukce ze dřeva držela. „Zkuste si zapálit táborový oheň, když máte jen polena,“ píše Fast Company. A dodává, že mnoho velkých požárů ve městech, třeba jako velký požár Londýna v roce 1666, vznikl tak, že se vznítily malé části dřeva, které se obyčejně používá na podpal. A s takovým se v moderních dřevostavbách nepočítá.

Švédsko svým projektem každopádně sleduje ještě další ekologický přínos. Na jihu Stockholmu je totiž nedostatek kanceláří a ti, kdo tu žijí, tak musejí dojíždět daleko za prací. Tím, že tu vzniknou nové pracovní prostory, by přesunů mohlo být méně. A tím by také ubyly emise.