Svět pátrá po kytaře s nedozírnou hodnotou. Se zmizelým nástrojem Paul McCartney stvořil The Beatles

Zapomeňte na truhlici plnou zlata, zakopanou pod palmou na pláži. Dnešní poklady mají úplně jinou podobu. Třeba štíhlý krk, kulaté břicho a struny, se kterými si před lety pohrával sám Paul McCartney, člen kapely The Beatles. Řeč je o jeho baskytaře, se kterou nahrál hity jako Love Me Do či She Loves You. Kytara se však před více než 50 lety ztratila a nikdo netuší, kde by mohla být. Pátrání po artefaktu nesmírné hodnoty nyní vyhlásil bývalý zaměstnanec společnosti, která kytaru svého času prodávala za pár liber.

Psal se rok 1961, když v Hamburku do prodejny hudebních nástrojů zaplul tehdy devatenáctiletý Paul McCartney. Do oka mu padla levoruká kytara Höfner 500/1 Violin Bass, kterou zakoupil za pouhých 30 liber, tedy dnešních zhruba 845 korun. Později říkal, že na nic jiného neměl, protože velká sláva na něj a jeho kolegy z kapely teprve čekala.

Přesto se McCartney do nové kytary zamiloval a nahrál s ní jedny z prvních hitů The Beatles: zmíněné Love Me Do a She Loves You nebo taky Twist and Shout. Její tóny tak stály na počátku fenoménu beatlemánie, kdy hudba čtyř kluků z Liverpoolu pobláznila svět. Kytara je k vidění například i v původní nahrávce jejich živého vystoupení v The Ed Sullivan Show z roku 1964. Právě tehdy si kytara také prošla generální opravou, díky které získala jedinečný vzhled.

V roce 1969 však po natáčení materiálu ke koncertu Get Back v centru Londýna nástroj zmizel. Tehdy už pro McCartneyho jeho Höfner představoval jen záložní kytaru a nejspíš neměl čas nějak prožívat její ztrátu. Dnes ovšem představuje jeden z nejcennějších zmizelých hudebních nástrojů dějin, který stál u zrodu zásadní hudební éry.

Na svou milovanou kytaru si McCartney vzpomněl třeba v rozhovoru pro Guitar Magazine v roce 1993. Kde by mohla být, ale ani on netušil. Možná byl nástroj ukraden, možná se vytratil ze sklepa slavného nahrávacího studia Abbey Road Studios či ze studia Apple Corps.

Hledání kusu dějin

Nalézt pravdu se nyní rozhodl Nick Wass, někdejší zaměstnanec společnosti Höfner. Wass dodnes působí jako konzultant v oblasti hudebních nástrojů a s McCartneym se zná osobně. A právě zpěvák se jej měl nedávno zeptat, zda neví, kde by kytara mohla být.

Wass ke svému pátrání po dávné záhadě rock ‚n‘ rollu přizval dvojici novinářů, manžele Scotta a Naomi Jonesovi. Tito někdejší zaměstnanci BBC News mu pomáhají se zkoumáním všech stop, které by je mohly k nalezení kytary dovést. Jak sami říkají, Wass ví o dané kytaře nejvíce ze všech lidí na světě – vždyť o ní napsal i knihu. A oni zase přinášejí schopnosti vyšetřovatelů. O zasílání všemožných tipů nyní poprosili i veřejnost s tím, že každý bude důkladně prozkoumán.

A jaké jsou hlavní indicie pro identifikaci kytary? Svisle psané logo značky Höfner, tmavší nátěr, než jaký mají originály, chybějící perleťový chránič či dvojice snímačů umístěna do jediného kusu černě lakovaného dřeva.

Co by se s kytarou dělo, pokud by ji někdo našel, není jasné. Vše by se odvíjelo od toho, kdo by byl jejím majitelem a jak k nástroji přišel. Nástroj má dnes obrovskou hodnotu, a to nejen pro Paula McCartneyho. Ostatně v roce 1993 se během vánočního show ztratila kytara dalšího člena The Beatles Johna Lennona.

Foto: Lost Bass Project Kytara by dnes měla mít tuto podobu

Ten na svém zmizelém Gibsonu J-160E složil další song z první poloviny 60. let I Want To Hold Your Hand. Kytara byla nalezena o 50 let později a následně se v aukci prodala za 2,4 milionu dolarů, tedy dnešních přibližně 55 milionů korun. Pro srovnání: kytara Kurta Cobaina, na kterou hrál v kultovním setu MTV Unplugged, se prodala za 6 milionů dolarů, tedy zhruba 135 milionů korun.

McCartneyho kytara ovšem oba výše zmíněné nástroje svou hodnotou překonává. Pro tým tří nadšenců, kteří celou akci pojmenovali Lost Bass Project, ale její hledání nepředstavuje snahu namastit si kapsu. Chtějí hlavně doplnit mozaiku hudebních dějin lidstva jedním nepatrným, přesto nesmírně důležitým střípkem, který v ní stále chybí.