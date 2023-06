Světelný meč v boji s depresí nepomůže, světelný kufr ano. Vyvíjejí ho čeští vědci

Když někdo někomu udělá radost, říká se, že mu rozsvítil den. Další rčení uvádí, že kam nemůže slunce, tam musí lékař. Světlo dělá divy nejen v příslovích. Tým vědců z Česka spolu s firmou Spectrasol proto dal dohromady projekt, ve kterém světlo pomáhá léčit deprese. Vědci k tomu vyvinuli světelnou saunu, přenosný světelný kufr a světelný sloup.

Všechna tři zařízení fungují na základě technologie LED, která má vyvážené spektrální složení, které je podobné slunečnímu svitu. Kromě Spectrasolu na nových pomocnících pracoval také Národní ústav duševního zdraví a Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického (UCEEB ČVUT).

„Dosavadní testy prototypů ukázaly unikátní terapeutickou účinnost ve srovnání s dosud používanými fototerapeutickými zařízeními. A to díky aplikaci patentované technologie světelného zdroje, který vytváří umělé světlo blízké přirozenému světlu slunce,“ vysvětluje výkonný ředitel Spectrasolu Daniel Jesenský.

Foto: TAČR Světelná sauna

Vývoj tří nových zařízení podpořila Technologická agentura ČR, která do nich investovala víc než dvanáct milionů korun. A byť budou hotová až na konci letošního roku, už teď o ně jeví zájem některá zdravotnická zařízení. „Vzhledem ke třem velikostním variantám od samostatné fototerapeutické komory až po mobilní, snadno přenosné prvky, bude možné využít technologie během různých fází léčby, podle aktuálních potřeb pacienta,“ říká k tomu předseda Technologické agentury Petr Konvalinka.

Nové produkty by měly posloužit jak k prevenci, tak i k samotné léčbě. Kromě sezónní deprese má jít také o bipolární afektivní poruchy nebo poporodní deprese. Účinnost tým ověřuje pomocí studie, ve které se soustředí jak na zdravé pacienty, tak i na ty s neuropsychiatrickým onemocněním.

Tři zmíněná zařízení si jsou velmi podobná, každé ale přeci jen funguje trochu jinak. První je světelná sauna, největší ze všech produktů. „Účinnost sauny je zajištěna kombinací vysoké osvětlenosti, účinného spektra a vícesměrného, rovnoměrně rozloženého světa v prostoru,“ vysvětluje architektka a vedoucí projektu z UCEEB Lenka Maierová.

Důležitou roli v psychickém stavu sehrávají takzvané cirkadiánní rytmy, tedy změny, které probíhají v těle během dne a mají na ně vliv světlo a tma. Jednoduše řečeno je to to, co ovlivňuje lidské tělo tak, že ve dne funguje a v noci spí. Sauna by měla tento rytmus stabilizovat, aby fungoval, jak má. I toto zařízení by mělo být mobilní, díky čemuž si ho budou moci navzájem půjčovat jednotlivá klinická pracoviště. Do sauny se přitom vejde až šest lidí.

Foto: TAČR Světelná lampa

Světelný kufr umožní léčbu doma. Lidé si ho budou moci kdekoli otevřít a použít k ranní nebo denní fototerapii. Pomoct má těm, kdo se vrátí domů z klinické péče. I tady přitom půjde o cirkadiánní rytmy. „Pravidelné vystavování se jasnému světlu brzy ráno působí jako synchronizační signál pro biologické hodiny a napomáhá udržovat pravidelnost rytmu spánku a bdění,“ říká Jana Kopřivová, vedoucí Centra výzkumu spánku a chronobiologie Národního ústavu duševního zdraví. Kufr má velikost 65 x 32 x 16 centimetrů a váží osm kilo, světelnou plochu vytvoří v momentě, kdy ho někdo otevře.

Posledním vyvíjeným zařízením je světelný sloup. Jde v zásadě o svítící lampu, která má být ale zapnutá po celý den. Tím má zajistit zdravé světelné prostředí, které je vhodné pro citlivé osoby. U sloupu tedy platí, že je zaměřený na prevenci, protože pomáhá světlem předcházet psychickým obtížím.