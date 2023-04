Světové turné Blink-182 se blíží. Návrat ikon znovu pocítí slavná Coachella, v září rozduní Prahu

Turné, jaké ještě nikdy nezažili. Tak o své nadcházející koncertní šňůře mluví Mark Hoppus, Tom DeLonge a Travis Barker, jinak řečeno členové slavné punkrockové kapely Blink-182, která před pár měsíci ohlásila velký comeback a na scénu se vrátila v sestavě, v níž začátkem devadesátých let začínala. Ještě před zahájením turné ale vtrhnou na jeden z nejoblíbenějších hudebních festivalů v roli headlinera. Asi aby se pořádně rozehráli. A pak se může těšit i Praha.

V dobách, kdy hudebnímu průmyslu ještě nedominoval rap a děti si ujížděly hlavně na punkrockových skupinách, nahráli Blink-182 celou řadu úspěšných hitů. Ať už jde o Carousel, All the Small Things, Adam’s Song, What’s My Age Again? nebo třeba Feeling This. Ostatně se říká, že žádná punkrocková kapela devadesátých let neměla takový vliv jako právě Blink-182. Proto není divu, že na ohlášení svého velkého návratu přilákali miliony fanoušků.

Slovo návrat nicméně nemusí být tak přesné. Blink-182 prakticky existovali nepřetržitě od roku 1992, šlo však o to, že jeden z jeho zakládajících členů, Tom DeLonge, několikrát kapelu opustil. Nejprve v roce 2005, o čtyři roky později se do ní vrátil, aby z ní v roce 2015 znovu vystoupil. Pak ale přišel rok 2022, kdy se původní sestava „blinků“ znovu dala dohromady. A opět nahrávají novou desku.

Další studiové album s názvem Edging, které už má venku první singl, by mělo vyjít v průběhu roku, mnohem zásadnější je ale pro fanoušky ohlášené turné, které Blink-182 pojedou po celém světě. Ostatně na něm už dávno měli být, bubeník Travis Barker si ovšem během zkoušek poranil prst, proto museli začátek koncertní šňůry odsunout na 4. května, kdy ji zahájí ve Spojených státech. Zastávky v Mexiku a jihoamerických zemích, kde měli začít, odsouvají.

Blink-182 ovšem na své znovuzrození nalákají ještě jinak – v neděli 23. dubna totiž vystoupí na slavném hudebním festivalu Coachella v Kalifornii, který napříč několika dny hostí ta největší jména z hudební branže. A byť na letošním ročníku akce už pár skladeb zahráli, šlo „pouze“ o doplňkové vystoupení, nikoliv hlavní. Teď se ale na poslední chvíli stávají takzvanými headlinery, když nahradili amerického zpěváka Franka Oceana, který z Coachelly odstoupil.

Na věhlasné Coachelle, kterou během loňského ročníku denně navštívilo přes sto tisíc lidí (festival je rozdělen do šesti dní), je tak uvidí masa fanoušků, před kterými mohou jak efektivně zpropagovat své nadcházející album, tak očekávané turné. V rámci něj mimo jiné zamíří i do Česka, konkrétně do pražské O2 areny, kde vystoupí 19. září. Vstupenky jsou nicméně už beznadějně vyprodané.

Blink-182 vznikli v roce 1992 na předměstí kalifornského San Diega. Nejprve hrávali ve velmi skromných podmínkách, než přišel rok 1996, kdy se o skupinu kamarádů Marka Hoppuse a Toma DeLonga začala zajímat velká vydavatelství. Jejich písničky se správným punkovým nádechem jednoduše bavily. V roce 1999 pak Blink-182 vydali album Enema of the State – a všechno se změnilo.

V pořadí třetí studiové album, na kterém se už z pozice hlavního bubeníka podílel i Travis Barker, zajistilo partičce tří hudebníků globální slávu, z níž náležitě těžili. Objížděli svět, nahrávali skladby pro miliony fanoušků, vyprodávali koncerty a také bavili lidi svými trefnými videoklipy i mnohdy ostřejšími texty. Zlomový moment ale nastal v roce 2005, kdy kapela ohlásila rozpad, údajně kvůli neshodám Hoppuse a Barkera s DeLongem. Šli si svou vlastní cestou.

Zatímco DeLonge založil skupinu Angels & Airwaves, která posluchačům servírovala alternativní, atmosferický rock, Hoppus s Barkerem zkusili štěstí s novou kapelou +44. Oba se ale později vrátili ke kořenům, obnovili Blink-182, najali nové členy a fungovali dál. V roce 2009 se DeLonge do kapely vrátil a nahrál s ní desku Neighborhoods, o šest let později z ní ale znovu vystoupil. Zdálo se, že s původní sestavou Blink-182 je definitivně konec.

Ačkoliv Blink-182 od roku 2015 v novém složení nahráli dvě relativně úspěšná alba California a Nine, něco tomu pořád chybělo. Skalní fanoušci ovšem pořád věřili, že by si bývalí kamarádi mohli mezi sebou urovnat spory a zkusit to ještě jednou. První náznaky znovuspojení přišly okolo roku 2021, kdy byla Hoppusovi diagnostikována rakovina. A patrně není lepšího času k vyříkaní starých věcí než v momentě, kdy váš život visí na vlásku.