Světový žebříček ukázal nejlepší hotely na služební cesty. V Česku dominují ty pražské

V závěru října aktualizovalo CNBC, americké zpravodajské médium zaměřené na byznys, svůj žebříček hotelů ideálních pro služební cesty. Z průzkumu více než deseti tisíc čtyř a pětihvězdičkových hotelů umístěných v Evropě, Asii, Austrálii a na Středním východě vyšlo najevo, že v Česku jsou vůbec nejlepší pro pracující na cestách pražské hotely.

Z globálního výzkumu uskutečněného mezi odborníky v hotelnictví se ukázalo, že v České republice nejlepší podmínky pro pracovní cesty a schůzky nabízí pražský Four Seasons Hotel Prague. Následuje Don Giovanni Hotel Prague a bronzové místo získal The Emblem Hotel. Českou top pětku uzavírají Augustine s přízviskem a Luxury Collection Hotel a The Grand Mark Hotel Prague.

Pražský hotel Four Seasons otevřel na břehu Vltavy před 20 lety, prvenství na žebříčku CNBC tak přichází v době oslav tohoto významného jubilea. „CNBC hodnotilo lokalitu a služby, obojí jsou silné atributy Four Seasons. První místo v žebříčku za Českou republiku je pro nás samozřejmě tím největším oceněním. Pozitivní zpětná reakce hostů je pro nás tou nejlepší motivací pokračovat v naší práci a nadále se zlepšovat,“ říká obchodní a marketingová ředitelka hotelu Four Seasons v Praze, Martina Vávrová.

Foto: The Emblem Hotel Na žebříčku se umístil také pražský The Emblem Hotel

A dodává, že ačkoliv je korporátní segment pro pražský Four Seasons minimální, během pandemie mírně vzrostl. A to i díky tomu, že hosté kombinovali prázdniny s pracovním pobytem. „Navíc díky českému předsednictví v Radě Evropské unie se letos v Praze konalo několik zasedání, z čehož těžilo celé město.“

Dvojice vysoce hodnocených hotelů patří do sítě Czech Inn Hotels. „Umístění rovnou dvou našich špičkových hotelů, tedy Don Giovanni Hotel Prague a The Grand Mark Prague, v první české pětici prestižního pořadí CNBC vnímám jako velký úspěch. Byznys klientela je pro nás naprosto zásadní i vzhledem k současné situaci v turismu v Česku i ve světě,“ uvádí majitel společnosti Czech Inn Hotels Jaroslav Svoboda.

Profesionálové z hotelnictví odpovídali na anketu, porovnávali objektivní charakteristiky hotelů, jako je umístění, služby, jídlo, vybavení pokojů volnočasové aktivity a samozřejmě zázemí pro pracovní schůzky. V průzkumu byly hotely ze 117 lokalit světa. Mezi nejlépe hodnocené hotely v evropských městech patří například berlínský Louisa’s Place, kodaňský Charlottehaven nebo ženevský Four Seasons Hotel des Bergues Geneva.

V Austrálii se nejlépe umístily hotely The Como Melbourne – MGallery nebo The Branksome Hotel & Residences v Sydney, v Asii bodovaly hotely Ritz a Four Seasons, které získaly první místo v Jakartě, Osace, Bengalúru a Singapuru. V Tokiu první příčku obsadil legendární Park Hyatt, známý z filmu Ztraceno v překladu. Na Středním východě pak hotel Rosewood Abu Dhabi, Raffles Istanbul nebo American Colony Hotel Jerusalem.

S přispěním ČTK.