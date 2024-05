Taková bolest, že nemohl spát. Kaskadér Travis Pastrana léčí zpřelámané tělo kmenovými buňkami

Uložit 0

Travis Pastrana platí za absolutní modlu všech milovníků adrenalinu. Někdejší motocyklový a automobilový závodník a kaskadér dokázal svými kousky, při kterých popíral fyzikální zákony, dostávat diváky do absolutního varu. Jenže ne vždy se to obešlo bez zranění, kterých čtyřicetiletý Američan za svou kariéru nasbíral nesčetně. A to si s postupujícím věkem začalo vybírat svou daň. Aby mohl Pastrana fungovat bez bolesti, rozhodl se dát své tělo do pořádku s pomocí kmenových buněk.

Travis Pastrana se narodil pro to, aby závodil a posouval hranice toho, co všechno jde na motorce, v autě či s vodním člunem udělat. Vyjmenovat veškeré úspěchy, kterých za svou kariéru dosáhnul, by vydalo na samostatný článek. Mezi ty největší patří účast v závodech Nascar, šampionátu závodních člunů Class 1 World Powerboat Championship či obrovská sbírka titulů z X Games v disciplínách, jako jsou rallye, motokros, superscros, freestyle motokros a další.

Jenže stejně jako je dlouhý výčet Pastranových úspěchů, je ale dlouhý i výčet zranění, která utrpěl. Otřesy mozku, zlámané kosti, zpřerážená páteř, natržené orgány, téměř úplná ztráta krve… Za vše mluví Pastranův rentgenový snímek, na němž je patrné, kolik kovu drží jeho kosti pohromadě.

Ve svých čtyřiceti letech tak sice stále plní svůj youtubový kanál novými videi, v nichž se pouští do nových – a ještě bláznivějších – kousků. Jak ovšem nyní přiznal, při každém z nich trpí jako zvíře.

Foto: Channel 199 Travis Pastrana objíždějící Kena Blocka na motocyklu

Nejdříve se omluvil fanouškům na Instagramu, že jej neuvidí na americkém šampionátu v rallye. Přiznal, že v roce 2011 nebyl kvůli sérii otřesů mozku schopen udržet informace, které mu předával jeho navigátor, a musel si proto dát pauzu. Nyní se stejný scénář opakuje, ovšem problémem jsou bolesti kyčle a kolene.

Na toto oznámení před několika dny navázalo video na jeho kanále Channel 199, ve kterém popsal svůj život s permanentní bolestí, která jej doprovází nejen při adrenalinových kouscích, ale při i zcela běžných činnostech. „Moje tělo neustále bolí. A je nanic, že si nemůžu hrát se svými dětmi, skákat na trampolíně, jezdit na kole nebo na pumptracku se svou ženou,“ říká v něm Pastrana.

Rozhodl se proto udělat to, co ve svém životě dělá ze všeho nejméně rád, tedy ubrat plyn. Jak vysvětluje, důvodem byly nejen signály, které mu dává jeho tělo, ale také naléhání jeho nejstarší dcery a nedávná smrt několika blízkých přátel z branže, mezi kterými je Jayo Archer, se kterým působil v show Nitro Circus, či Ken Block, dost možná nejznámější automobilový kaskadér, který zahynul minulý rok při nehodě na sněžném skútru.

„Konečně jsem se dostal do bodu, kdy jsem si řekl: Víš co, zabere to nějaký čas, ale musím dát své tělo do pořádku,“ vysvětlil Pastrana a rozpovídal se o tom, jak by měla jeho léčba vypadat. Popsal, jak mu vitamínová terapie pomohla zbavit se problému s tenisovým loktem, díky čemuž může opět provádět přítahy či kliky.

Hlavní řeč však byla o terapii s pomocí kmenových buněk, o které ve videu promluvilo i několik dalších sportovců podobně dobitých jako Pastrana. Tato terapie pracuje s buňkami schopnými přeměnit se na jiný typ buněk, což umožňuje jejich využití při obnově poškozené či opotřebované tkáně. Jedná se o metodu, ve které vědci vidí naději v léčbě celé řady onemocnění jako diabetes 1. typu, Parkinsonova choroba, srdeční onemocnění, ale může být využívána v transplantační a regenerativní medicíně.

K terapii kmenovými buňkami se však pojí některé kontroverze pramenící především z faktu, že kmenové buňky mohou být získávány z lidských embryí. Jedná se však jen o jeden konkrétní druh embryonálních kmenových buněk, přičemž léčbu lze provádět i s kmenovými buňkami z daleko méně kontroverzních zdrojů.

Pastrana neprozradil, jak dlouho má v plánu léčbu kmenovými buňkami podstupovat. Po čtyřech týdnech mu však prý odezněla bolest v koleni, kvůli které prý nemohl ani spát. Po měsíci se tak označil za nového člověka a nabádá všechny ostatní, aby pečovali o své tělo.