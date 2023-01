Takto přistaneme na Marsu, hlásí Musk. Jeho velká raketa má za sebou pátý let a působivé přistání

Už je to téměř pět let, co poprvé odstartovala raketa Falcon Heavy, startů této majestátní rakety ovšem od té doby neviděli vesmírní nadšenci mnoho. Celkově pátý let nejtěžšího kalibru vesmírné společnosti SpaceX pod taktovkou Elona Muska se úspěšně uskutečnil v noci na pondělí.

Raketa odstartovala z floridského Kennedyho vesmírného střediska v 0.56 středoevropského času. Díky velkému tahu se zvedla z odpalovací rampy znatelně rychleji než Falcon 9 – a už dvě a půl minuty od startu odhodila dva boční první stupně rakety.

Ty se následně otočily o 180 stupňů, znovu se zažehly a zamířily zpět na přistávací plošiny na Floridě. Zde za dalších pět minut úspěšně, synchronně přistály. „A takhle přistaneme i na Marsu,“ napsal k události stručně Elon Musk na Twitteru.

Jednalo se už o jejich druhý start. Centrální stupeň, který byl naopak nový, mezitím pokračoval s nákladem do hlubin vesmíru. Na palubě, která měla oproti běžné konfiguraci zvýšenou kapacitu, byl především tajný náklad Vesmírných sil Spojených států (U.S. Space Force).

Je nicméně známo, že se jednalo o satelit zvaný CBAS-2, který zamířil na geostacionární dráhu ve vzdálenosti asi 35 700 kilometrů nad zemí. To znamená, že bude opticky pozorovat Zemi stále ze stejného úhlu.

Není však známé, jestli zbytek mise proběhl tak, jak měl, jelikož vzhledem k tajnosti mise SpaceX svůj živý přenos ukončilo krátce poté, co přistály dva postranní stupně. Centrální byl zahozen do Atlantiku.

Vesmírné síly Spojených států také zveřejnily, že součástí letu byly i dva další menší experimentální satelity, jeden zvaný Chatcer a druhý WASSAT. První by měl být prototypem senzoru, který by měl sledovat vesmírné počasí. Druhý zmiňovaný bude pravděpodobně sloužit k monitorování dalších satelitů a detekovat anomálie ve změnách jejich orbitů.

Ačkoliv z nového roku uplynuly teprve dva týdny, pro SpaceX šlo už o třetí letošní let. Muskovu společnost zaneprázdňují především starty s jejími vlastními internetovými satelity Starlink. Další let Falconu Heavy je ovšem v plánu už na březen letošního roku.