Taneční klub Alta obnovuje zchátralý pivovar v Libni. Vyřizuje povolení a shání investory

Ztratil svoji funkci, zkázu dokonalo ale až několik vln povodní. Libeňský pivovar zůstával dlouhá léta na seznamu prázdných pražských domů, letos se do něj ale nastěhovalo taneční studio Alta. To se řídí heslem „Neustále v pohybu“ a do pohybu nyní dalo i chátrající stavbu.

Pivovar patří do koloritu Libně dlouhá léta. První zmínka o něm pochází už ze šestnáctého století a kdysi byl součástí libeňského podzámčí, pivo se tu vařilo až do konce století devatenáctého. Co bylo, bylo. Pivo je dávno pryč. Teď našlo studio Alta stavbu v mizerném stavu. „Chybí veškerá stálá infrastruktura, vše tak táhneme dočasně. Čekají nás nové rozvody elektřiny, topení, vody i kanalizace a také celkové technické zajištění budov,“ vyjmenovává první úkoly výkonná ředitelka studia Ludmila Vacková.

Spodní budova pivovaru je nyní ve stavu, kdy potřebuje zásadní rekonstrukci včetně interiérů. To je ale zatím příliš velké sousto, nyní se tak studio organizuje ve druhé horní budově a dočasný provoz se soustředí hlavně na zahradu. Stavba je ale zajištěná, vyklizená a momentálně čeká na zahájení rekonstrukce, která ji má proměnit na kulturní a umělecké centrum. To je první fáze projektu, ke kterému si Alta přizvala ateliér 22:22 architekti.

Foto: 22:22 architekti Pivovar se chystá upravit taneční studio Alta

Ten navrhl rozdělení prací celkem do tří fází. „Dnes na místě stojí srostlice několika vícepodlažních budov, které vznikaly postupně během celé historie pivovaru. Nelze snadno rozpoznat, že se jedná o bývalý pivovar, prvky a části pro tuto typologii typické, byly v minulosti zbourány. Od počátku jsme se se studiem Alta shodli, že chceme jít cestou minimálních zásahů do stávajících budov a spíš hledat způsoby, jak poměrně složitý kulturní provoz dostat do neméně složitého průmyslového objektu bez zásadních stavebních úprav,“ popisuje pro CzechCrunch architekt Martin Votřel.

Podle něj i jeho kolegů je v budovách zásahů už tolik, že by další stavební úpravy projektu jedině ublížily. Jak Votřel říká, proto bylo potřeba hodně přemýšlet a navrhovat tak, aby se toho stavělo co nejméně. Výhodou je nejen to, že na konci zůstane historicky autentický areál, ale také výsledná cena rekonstrukce.

Studio Alta počítá s tím, že celkově by rekonstrukce měla vyjít asi na třicet milionů korun. První fázi odhaduje na osm. Nyní připravuje všechny podklady a projektové dokumentace, pak půjde žádat o stavební povolení. A doufá, že žádost o něj by mohlo podat do konce letošního roku. Ostatně letošní sezóna, která už v pivovaru běží, skončí až v listopadu. Pokud Alta všechna povolení vyřídí, pak by se měla do trvalého provozu uvést vrchní budova a zahrada. Hotovo by mělo být do poloviny roku 2025.

„Milníkem je kolaudace této části budovy. V ideálním případě bychom chtěli dosáhnout rekonstrukce a znovuoživení celého areálu, tedy i budovy spodní. U té počítáme s časovým horizontem mezi lety 2026 až 2028,“ líčí Vacková. Spodní budova zůstává uzavřená, byť čas od času je do ní možné nahlédnout v rámci organizovaných prohlídek sklepů.

To vše ovšem bude záležet mimo jiné na financích. Studio má vlastní zdroje, příspěvek nyní získalo také z Národního plánu obnovy a má za sebou ukončenou kampaň na serveru Donio. Tam se sice z cílového milionu vybrala jen polovina, i tak je to ale podle Vackové úspěch. Peníze nyní půjdou na vybudování nových toalet, přípojek nebo zateplení střechy, což jsou podle toho, co říká studio, všechno částky v řádu desetitisíců a statisíců.

Foto: 22:22 architekti Historie pivovaru sahá až do šestnáctého století

Alta se zároveň snaží oslovovat i investory z řad firem. Pokud by se našli, pak by mohla dříve odstartovat také renovace budovy spodní. „Neustále se s projektem snažíme zaujmout i další potenciální podporovatele. Vlastně jsme ale připraveni i na režim, kdy si zkusíme půjčit větší částku a následně ji už za provozu splácet,“ uvádí Vacková s tím, že stěžejní je nyní nastartovat vlastní provoz v rámci hotové horní budovy. To všechno přesto, že Alta má Libeňský pivovar pouze v pronájmu. V nejbližších dnech by mělo dojít k podpisu smlouvy s Prahou 8, která umožní investovat do rekonstrukce a bude garantovat dlouhodobý pronájem na deset let a více.

Celý koncept počítá s tím, že interiér pivovaru nechá povrchy surové, tedy v zásadě tak, jak jsou. 22:22 architekti tomu říkají nemaskovat jizvy. „Chceme maximálně zužitkovat jedinečné, charismatické a typově rozmanité prostory. Od nejstarších renesančních sklepů přes mohutné podzemní lednice až po halový prostor bývalého tanečního sálu, který se v pivovaru také nacházel, či zajímavá podkroví,“ říká Votřel.

Jak už bylo řečeno, bourat se bude minimálně. Potřebné nové prostory by měly zajistit boxy a prvky z nerezové oceli, které budou do prostoru vloženy a které mají zrcadlit okolní historickou oprýskanost a stát se tak do jisté míry nenápadnými. V plánu je také pár zásahů do historicky méně významných fasád pro otevření budov do okolí. Proměnou by měly projít také plochy parteru, které posílí zapojení areálu bývalého pivovaru do organismu města.