Technický a sociální experiment. Umělá inteligence sama obstarává a tvoří český sebevzdělávací web

Nebezpečí umělé inteligence

Všechen obsah je třeba zpochybňovat, ověřovat, zamýšlet se nad ním. Na to ale lidé vůbec nemají čas ani energii. Petr Brzek sepsal, jaká nebezpečí související s umělou inteligencí vnímá, že již existují.

Generování fake news. GPT je pro generování falešných zpráv a řetězových e-mailů naprosto perfektní. Bláboly o všem už nemusí psát člověk, stačí dát stroji správné zadání. Náklady na generování takových zpráv jsou téměř na nule.

Generování nahotinek s vaším obličejem. Z tohoto bude ještě bolení. Už teď je totiž velmi jednoduché a nenákladné natrénovat nástroj Stable Diffusion na vašich fotkách a stačí jich pouze pět. Koukněte se na svůj Instagram, kolik tam máte fotek… S takto natrénovaným modelem můžu generovat fotorealistické obrázky s vaším obličejem a kvalita je velmi dobrá.

Tím, že je nástroj Stable Diffusion open source, na něm vzniká spousta speciálně natrénovaných modelů. Samozřejmě vznikl model postavený nad obsahem pro dospělé. Co to znamená? Je velmi snadné tvořit falešné fotky s vaším obličejem. A to ještě není všechno! S ControlNet lze generovat obrázky, které věrně replikují originální pózu. Asi chápete, co to znamená, když se všechno zkombinuje dohromady.

Generování vašeho hlasu. Tuhle oblast umělé inteligence sleduju trochu méně, ale nešlo si toho nevšimnout. Tento nástroj potřebuje asi patnáct sekund vašeho hlasu z nějakého videa nebo audia, a pak jej můžete použít kdekoliv. Viz například video Davida Guetty, který použil hlas Eminema na svém koncertě.

Co s tím? Netuším. Ale je dobré vědět, že už tady takové nástroje máme a jsou snadno dostupné. Obrázky budou nerozeznatelné od reality. Brzy se to stane i s videem. Vše, co jsem popsal, je samozřejmě ideální nástroj pro vyhrožování a šikanu. To je vše. Snad to nebylo moc depresivní. Je holt potřeba se obrnit a přidávám pro-tip: nedávejte fotky svých dětí na sociální sítě.