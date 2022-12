Téměř 800 milionů startupu, který dalším pomáhá získat peníze. Investují i Češi včetně Michala Menšíka

Co dělá německý startup Tapline, se bez anglických spojení a zkratek na první dobrou vysvětluje těžko. Hodně zjednodušeně ale dalším mladým inovativním firmám umožňuje rychle získávat půjčky, což by měly ocenit zejména v aktuální době, kdy investice do startupů na globální úrovni klesají. Takový přístup zaujal i české investory, kteří do Taplinu posílají desítky milionů korun. Celkem na svůj růst získává téměř 770 milionů korun.

Prostředky o celkové výši 41 milionů korun výměnou za podíl do Taplinu posílá skupina investorů pod vedením tuzemského V-Sharp Venture Studio, za kterým stojí spolumajitel skupiny Accolade Zdeněk Šousal a Michal Menšík. Menšík sám přitom vede logistický startup DoDo, který letos získal 1,5 miliardy korun od těžkých byznysových vah, miliardářského dua Daniela Křetínského a Patrika Tkáče.

K V-Sharpu se přidal i další český fond Depo Ventures, investory pak doplňují zahraniční hráči jako Antler, Black Pearls VC, 365 fintech, Imetus Capital a několik andělských investorů. Souběžně s investicí, v níž v Taplinu vyjmenované fondy získávají vlastnický podíl, startup získal také dluhovou investici ve výši 30 milionů eur, asi 730 milionů korun, od britské společnosti pro alternativní správu aktiv Fasanara Capital.

A co že to Tapline vlastně dělá? Firmám fungujícím na byznys modelu SaaS, tedy software jako služba, jež se prodávají ve formě předplatného, umožňuje přístup k financím, které mají „na cestě“ právě ve formě budoucích plateb zákazníků za toto předplatné. Zlepšuje tak jejich cash flow a poskytuje jim přístup k takzvanému non-dilutive kapitálu, tedy bez nutnosti za něj poskytnout podíl – stejně jako Tapline získalo zmiňovaných 30 milionů eur.

Foto: Depo Ventures Michal Ciffra a Petr Šíma, partneři v Depo Ventures

Podle berlínského startupu byznys model SaaS nabízí vysokou míru předvídatelnosti opakujících se příjmů, což ulehčuje finanční plánování. Zjednodušeně řečeno – když má SaaS firma sto zákazníků, kteří ji každý měsíc za předplatné zaplatí dohromady 100 tisíc korun, může jednoduše spočítat, jakou půjčku je schopna na základě těchto příjmů třeba za rok vrátit.

Konkrétně pak Tapline pracuje s příkladem, že když má SaaS firma měsíční opakující se příjmy (MRR) ve výši osmi tisíc eur, může svůj růst financovat tím, že 60 procent ze svých ročních opakujících se příjmů (ARR) vymění za růstový kapitál. Ten pak klientům na základě podobných výpočtů Tapline poskytne do výše jednoho milionu eur a do 48 hodin od nasazení. Soustředí se na B2B i B2C firmy z regionu německy mluvících zemí (DACH) a střední a východní Evropy (CEE).

Zakladatelé Taplinu věří, že aktuální makroekonomická situace, kdy se globálně investice nejen do SaaS startupů snižují, firmám nabídne atraktivní alternativu vůči venture kapitálovým fondům.

„Naslouchali jsme, co firmy na získávání externích financí trápí. V konečném důsledku můžeme zakladatelům poskytnout rychlé, transparentní kapitálové řešení, které jim nesebere podíl na firmě. Takže se mohou nadále soustředit na to, co dělají nejlépe – budování inovací. V době současné ekonomické nestability umožňuje naše platforma firmám se dále soustředit na růst,“ říká spoluzakladatel Tapline Dean Hastie.

„Existuje mnoho vynikajících SaaS společností, které mají osvědčený produkt a rostoucí zákaznickou základnu, ale potřebují další financování, aby mohly podpořit další růst. Pro firmy, které nechtějí nebo nedosáhnou na získání venture kapitálu, neexistovala v našem regionu vhodná forma financování, která by jim umožnila posunout jejich podnikání na další úroveň a pokračovat v inovacích. Tapline této potřebě dokonale vyhovuje,“ říká řídící partner V-Sharp Venture Studio Matej Zabadal.

Tapline v minulém roce založila trojice Dean Hastie, Dmitrij Miller a Peter Grouev, která se potkala v berlínském sídle fondu Antler. Antler byl prvním investorem, který startup podpořil již v loňském září a účastní se i současného kola. Zakladatelé přitom mají z oblasti kapitálových trhů a rizikového investování bohaté zkušenosti. Hastie, původem z Jihoafrické republiky, a Grouev z Bulharska během poslední finanční krize v roce 2008 pracovali v bankovních institucích Merrill Lynch, J. P. Morgan a Sanlam Investments.

„V návaznosti na nejnovější trendy v oboru vznikla nová vlna finančních podniků založených na výnosech a zakladatelé ji chtějí jako alternativu rizikového kapitálu. Společnost Tapline, založená skvělým a schopným týmem bývalých bankéřů, stavitelů rizikového kapitálu a technologů, na to dokázala reagovat a vytvořila všestranný produkt,“ dodává partner Depo Ventures Michal Ciffra.