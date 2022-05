Do startupu DoDo Michala Menšíka investují těžké váhy. Křetínský s Tkáčem mu pošlou 1,5 miliardy

Větší startupové investice bychom v Česku spočítali na prstech jedné ruky. Do projektu DoDo Michala Menšíka, který se svými vozy rozváží miliony zásilek včetně potravin v několika evropských zemích, se rozhodly investovat těžké váhy tuzemského byznysu a do rychle rostoucího startupu vkládají 1,5 miliardy korun. Na DoDo sází česko-slovenské investiční duo Daniel Křetínský a Patrik Tkáč, se kterým investuje také Rockaway Jakuba Havrlanta. Větší investiční kola mezi tuzemskými startupy uzavřely pouze Rohlík, Productboard a Rossum.

Celkem 60 milionů eur (1,5 miliardy korun), které je v plánu proinvestovat v následujících dvou letech, do společnosti DoDo dává MFresh Holding, společný vehikl Křetínského, Tkáče a Havrlanta. EC Investments prvních dvou jmenovaných mužů v něm drží osmdesátiprocentní podíl, zbytek patří Rockaway. Společně už ovládají Košík.cz, ale v případě DoDa jim dál patří pouze menšinový podíl. Blíže neupřesněnou, avšak výraznou majoritu si podle svého vyjádření ve firmě dál udržuje Michal Menšík, respektive jeho investiční skupina V-Sharp, kam kromě logistické firmy spadá také Inveo, Atoto a další e-commerce projekty.

DoDo zajišťuje logistiku v oblasti potravin velkým hráčům jako například Tesco, Košík a od loňského roku také řetězci Penny, mezi jeho další zákazníky patří například Bibloo a v Maďarsku vozí třeba pro Alzu. Běžným zákazníkům pak firma nabízí služby flexibilní osobní asistenční a kurýrní služby, kdy pomocí objednávek přes SMS a Facebook Messenger pomáhá s problémy od doručení jídla přes nákup kancelářských potřeb po podání zásilky na poště.

„Investice do DoDo je pro nás atraktivní ve více ohledech, přičemž tím hlavním je fakt, že firma zajímavým a inovativním způsobem propojuje last-mile logistiku s retailem, což jsou oblasti, do kterých v rámci širší skupiny EP Corporate Group významně investujeme. Díky know-how týmu DoDo a šíři našeho portfolia věřím, že se nám do budoucna podaří spolupracovat na dalších zajímavých společných projektech,“ přibližuje Branislav Miškovič z EC Investments. Křetínský s Tkáčem nedávno investovali také do jiného českého startupu, který rozvíjí zábavu ve virtuální realitě.

Foto: DoDo Kurýr rozvozové společnosti DoDo

Služba DoDo vznikla v roce 2016 pod křídly skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka, o rok později ji pak přebral právě Michal Menšík. Služba tehdy fungovala jen v Praze se zhruba čtyřmi desítkami kurýry a několika vozy. Pod Menšíkovým vedením vyrostla na velký mezinárodní byznys, kdy aktuálně operuje se dvěma tisíci kurýry a 1 250 automobily a loni rozvezla na čtyři miliony zásilek. Kromě domovského Česka působí také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Německu, Rakousku, Maďarsku a Bulharsku.

Rychlý růst DoDa nejlépe ukazují čísla. V roce 2018 dosáhl na tržby 60 milionů korun, o rok později 250 milionů, předloni 500 milionů a v minulém roce jen těsně minul jednu miliardu. Plán pro letošní rok? Udržet si dvojnásobný růst a navýšit obrat na dvě miliardy korun, přičemž tahounem růstu má být další zahraniční expanze, které pomáhá i nedávno představený franšízový program pro menší dopravce.

„DoDo ze startupu vyrostlo v šampiona svého oboru a netajíme se ambicí dále pokračovat do evropské první byznysové ligy. Máme skvělou službu, se kterou jsme doma i v zahraničí obstáli i u těch největších a nejnáročnějších zákazníků z řad nadnárodních řetězců, a to i v logisticky extrémně náročném segmentu rozvozu potravin, kde rozvážíme pro hráče jako Košík.cz, Tesco, Penny a další,“ hodnotí dosavadní vývoj Menšík, který má i nadále velké plány.

Získané finance od Křetínského a Tkáče totiž plánuje využít na budování provozních i obchodních týmů napříč trhy – konkrétněji posílit svoji prezenci v klíčovém regionu německy mluvících zemí a expandovat do jižní Evropy. Ambicí DoDo je dlouhodobě si udržovat pozici jednoho ze tří největších logistických operátorů poslední míle napříč evropskými zeměmi.

„Nyní je čas využít náš technologický náskok i provozní schopnosti a začít zaběhlé standardy v doručování na poslední míli měnit i na dalších evropských trzích. Věřím, že jsme pro naše ambiciózní cíle našli ty nejlepší možné partnery, kteří mají s budováním byznysu s celoevropským zásahem bohaté zkušenosti,“ nastiňuje ambice sedmatřicetiletý šéf DoDa.

Kromě expanze se chce DoDo zaměřit také na další vývoj své logistické platformy GAIA, jež se stará o plánování tras, vytěžování vozidel ve flotile i o komunikaci s koncovými zákazníky. Do jejího vývoje firma investovala již stovky milionů korun, přičemž i nadále je v rámci technologických inovací stěžejním produktem pro zlepšování predikce poptávky, implementaci nových logistických modelů. Cílem je také udělat doručování udržitelnějším skrze koncentraci zásilek do mikrozón uvnitř měst.